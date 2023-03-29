Xứng tầm 'nhân sâm', những thực phẩm này là 'vương quốc' chất xơ, diệt cholesterol xấu còn hỗ trợ tim mạch khỏe mạnh

Dinh dưỡng 29/03/2023 06:22

Bạn có thể không quan tâm nhiều về chất xơ cho đến khi bạn thấy mình đang đối phó với những triệu chứng sức khỏe thất thường.

Xứng tầm 'nhân sâm', những thực phẩm này là 'vương quốc' chất xơ, diệt cholesterol xấu còn hỗ trợ tim mạch khỏe mạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chất xơ là một thành phần kỳ diệu giúp đi ngoài đều đặn, nhưng chống táo bón không phải là công dụng duy nhất của nó. Chất xơ cũng giúp giảm cholesterol, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh khác như ung thư đại trực tràng. Thêm vào đó, nó giữ cho lượng đường trong máu của bạn không tăng đột biến và giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm cân sẽ nhanh hơn.

Bạn nên nhắm đến 25 gam (g) đến 35 g chất xơ mỗi ngày. Để tận dụng tối đa nguồn dinh dưỡng ấy, đây là những món siêu giàu chất xơ mà có lẽ bạn đang tìm kiếm:

Chất xơ đến từ thực vật và vương quốc thực vật có rất nhiều thứ để cung cấp đến cho bạn.

Đậu lăng

Xứng tầm 'nhân sâm', những thực phẩm này là 'vương quốc' chất xơ, diệt cholesterol xấu còn hỗ trợ tim mạch khỏe mạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các loại đậu là một nguồn chất xơ tuyệt vời. Đậu lăng là nguồn dinh dưỡng dồi dào. Chúng ít chất béo, giàu protein và chứa nhiều chất xơ. Những hạt đậu này có nhiều màu sắc khác nhau, mỗi loại có hương vị riêng và tất cả đều tốt cho sức khỏe. Chúng là một mặt hàng chủ lực trong nhiều món ăn.

Đậu Hà Lan

Đậu Hà Lan đã tách vỏ là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan tốt và chúng cũng là thực phẩm ít calo, không chứa chất béo, chứa nhiều vitamin B và một số khoáng chất quan trọng. Đậu hà lan là một loại carbohydrate phức hợp cung cấp nhiều năng lượng cho bạn.

Đậu đen

Xứng tầm 'nhân sâm', những thực phẩm này là 'vương quốc' chất xơ, diệt cholesterol xấu còn hỗ trợ tim mạch khỏe mạnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các loại đậu nói chung có khá nhiều chất xơ và đậu đen nằm gần đầu danh sách. Chúng cũng chứa nhiều protein, kali và chất chống oxy hóa, do đó không quá khen khi nói chúng trở thành một lựa chọn ngon miệng và tốt cho sức khỏe.

Đậu tây

Dù là nguyên hạt hay đã xay nhuyễn, những loại đậu phổ biến này hầu như rất linh hoạt trong nấu nướng vì chúng rất tốt cho sức khỏe. Chúng chứa ít carbohydrate và nhiều chất xơ và protein cùng với các vitamin và khoáng chất khác mà cơ thể bạn cần.

Atisô

Xứng tầm 'nhân sâm', những thực phẩm này là 'vương quốc' chất xơ, diệt cholesterol xấu còn hỗ trợ tim mạch khỏe mạnh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta thường biết đến atiso với công dụng giải nhiệt, mát gan nhưng chúng cũng cực kỳ giàu dinh dưỡng. Chúng chứa nhiều chất xơ, chưa kể đến vitamin K và folate và chúng cũng được cho là giúp tăng cường sức khỏe của gan.

Đậu thận

Nửa chén đậu thận bổ dưỡng cung cấp chất xơ cũng như protein và magie. Nếu bạn đang gặp tình trạng đầy hơi, khó tiêu thì giải pháp thực sự là ăn nhiều đậu hơn hoặc ít nhất là ăn đậu thường xuyên hơn. Sau ba đến bốn tuần ăn uống đều đặn, ruột sẽ thích nghi và mức độ đầy hơi trở lại mức cơ bản.

Đậu xanh

Đậu xanh là một loại thực phẩm giàu chất xơ được yêu thích trong danh sách các loại đậu. Các loại đậu là những cầu thủ ngôi sao trong làng dinh dưỡng. Chúng là một trong những nguồn protein và chất xơ tốt nhất, chúng giúp bạn no lâu nhờ có thành phần dinh dưỡng tuyệt vời.

Hạt chia

Một thìa hạt chia có thể giúp ích rất nhiều cho sức khỏe bên trong lẫn bên ngoài, đặc biệt là với phụ nữ. Chúng cực kỳ giàu chất xơ, chứa axit béo omega-3 và cũng chứa một lượng protein tốt.

Quả mâm xôi

Xứng tầm 'nhân sâm', những thực phẩm này là 'vương quốc' chất xơ, diệt cholesterol xấu còn hỗ trợ tim mạch khỏe mạnh - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tất cả các loại quả mọng đều tốt cho bạn, nhưng quả mâm xôi là một trong những loại quả có hàm lượng chất xơ cao nhất, và tất nhiên chúng cũng rất ngon. Quả mâm xôi cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa và polyphenol lành mạnh, giúp giảm stress oxy hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh.

Mì ống nguyên cám

Tinh bột đôi khi bị mang tiếng xấu, nhưng ngũ cốc nguyên hạt là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời. Chúng cũng rất giàu dinh dưỡng thực vật tốt cho sức khỏe, được cho là giúp ngăn ngừa các bệnh khác nhau. Chỉ cần đảm bảo bạn bỏ qua mì ống trắng, loại mì đã bị loại bỏ tất cả những chất tốt và thay vào đó là lúa mì nguyên chất thì bữa ăn của càng sẽ gấp đôi lợi ích.

Quả lê

Những loại trái cây đầu mùa đông này là một nguồn chất xơ tuyệt vời. So với nhiều loại trái cây khác, lê đặc biệt giàu chất xơ hòa tan, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và giảm cholesterol.

Hạnh Nhân

Những loại hạt này chứa nhiều chất béo không bão hòa (là loại tốt cho sức khỏe), được cho là làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Ngoài một lượng lớn chất xơ, chúng còn có khoảng 6 gam protein mỗi khẩu phần và chúng là một món ăn nhẹ tuyệt vời để ăn vặt khi bạn có dự định đi xa.

Theo Cleveland Clinic

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