Bà đẻ có ăn được bí đỏ không? Có chắc chắn mẹ xinh con thông minh nhờ bí đỏ?

Bí đỏ hay còn có tên gọi quen thuộc là bí ngô, có giá trị dinh dưỡng cao, rất tốt cho mẹ và bé. Bởi trong loại thực phẩm này chứa nhiều protein, tinh bột, carotene, các vitamin B, C, K, T… cùng canxi, photpho, chất xơ, nhưng lại ít calo và chất béo. Nên vừa có thể giúp mẹ nạp đủ năng lượng cho một ngày hoạt động mà không sợ tăng cân béo phì. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp ăn bí đỏ không quen, dễ bị ói… nên gây ra tâm lý lo lắng, không biết bà đẻ có ăn được bí đỏ không ? Có gây ra nguy hại gì đối với sức khỏe của phụ nữ sau sinh? Để giải đáp được nỗi băn khoăn này, bài viết sau đây sẽ cùng bạn đi tìm câu trả lời chính xác cho vấn đề này nhé!

Đặc biệt bí đỏ còn hỗ trợ mẹ có nguồn sữa nhanh và dồi dào cho bé. Để làm tăng sữa, mẹ hãy lấy phần nhân bí còn sống đã tách bỏ vỏ, giã nát, nấu với nước ấm và uống khi bụng đói liên tục từ 3 – 5 ngày. Tuy là thực phẩm tốt, nhưng cần ăn uống đúng liều lượng, khoảng 2 bữa/tuần thì mới đạt được những lợi ích tốt nhất cho sức khỏe. Nếu hấp thu quá nhiều sẽ xảy ra trường hợp rối loạn tiêu hóa, dị ứng, nôn, khó thở…

Bí đỏ rất dễ tìm mua và rẻ tiền, có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon như: chè, cháo, súp, bánh hoặc có thể hầm, rất bổ dưỡng cho cơ thể và hỗ trợ tiêu hóa tốt.

Theo các nghiên cứu khoa học gần đây, phụ nữ sau sinh ăn bí đỏ sẽ có sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch tốt hơn, hạn chế bị mắc các bệnh thường gặp như: cảm cúm, táo bón, tiêu chảy… Bởi trong bí đỏ chứa nhiều vitamin C, có khả năng giúp mẹ chống lại các loại vi khuẩn, vi rút gây bệnh.

Những lợi ích “vàng” khi mẹ đẻ ăn bí đỏ sau sinh

Ngoài có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng và lợi sữa cho con thì mẹ ăn bí đỏ còn có nhiều lợi ích khác như:

Hỗ trợ phát triển trí não cho trẻ

Trong bí đỏ chứa axit glutamin không chỉ có tác dụng phòng ngừa chứng phù đầu, cao huyết áp ở mẹ bầu mà còn giúp tế bào não của thai nhi phát triển, thông minh hơn. Hạt bí đỏ còn chứa chất folate dồi dào, cùng kẽm và omega 3 sẽ phòng ngừa khuyết tật bẩm sinh, tốt cho thị lực và não bộ của bé từ trong bụng mẹ.

Bảo vệ sức khỏe của tim

Các chất như magie, axit folic, axit béo, omega 3 có trong bí đỏ đã được các nhà khoa học chứng minh giúp ngăn ngừa đau tim và đột quỵ. Hơn nữa, hàm lượng kali chứa trong bí đỏ sẽ giúp ngăn ngừa cao huyết áp và giảm xơ vữa động mạch.

Sáng mắt và khỏe mạnh hơn

Bí đỏ chứa vitamin A giúp mẹ và bé có đôi mắt sáng, khỏe, ngăn ngừa bệnh quáng gà, khô mắt, đục thủy tinh thể. Đồng thời, làm giảm nguy cơ suy giảm chức năng võng mạc ở những người bị viêm võng mạc, hạn chế mù lòa đến mức thấp nhất.

Dưỡng da trắng hồng

Các chất selen, kẽm giúp có tác dụng trị mụn cực kỳ hiệu quả và ũng chính lượng vitamin C có trong bí đỏ sẽ giúp ngăn ngừa lão hóa, loại bỏ các dấu hiệu da nhăn, khô, nám, sạm… mang đến cho các chị em mới sinh xong một làn da mịn màng, chắc khỏe. Ngoài ra, khi ăn bí đỏ thường xuyên, sẽ giúp da tạo ra một màng bao bọc tốt giảm thiểu tác động của ánh nắng mặt trời.

Tóm lại, trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi "Bà đẻ có ăn được bí đỏ không?" Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!