Điểm danh những thực phẩm cần tránh khi mang thai

Các thực phẩm tái sống như: trứng chần, cá sống, thịt tái… đều khiến các chị em có nguy cơ nhiễm khuẩn salmonella, listeria… Đây là những chủng khuẩn được liệt vào danh sách gây nguy hại nghiêm trọng tới sức khỏe của bà mẹ và thai nhi.

Trong 3 tháng đầu, thai nhi làm tổ chưa chắc chắn, nếu ăn phải thực phẩm nhiễm độc, mẹ bầu có nguy cơ sảy thai rất cao. Nên mẹ bầu cần ưu tiên các loại thực phẩm sạch, tự nhiên, tránh sử dụng các thực phẩm chứa chất bảo quản, chất phụ gia… sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ bầu và sự phát triển của thai nhi rất lớn.

Đối với những chị em đang chờ mong có “tin vui” thì chúng sẽ ngăn chặn khả năng thụ thai. Ngoài ra, thực phẩm tái sống khi vào trong ruột và dạ dày sẽ sản sinh ra nhiều giun san, ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa.

Cần tìm hiểu kỹ hơn về các loại thực phẩm mình muốn ăn nhất là các loại cá. Vì có một số loại cá chứa nhiều omega -3 và DHA, nhưng lại chứa hàm lượng thủy ngân rất cao như cá thu, cá kình, cá kiếm… khiến trẻ bị khuyết tật về thần kinh.

Rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích – Thực phẩm cần tránh khi mang thai để mẹ không bị rối loạn thần kinh

Rượu, bia, thuốc lá... là những thực phẩm có hại cho sức khỏe. Ảnh internet

Những cặp vợ chồng đang cố gắng có thai và các bà mẹ đang mang thai thì hãy bỏ ngay rượu, bia, thuốc lá, cà phê ra khỏi chế độ ăn uống mỗi ngày. Bởi các loại thực phẩm này là nguyên nhân trực tiếp gây ra những dị tật bẩm sinh trong những tháng đầu mang thai.

Rượu, bia sẽ gây ức chế khả năng mang thai của một số chị em. Người bố thường uống rượu bia thì chất lượng tinh trùng sẽ kém và nếu hút thêm thuốc lá thì lượng nicotin có trong loại thuốc này khiến bề mặt da trong quá trình sinh tinh của tinh hoàn trực tiếp sinh ra độc tố dẫn dến tinh trùng bị dị dạng. Một khi tinh trùng kết hợp với trứng thì sẽ gây ra dị tật thai nhi như: đầu nhỏ, cằm ngắn, thân ngắn thậm chí tứ chi và tim cũng dị dạng, con sinh ra bị thiểu năng…

Một trong những thực phẩm cần tránh khi mang thai không thể bỏ qua đó là đồ đóng gói sẵn

Các thực phẩm đóng gói sẵn thường có chất bảo quản, chất phụ gia và ảnh hưởng bởi 1 số yếu tố như thuốc trừ sâu, kim loại, độc tố và nguyên tố phóng xạ, từ đó gây hại nghiêm trọng đối với sức khỏe con người và cho thế hệ tiếp theo.

Do đó, khi mang thai các chị em hãy tránh ăn các thực phẩm đóng gói sẵn, nhất là đóng hộp bằng nhựa, vì chúng không chỉ chứa hóa chất độc hại mà còn chứa BPA hoặc bisphenol A, các chất này gây ra vấn đề về phát triển tinh thần và thể chất của các em bé trong bụng mẹ.

Thực phẩm chưa tiệt trùng - Thực phẩm cần tránh khi mang thai để không bị mắc các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa

Không nên sử dụng sữa chưa tiệt trùng có thể gây hại cho sức khỏe của mẹ. Ảnh internet

Sữa hay các sản phẩm chưa tiệt trùng thường chứa vi khuẩn Listeria, gây đau bụng, tiêu chảy và ngộ độc. Vì thế các mẹ bầu chỉ nên sử dụng những loại sữa, phô mai hoặc các sản phẩm từ sữa đã được tiệt trùng hoàn toàn. Ngoài ra, để làm cho chúng an toàn hơn thì có thể nấu chín, hấp hoặc nướng trước khi dùng.

Trên đây những loại thực phẩm cần tránh khi mang thai các cặp vợ chồng nên chú ý, để có thể loại bỏ được những mối đe dọa nguy hiểm tới sức khỏe của bản thân và em bé sau này.