Bài văn khấn và ý nghĩa ngày Tết Trung Nguyên (ngày rằm tháng 7)

Đời sống 06/08/2018 14:49

Tết Trung Nguyên (ngày rằm tháng 7) là một cái tết thể hiện tính cộng đồng sâu sắc của người Việt. Đây là dịp đế người sống tri ân cùng người đã khuất thể hiện một tấm lòng nhân đạo sâu sắc và thấm thía, Tìm hiểu ý nghĩa và bài văn khấn Tết Trung Nguyên chuẩn nhất sau đây.

Tết Trung Nguyên (ngày rằm tháng 7) là gì?

Theo tín ngưỡng của người Việt, Tết Trung Nguyên là dịp “Xá tội vong nhân” nơi Âm Phủ. Mọi tội nhân cõi Âm, trong đó có những vong linh của gia đình, họ tộc mình đang bị giam cầm nơi địa ngục được xá tội và ra khỏi Âm Phủ lên Dương Gian. Các gia đình sẽ làm cỗ bàn, vàng mã cúng gia tiên, cầu siêu độ trì cho người đã mất, dân gian gọi nôm na là ngày cúng gia tiên. Ngoài cúng gia tiên ngày “Xá tội vong nhân” còn bày lễ cúng ngoài sân, trước thềm nhà để cúng cô hồn, ma đói là những vong linh “không nơi nương tựa” gọi là cúng chúng sinh.

Tết Trung Nguyên là nét đẹp văn hóa của người Việt
Tết Trung Nguyên là nét đẹp văn hóa của người Việt

Tết Trung Nguyên chính là một nét đẹp trong văn hóa, phong tục tập quán truyền thống của người Việt, thể hiện tính nhân văn, tình người của người sống đối với người đã mất.

Sắm lễ Tết Trung Nguyên

Vào dịp Tết Trung Nguyên, các gia đình thường sắm lễ để cúng. Sắm 2 lễ khác nhau:

  • Lễ cúng gia tiên gồm có: Hoa, rượu, xôi và mâm cỗ mặn với nhiều món ăn được chế biến cẩn thận, trình bày đẹp, vàng mã, quần áo, hài giấy... cho người đã mất.
  • Lễ cúng chúng sinh gồm các lễ vật: Bánh đa, bỏng, ngô, khoai lang luộc, trứng luộc, kẹo bánh, xôi chè và cháo hoa và không thể thiếu vàng mã, tiền giấy, quần áo chúng sinh...

Văn cúng Tết Trung Nguyên

Vào dịp Tết Trung Nguyên khi làm lễ, người ta luôn đọc một bài văn khấn đó là:

Sắm lễ Tết Trung Nguyên gồm sắm lễ khác nhau
Sắm lễ Tết Trung Nguyên gồm 2 sắm lễ khác nhau

Bài văn khấn lễ tổ tiên (Ngày rằm tháng Bảy tại nhà)

 Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư vị Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Tổ tiên nội ngoại và chư vị Hương linh.

Tín chủ (chúng) con là: …

Ngụ tại: …

Hôm nay là ngày Rằm tháng Bảy năm… nhân gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung Nguyên, chúng con nhớ đến Tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra chúng con gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, nay chúng con được hưởng âm đức. Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên tín chủ con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân, vàng bạc, thắp nén tâm hương, thành tâm kính lên các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội và tất cả hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ… cúi xin các vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu mạnh khoẻ bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Ý nghĩa Tết Trung Nguyên

Tết Trung Nguyên có ý nghĩa lớn trong đời sống của người Việt
Tết Trung Nguyên có ý nghĩa lớn trong đời sống của người Việt

 Tết Trung Nguyên là dịp thể hiện lòng thành kính, tôn trọng sinh mệnh và phát triển giá trị nhân sinh cho con người, đồng thời mang nội hàm giáo dục sinh mệnh phong phú. Chính vì thế Tết Trung Nguyên luôn thể hiện được tính cộng đồng sâu sắc, hướng về đa nguyên hóa và nhân văn hóa. Để con người có thể đối mặt với ma quỷ, không sợ hãi, biết dùng tư duy mới xem xét mối quan hệ giữa người và quỷ từ đó xây dựng nên đạo lý thích hợp với trí tuệ có cái nhìn đúng đắn về cái chết. Mở ra giá trị sinh mệnh cuộc đời hiểu biết trọn vẹn về thế giới tâm linh.

Mua đồ sửa soạn mâm cúng thắp hương chuẩn nhất trong ngày Tết Đoan Ngọ

Mua đồ sửa soạn mâm cúng thắp hương chuẩn nhất trong ngày Tết Đoan Ngọ

Thắp hương ngày Tết Đoan Ngọ cũng cần phải sửa soạn đủ lễ vật và đúng nghi lễ. Gia chủ nên biết những điều sau để có cách thắp hương chuẩn mực trong ngày Tết Đoan Ngọ.

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