Bài văn khấn và ý nghĩa ngày Tết Trung Nguyên (ngày rằm tháng 7)

Tết Trung Nguyên (ngày rằm tháng 7) là gì?

Theo tín ngưỡng của người Việt, Tết Trung Nguyên là dịp “Xá tội vong nhân” nơi Âm Phủ. Mọi tội nhân cõi Âm, trong đó có những vong linh của gia đình, họ tộc mình đang bị giam cầm nơi địa ngục được xá tội và ra khỏi Âm Phủ lên Dương Gian. Các gia đình sẽ làm cỗ bàn, vàng mã cúng gia tiên, cầu siêu độ trì cho người đã mất, dân gian gọi nôm na là ngày cúng gia tiên. Ngoài cúng gia tiên ngày “Xá tội vong nhân” còn bày lễ cúng ngoài sân, trước thềm nhà để cúng cô hồn, ma đói là những vong linh “không nơi nương tựa” gọi là cúng chúng sinh.

Tết Trung Nguyên là nét đẹp văn hóa của người Việt

Tết Trung Nguyên chính là một nét đẹp trong văn hóa, phong tục tập quán truyền thống của người Việt, thể hiện tính nhân văn, tình người của người sống đối với người đã mất.