Âm mưu của cô gái chân dài lúc nửa đêm bị lật tẩy trong khách sạn TPHCM

Đời sống 17/04/2023 11:12

Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái có ngoại hình ưa nhìn đi cùng người đàn ông khoảng 30 tuổi tới khách sạn thuê phòng dàn cảnh dụ người khác thuê phòng trọ, khách sạn rồi cướp đồ

Theo thông tin VietNamnet, khoảng 0h55 đêm 14/4, vị khách nam rời khỏi phòng xuống sảnh lấy nước uống. Sau khi người này rời sảnh đi vào thang máy, thấy có cô gái đi cùng lúc trước vội vàng rời phòng, chạy ra phía cầu thang bộ. Chị Lê Thảo - quản lý khách sạn Sơn Hải (TP.HCM) quan sát hệ thống camera khu vực hành lang phát hiện khách thuê phòng có hành động bất thường.

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Chị Thảo và cô gái giằng co nhau tại sảnh khách sạn - Ảnh: VietNamnet

Sau đó, chị Thảo chặn cửa cầu thang hỏi: Khách đi cùng chưa lên tới phòng mà chị chạy xuống đây nhanh vậy? Để tôi hỏi xem chủ phòng có mất tài sản gì không nhưng cô gái nhất quyết vùng chạy ra cửa, mặc chị Thảo cố giữ lại. Lúc này, một người đàn ông đang ngồi trên xe máy trước cửa khách sạn cũng chạy vào giải thoát cho cô gái chân dài.

Thấy chị Thảo hô hoán, nhân viên bảo vệ khách sạn cũng chạy tới hỗ trợ. Trong lúc giằng co, người hỗ trợ cô gái chân dài còn dơ tay đấm chị Thảo và bảo vệ.

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Chị Thảo và bảo vệ khách sạn bị 2 người chống trả quyết liệt - Ảnh: VietNamnet

Thấy vậy, chị Thảo đi gọi người giúp đỡ nhưng cô gái chân dài và đồng bọn chỉ kịp dằn mặt chị Thảo rồi vội vàng đẩy xe chạy bộ thoát thân.  Sau đó, chị Thảo trao trả chiếc ví cho vị khách nam khách thuê phòng.

 

Trước đó, Báo Hải Dương từng thông tin, sáng 3/2, Công an phường 17, quận Gò Vấp nhận tin tố giác qua điện thoại của một người đàn ông chưa rõ lai lịch về thông tin có một phụ nữ điều khiển xe gắn máy dừng trước ngôi nhà ở đường Lê Đức Thọ, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngay lập tức, tổ công tác công an phường 17 đến hiện trường xác minh. Thông tin từ lực lượng chức năng, vì mâu thuẫn trong đời sống hàng ngày, đối tượng Nguyễn Hữu Thêm (34 tuổi, quê Sóc Trăng) đã bàn bạc cùng một người bạn, là Đỗ Xuân Khánh lên kế hoạch trả thù P.A bằng cách mua ma túy, gài vào các vị trí chỗ ở, phương tiện đi lại của P.A rồi báo công an bắt cô này.

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Nguyễn Hữu Thêm - đối tượng chủ mưu vụ cài ma túy để hại bạn - Ảnh: Báo Hải Dương

 

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