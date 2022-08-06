Xóa tan cái nóng mùa hè với ly sinh tố dâu tây hạnh nhân gấp đôi bổ dưỡng cho gia đình bạn

Dâu tây và hạnh nhân là một trong những thực phẩm "đại bổ" cho sức khỏe. Không chỉ ăn sống, bạn có thể chế biến chúng thành ly sinh tố thơm ngon lại đầy đủ dinh dưỡng với công thức sau đây.
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10 quả dâu tây đông lạnh 1 cốc sữa hạnh nhân hoặc sữa ít béo 1/2 chén đậu silken (đậu lụa, mềm) 2 muống canh đường Cho dâu tây, sữa hạnh nhân (hoặc sữa ít béo), đậu phụ và đường vào máy xay sinh tố. Xay cho đến khi sủi bọt và mịn trong khoảng 1 phút. Đổ vào ly cao và bạn đã có thưởng thức món sinh tố siêu hấp dẫn này.
Thành phần
Cách làm
10 quả dâu tây đông lạnh
1 cốc sữa hạnh nhân hoặc sữa ít béo
1/2 chén đậu silken (đậu lụa, mềm)
2 muống canh đường
Cho dâu tây, sữa hạnh nhân (hoặc sữa ít béo), đậu phụ và đường vào máy xay sinh tố. Xay cho đến khi sủi bọt và mịn trong khoảng 1 phút.
Đổ vào ly cao và bạn đã có thưởng thức món sinh tố siêu hấp dẫn này.
Lời khuyên
Sữa hạnh nhân là một sự thay thế thơm ngon, ít chất béo cho sữa tách béo hoặc ít chất béo, đặc biệt là đối với những người không dung nạp lactose.
Theo Eatingwell