5 ô tô tông nhau gây ra va chạm liên hoàn, kẹt xe trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Lực lượng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (đội 6) thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an đang phối hợp đơn vị quản lý đường cao tốc, công an địa phương xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo VNExpress đưa tin, vụ tai nạn không xảy ra thương vong, song 5 ôtô hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe giữa đường. Giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài. Do lượng xe từ phía bắc trở về TP HCM sau lễ rất đông, CSGT cùng đơn vị quản lý tuyến đường đã chặn cao tốc, điều tiết xe xuống quốc lộ 56 qua TP Long Khánh tiếp tục hành trình trên quốc lộ 1. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, xử lý.

5 ôtô hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe giữa đường. Ảnh: VNExpress

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định có thể do gần đến trạm thu phí nên các xe không giữ khoảng cách an toàn, xảy ra va chạm. Dự kiến do ảnh hưởng của vụ tai nạn nên giao thông trên cao tốc hướng từ Bình Thuận đi Đồng Nai, TP.HCM sẽ diễn biến phức tạp.