Âm mưu của cô gái chân dài lúc nửa đêm bị lật tẩy trong khách sạn TPHCM

Theo thông tin VietNamnet, khoảng 0h55 đêm 14/4, vị khách nam rời khỏi phòng xuống sảnh lấy nước uống. Sau khi người này rời sảnh đi vào thang máy, thấy có cô gái đi cùng lúc trước vội vàng rời phòng, chạy ra phía cầu thang bộ. Chị Lê Thảo - quản lý khách sạn Sơn Hải (TP.HCM) quan sát hệ thống camera khu vực hành lang phát hiện khách thuê phòng có hành động bất thường.

Chị Thảo và cô gái giằng co nhau tại sảnh khách sạn - Ảnh: VietNamnet

Sau đó, chị Thảo chặn cửa cầu thang hỏi: Khách đi cùng chưa lên tới phòng mà chị chạy xuống đây nhanh vậy? Để tôi hỏi xem chủ phòng có mất tài sản gì không nhưng cô gái nhất quyết vùng chạy ra cửa, mặc chị Thảo cố giữ lại. Lúc này, một người đàn ông đang ngồi trên xe máy trước cửa khách sạn cũng chạy vào giải thoát cho cô gái chân dài.