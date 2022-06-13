4 nguyên tắc vàng chọn số điện thoại đẹp

Đời sống 13/06/2022 18:19

Với sự tăng lên của nhu cầu sở hữu số điện thoại đẹp dẫn tới sự xuất hiện của nhiều cách thức lựa chọn. Tuy nhiên, dù lựa chọn theo cách thức nào thì người dùng cũng cần nắm chắc 4 nguyên tắc vàng dưới đây để sở hữu số sim như ý nhanh chóng và chuẩn xác.

1. Số điện thoại đẹp có hình thức dễ gây ấn tượng và thu hút

Một trong những nguyên tắc đầu tiên để chọn số điện thoại đẹp là sự ấn tượng về hình thức. Trong đó, nguyên tắc này chia thành 2 loại phổ biến cho người dùng lựa chọn:

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- Bộ số dễ nhớ: nổi bật là bộ số tam hoa (sự lặp lại 3 lần của một con số như tam hoa 3, 888, tam hoa 666), tứ quý (lặp lại 4 lần của một con số như tứ quý 5555, 2222, 8888), số tiến (123, 6789, 456),...

- Con số mang ý nghĩa may mắn, tài lộc: theo quan niệm dân gian đó là 83 (ý nghĩa phát tài), 68, 86 (lộc phát - phát lộc trong làm ăn), 38, 78 (vận may đưa tới cho kinh doanh, nhất là lĩnh vực đất cát), 39, 79 (thần tài),...

2. Tránh chọn sim thuộc ngũ hành xung khắc và thiên lệch âm dương với chủ nhân

Bên cạnh yếu tố ấn tượng về hình thức, đa phần người chuộng sim còn cho rằng số điện thoại đẹp khi tránh các yếu tố khắc phong thủy với chủ nhân. Cụ thể như sau:

- Ngũ hành: Người dùng không nên chọn sim thuộc ngũ hành xung khắc với bản mệnh. Ví dụ: Người tuổi Ất Sửu có ngũ hành bản mệnh thuộc Kim thì tránh chọn số điện thoại thuộc Hỏa, bởi vì Hỏa xung khắc với Kim.

- Âm dương: Số chẵn là số âm, số lẻ là số dương. Khi chọn sim điện thoại đẹp, người dùng tránh chọn dãy số làm tăng lên sự thiên lệch âm dương mạng của bản thân. Đối với chủ nhân Âm mạng thì không nên dùng sim vượng Âm (tức là nhiều số chẵn hơn số lẻ) và ngược lại.

Ví dụ: Người tuổi 1985 tuổi Ất Sửu (Âm mạng) không nên dùng số sim nhiều số chẵn hơn số lẻ vì không tạo nên sự cân bằng, thậm chí còn làm trầm trọng thêm sự lệch Âm của người tuổi Sửu.

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3. Số điện thoại đẹp có tổng nút sim cao

Số nút được tính bằng tổng của con số trong sim điện thoại. Lấy số đuôi của kết quả làm số nút. Trong đó, số nút cao là từ 7 điểm trở lên, số điện thoại có nút 9 (miền Nam) hoặc 10 (miền Bắc) được giới chuộng và mệnh danh là tổng nút đẹp hoàn hảo.

Ví dụ: Số sim 0765.035.789 tính nút bằng cách cộng 0+7+6+5+0+3+5+7+8+9= 50, đuôi của kết quả là 0. Theo đó, tổng nút của số điện thoại này là 10. Đây là số nút cao, được đánh giá là đẹp hoàn hảo.

4. Dãy số điện thoại đẹp chứa yếu tố tốt cho mục đích công việc

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Sim chứa yếu tố tốt cho mục đích công việc cũng là một nguyên tắc quan trọng trong chọn sim số điện thoại đẹp. Bằng việc dựa vào quẻ dịch, người dùng có thể biết được số sim mang ý nghĩa gì, có hỗ trợ, thúc đẩy cho dự định công việc thuận lợi không. Đó có thể là ý nghĩa tốt cho sự nghiệp, cũng có thể tốt cho tình duyên gia đạo, hỗ trợ cải biến vận hạn hoặc may mắn cho phương diện tiền bạc. Dưới đây là một số gợi ý quẻ dịch tốt cho công việc:

  • Quẻ dịch sim tốt cho sự nghiệp: Hỏa Phong Đỉnh, Địa Phong Thăng, Thuần Càn,...
  • Quẻ dịch sim tốt cho tình cảm gia đạo: Lôi Phong Hằng, Thuần Đoài, Địa Thiên Thái,...
  • Quẻ dịch sim hỗ trợ cải biến vận hạn: Trạch Hỏa Cách, Lôi Thủy Giải,...
  • Quẻ dịch sim tốt cho phương diện tiền bạc: Địa Sơn Khiêm, Địa Trạch Lâm, Thuần Ly,...

>>> Mời quý bạn tham khảo [Kho sim phong thủy] của simphongthuy.vn để tìm chọn những dãy số điện thoại đẹp chứa yếu tố tốt cho mục đích công việc của mình.

Ngày nay chọn số điện thoại đẹp không đơn thuần chỉ dựa vào “vẻ bề ngoài” mà còn chú trọng về ý nghĩa bên trong của số sim. Điều này dần trở thành hướng phát triển mới trong nhu cầu sở hữu sim của người dùng hiện đại. Bằng 4 nguyên tắc vàng nêu trêu, bạn sẽ nhanh chóng và dễ dàng chọn được số điện thoại đẹp theo cập nhật xu thế.

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