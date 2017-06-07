4 công thức đơn giản trị thâm đầu gối, khuỷu tay

Song, chỉ với những công thức đơn giản dành cho phái đẹp sau đây đã có thể giúp loại bỏ những vết thâm “cứng đầu” nhất ngay tại nhà.

Vùng da ở đầu gối và khuỷu tay là những nơi dễ bị thâm đen nhất. Bởi vì nơi này thường tích tụ nhiều tế bào chết và làm cho vùng da bị xỉn màu khiến chị em mất tự tin khi diện trang phục.

Nước cốt chanh là chất tẩy trắng tự nhiên cho vùng da ở đầu gối, khuỷu tay. Do đó, chị em có thể dùng chanh chà trực tiếp và thoa đều lên vùng da bị thâm. Sau đó, bạn để yên trong 20 phút để khô và rửa lại vào sáng hôm sau. Tính axit có công dụng loại bỏ vi khuẩn và làm da trắng sáng nhanh chóng.

2. Hỗn hợp giấm và sữa đông

Một cách đơn giản khác là chị em có thể tận dụng giấm và sữa đông để làm kem trị thâm đầu gối, khuỷu tay đơn giản ngay tại nhà. Các thành phần của giấm giúp tẩy trắng hiệu quả. Khi kết hợp với sữa đông sẽ có công dụng dưỡng ẩm, lấy lại độ sáng bóng và làm mịn da hơn rất nhiều.

Đầu tiên, pha 1 muỗng giấm với 5 muỗng sữa đông và trộn đều hỗn hợp và đem cất trong ngăn mát tủ lạnh. Mỗi lần sử dụng, laasy kem thoa đều lên vùng da sẫm màu ở đầu gối, khuỷu tay kết hợp mát xa nhẹ nhàng trong 3 phút.

3. Vitamin E

Vitamin E là một trong những nguyên liệu có thể giúp vùng da đầu gối, khuỷu tay được trắng sáng và mềm mịn nhanh chóng. Bạn bóp nát những viên vitamin E để lấy nước, rồi bôi lên vùng da bị sạm màu. Sau đó, mát xa nhẹ nhàng để dưỡng chất thấm đều vào da rồi rửa lại bằng nước ấm.

Hỗn hợp bột yến mạch và tinh dầu hoa được dùng làm sữa tắm tự nhiên trị thâm ở đầu gối và khuỷu tay - Ảnh: Internet

4. Hỗn hợp bột yến mạch và tinh dầu hoa

Một cách trị thâm đen vùng khuỷu tay và đầu gối hiệu quả nữa đó là sử dụng bột yến mạch và tinh dầu hoa. Chị em chỉ cần trộn đều tất cả các nguyên liệu lại với nhau và thêm ít nước tinh khiết vào để làm thành sữa tắm dùng hàng ngày.

Hỗn hợp này không chứa các hóa chất độc hại cho da và sẽ loại bỏ các vết thâm nếu kiên trì thực hiện sau 1 tháng. Lưu ý trong quá trình sử dụng không nên chà xát quá mạnh vì sẽ làm da thâm đen hơn.

Chúc chị em thực hiện thành công!

* Thông tin có tính chất tham khảo. Hỏi thêm ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng.