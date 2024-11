Danh tính 2 nạn nhân mất tích là Tôn Thất Tín (SN 1997, trú tại phường Thủy Vân, TP Huế) - người điều khiển xe rác và Nguyễn Đăng Thanh (SN 1966, trú tại phường Phường Đúc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Theo thông tin từ báo Giao Thông, trưa 21/11, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 2 nạn nhân mất tích trong vụ xe chở rác BKS 75C - 044.83 va chạm lan can cầu treo Bình Thành rơi xuống sông Hữu Trạch vào sáng cùng ngày.

Danh tính 2 nạn nhân mất tích là Tôn Thất Tín (SN 1997, trú tại phường Thủy Vân, TP Huế) - người điều khiển xe rác và Nguyễn Đăng Thanh (SN 1966, trú tại phường Phường Đúc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Hiện lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy anh Tín và ông Thanh. Trong khi đó, chiếc xe gom rác được xác định cách chân cầu treo Bình Thành khoảng 20m.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm 2 người vụ xe rác rơi xuống sông đang mất tích - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin từ báo Công an TP. Hồ Chí Minh, trước đó sáng 21/11, Ban An toàn Giao thông tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, khoảng 7 giờ 15 phút ngày 21/11, tại cầu treo Bình Thành, thị xã Hương Trà xảy ra vụ xe chở rác mang biển số 75C-044.83 khi lưu thông qua cầu treo, đã tông gãy lan can cầu rồi rơi xuống sông, làm hai người trên xe mất tích.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh Thừa Thiên-Huế, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, chính quyền thị xã Hương Trà, các đơn vị liên quan đã đến hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, xác định nguyên nhân vụ việc.

