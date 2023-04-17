Người đăng tải bài viết cho biết, nữ sinh N.T.Y.N học giỏi nhất nhì lớp, nhưng bỗng dưng bỏ học, nói rằng sợ đi học, sợ đến trường. Khi mẹ tìm hiểu thì biết con bị đánh, bị ngược đãi và bị áp đảo tâm lý.

Theo thông tin từ VOV, một tài khoản facebook tự nhận là người thân của nữ sinh N.T.Y.N đăng tải bài viết với nội dung: "Gia đình mất con, chúng tôi mất cháu. Thương tiếc bao nhiêu công lao dưỡng dục chăm bẵm. Đứa trẻ mạnh mẽ, ngoan ngoãn, xinh đẹp biết bao nhiêu, làm hết việc nhà cho mẹ, thương yêu các em và lấy chăm sóc gia đình làm niềm vui… Cuối cùng lại bị tổn thương bởi xã hội và chính xác là bạo lực học đường. Tự bản thân gia đình nhận lỗi khi không nắm bắt được con/cháu mình đang rơi vào hoàn cảnh nghiêm trọng đến thế".

Sáng nay (17/4), ông Phạm Xuân Chung, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên ĐH Vinh xác nhận thông tin nữ sinh N.T.Y.N, học sinh lớp 10A15 qua đời ngày 16/4, nguyên nhân ban đầu được cho là em này đã tự tử.

Người mẹ chia sẻ đã tìm đến trường để xin chuyển lớp cho con nhưng được hứa là nhà trường sẽ tìm cách xử lý. Sau đó, người mẹ tạm yên tâm và không ngừng động viên con. Nhưng không ngờ em đã lên cả kế hoạch mua dây thừng mới. Nhằm lúc bố mẹ vắng nhà, khoá trái cửa thắt cổ tự vẫn.

Ông Phạm Xuân Chung cho biết ngay sau khi nhận thông tin, nhà trường đã tiến hành xác minh, điều tra làm rõ sự việc. Phía nhà trường cũng đang xác minh những thông tin trên mạng xã hội đăng, làm rõ các mối quan hệ của em Y.N và bạn bè trong trường, lớp. Hiện nhà trường đang phối hợp cùng gia đình để lo hậu sự cho em.

Dẫn nguồn tin từ VietNamNet, vào tháng 1/2021 cũng xảy ra vụ học sinh cấp 2 có ý định tự tử vì bạo lực học đường. Cô bé tâm sự, giữa năm học, cô giáo xếp em ngồi giữa hai bạn nam. Kể từ đó, em thường xuyên bị hai bạn bên cạnh trêu chọc, giật và ném sách vở. Nghiêm trọng hơn, trẻ còn thường bị hai bạn lấy sách đập vào đầu.

Ngoài ra, bé gái cũng bị cả lớp ghép đôi với một trong hai bạn nam đó. Điều này khiến em luôn cảm thấy xấu hổ và lo sợ, không thể tập trung để học.

Nghĩ đến việc tới lớp, cô bé lo lắng, sợ hãi, cảm thấy không có ai hiểu và giúp đỡ mình - Ảnh minh họa: Internet

Càng ngày, học lực của em càng giảm sút. Mỗi khi không làm được bài hoặc bị điểm kém, các bạn lại trêu chọc khiến trẻ càng chán nản, tự ti và không muốn đi học.

Nghĩ đến việc tới lớp, cô bé lo lắng, sợ hãi, cảm thấy không có ai hiểu và giúp đỡ mình. Dần dần, em không muốn giao tiếp với ai, thậm chí cả bố mẹ hay anh chị em. Mỗi khi về nhà, bé không ăn cùng gia đình mà sinh hoạt một mình. Em cảm thấy cuộc sống như cực hình và muốn được giải thoát khỏi cảm giác đầy căng thẳng và sợ hãi nên đã lén uống 2 gói thuốc trừ sâu để tự tử.