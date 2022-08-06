Xóa tan cái nóng mùa hè với ly sinh tố dâu tây hạnh nhân gấp đôi bổ dưỡng cho gia đình bạn

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần

10 quả dâu tây đông lạnh

1 cốc sữa hạnh nhân hoặc sữa ít béo

1/2 chén đậu silken (đậu lụa, mềm)

2 muống canh đường

Cách làm

Ảnh minh họa: Internet

Cho dâu tây, sữa hạnh nhân (hoặc sữa ít béo), đậu phụ và đường vào máy xay sinh tố. Xay cho đến khi sủi bọt và mịn trong khoảng 1 phút.

Đổ vào ly cao và bạn đã có thưởng thức món sinh tố siêu hấp dẫn này.