Đau thắt lòng bé trai 10 tuổi bị công nông chèn lên người, khuôn mặt đổi màu đỏ

Ngồi bên giường con trai, anh Trang A Khai - bố Gùa nhiều lúc bất lực, chẳng biết câu tiếng Kinh nào để hỏi thăm bác sĩ về tình hình của con. Ngày Gùa vào viện anh phải nhờ anh họ thạo tiếng Kinh đi cùng để lo giấy tờ cho con.

Theo thông tin từ VTC News, Trang A Gùa (10 tuổi, người dân tộc Mông, sống tại Yên Bái) người tím tái, hai mắt đỏ ngầu nằm nghiêng người trên giường. Chiếc ga trắng trên giường bệnh càng làm nổi bật phần da bị biến đổi màu của em. Chân phải của Gùa bị bó bột khiến mỗi lần cựa người đều rất khó khăn. Chỉ cần ai chạm nhẹ vào người là cậu bé đều nhăn mặt vì đau, em chẳng còn sức, thi thoảng thều thào kêu đau mỗi lần được mẹ hỗ trợ.

Trong người chẳng có nổi một nghìn đồng, vợ chồng anh Khai gọi điện về nhà cho bố, nhờ đi vay anh em trong bản được 10 triệu chuyển vào tài khoản để đưa con ra Hà Nội ngay. Suốt mấy tiếng đi xe, người Gùa ngày càng thâm tím do bị tụ máu, khuôn mặt từ màu trắng chuyển sang đỏ.

Gùa vào viện hôm 23/4 sau khi bị bánh xe công nông cán vào người. Anh Khai cho biết hôm đó là chủ nhật, anh và vợ đang ở nhà sửa đường dẫn nước, Gùa cùng các em và mấy bạn trong bản leo lên công nông đi chơi. Một lúc sau, em trai anh chạy về báo con bị xe công nông chèn vào người. Hoảng hốt anh cùng vợ bỏ việc chạy lên trạm y tế xã, rồi đưa con lên viện Nghĩa Lộ. Lên tới nơi thấy con nằm đau đớn, người tím dần đi, vợ chồng anh chỉ biết ôm nhau khóc.

Da và mắt của Gùa bị chuyển màu do tụ máu - Ảnh: VTC News

Th.BS Hồng Quý Quân - Phó trưởng khoa Phẫu thuật nhi và sơ sinh - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Bé trai được xác định chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương bụng kín vỡ gan độ 3, vỡ xương chậu, gãy ngành ngoài mu phải và gãy chân phải”.

Gùa tạm thời được bó bột chân, nằm theo dõi phần gan. Nếu gan còn chảy máu, rò mật sẽ phải can thiệp mổ gan trước, sau đó sẽ mổ để can thiệp phân chân bị gãy.

Bệnh nhân phải mất thời gian dài nằm viện điều trị. Chi phí cho việc thực hiện ca mổ của Gùa khoảng 60 triệu, đây là số tiền không nhỏ đối với một hộ nghèo, thuần nông như gia đình em.

Nhìn con trai nằm trên giường chịu đau đớn, lại nghĩ đến số tiền viện phí cần chuẩn bị để mổ cho con, vợ chồng anh Khai chẳng biết phải làm gì, chỉ cầu phép màu đến với gia đình. Vợ chồng anh Khai có 3 người con, Gùa là con đầu, dưới còn hai bé 7 tuổi và 4 tuổi. Anh chị hiện sống cùng bố mẹ đã gần 70. Gia đình sinh sống bằng nghề nông, trồng ngô khoai tự cung tự cấp. Gần đây, vợ anh vừa về quê để lấy giấy chứng nhận hộ nghèo, thẻ bảo hiểm để lên hoàn thành hồ sơ nhập viện cho con. Chạy khắp nơi cũng chỉ vay thêm được vài ba triệu, số còn lại anh chị chưa biết vay mượn ở đâu.

Trên đường từ trường về nhà cậu bé lớp 1 này gặp tai nạn, khiến cánh tay trái bị công nông chèn dập nát - Ảnh: Báo Sức khỏe và Cộng đồng

Trước đó, theo báo Sức khỏe và Cộng đồng, ngày 19/11/2020, một trường hợp tương tự cũng xảy ra tại Hải Phòng, trên đường đón con từ trường về nhà, thì chị Huyên va quyệt với xe máy của một chị cùng xã trên đường đi chạy thận nhân tạo. Cú va chạm khiến 2 mẹ con chị Huyên ngã xuống đường, đúng lúc đó có chiếc công nông đi qua, không phanh kịp. Cánh tay trái của cậu bé 6 tuổi nằm hoàn toàn dưới bánh công nông nên bị dập nát.

Cậu bé 6 tuổi Khúc Hoàng Việt (quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng) nằm thiêm thiếp. Trên thái dương Việt là một vết loét lớn vẫn đang rỉ máu, cánh tay trái dập nát vừa mới phẫu thuật lần 2 được băng kín. Những ngày qua các Y, Bác sĩ tìm mọi cách để có thể bảo tồn được cánh tay cho em.

Dường như cú ngã xuống đường, rồi bị công nông chèn qua tay, đã để lại nỗi ám ảnh ghê gớm trong tâm trí cậu bé 6 tuổi này. Đã hơn 3 tuần sau vụ tai nạn, nhưng gương em vẫn chưa hết hoảng loạn, 2 mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng Việt lại giật mình khóc thét lên gọi mẹ trong cơn mê sảng "mẹ ơi cứu con, con đau lắm!…", rồi em huơ huơ cách tay lành lặn còn lại như cầu cứu.