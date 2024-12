Theo thông tin từ báo Dân Trí : Ngày 24/12, Công an huyện Tân Biên xác định nguyên nhân ban đầu vụ nổ xảy ra tại căn nhà ở xã Thạnh Tây, do nhóm thanh thiếu niên mua thuốc pháo qua mạng, sau đó về tự chế tạo lại dẫn đến nổ gây thương tích.

Khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Tân Biên ghi nhận toàn bộ mái nhà bị sức ép vụ nổ thổi bay, tường sập, có nhiều vật giống dạng viên pháo tự chế và mùi thuốc pháo.

Theo công an, vụ nổ xảy ra tại nhà ông P.P.Đ. (39 tuổi, ngụ xã Thạnh Tây) vào lúc 14h30 ngày 23/12. Lúc xảy ra vụ việc, có con trai ông Đ. cùng 5 người bạn trong nhà (tuổi từ 14 đến 17).

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, gần Tết Nguyên đán, một số thanh thiếu niên tò mò, tự chế pháo gây nổ không chỉ rước họa cho bản thân mà gây hậu quả cho những người xung quanh.

Tự chế tạo pháo nổ không chỉ là hành vi nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người mà còn là hành vi vi phạm pháp luật.

Thời gian tới, Công an tỉnh Tây Ninh sẽ tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không được mua pháo về tự chế.

Đồng thời, Công an tỉnh Tây Ninh yêu cầu các đơn vị phối hợp với lực lượng hải quan, biên phòng tỉnh quản lý chặt chẽ khu vực biên giới, cửa khẩu, kiểm soát pháo nhập lậu qua biên giới.

Các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện sau vụ nổ (Ảnh: Dân Trí)

Bên cạnh đó, công an các xã, phường, thị trấn nắm tình hình, vận động người dân ký cam kết tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tự chế pháo trái phép. Đặc biệt, Công an tỉnh Tây Ninh sẽ kiên quyết xử lý mạnh những trường hợp vi phạm để hạn chế thấp nhất hậu quả do pháo gây ra.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ: Trước đó, khoảng 14h30 ngày 23-12, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra tại một ngôi nhà ở xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh). Sau đó phát hiện 6 người bị thương nên đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, căn nhà xảy ra vụ việc bị hư hỏng nặng, một số bức tường đổ sập, phần mái tôn cũng bị xé toạc.

Đến 15h30 cùng ngày Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 5 người bị thương nặng được chuyển đến từ Trung tâm Y tế huyện Tân Biên.

Đại diện UBND huyện Tân Biên xác nhận có một vụ nổ xảy ra trên địa bàn và đang được cơ quan chức năng làm rõ. Những người bị nạn trong tình trạng bỏng nặng, đa chấn thương, biến dạng.

Tuy nhiên, do bỏng nặng nên những người này đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy tại TP.HCM để tiếp tục chữa trị.