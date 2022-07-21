Vô vàn lợi ích mà chuối tiêu mang lại cho sức khỏe mà bạn không nên bỏ qua

Trong trái chuối chứa chất tryptophan, một loại axit amin có trong cơ thể sản xuất ra chất gây ngủ serotonin và melatonin giúp bạn thư giãn, cải thiện cảm xúc và khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn.

Chuối chứa nhiều vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa, có lợi có hệ tiêu hóa và đem lại tác dụng làm đẹp hiệu quả. Ngoài da, dùng chuối chín đắp mặt nạ sẽ giúp da mịn màng, tươi trẻ. Chuối chín chứa nhiều chất chống oxy hóa và chống ung thư hơn chuối tiêu xanh.

Ăn chuối có tác dụng gì? Một trong những tác dụng nổi bật của chuối là giúp kiểm soát đường huyết. Loại trái cây này rất giàu pectin – một loại chất xơ có hình dạng cấu trúc xốp. Chuối chưa chín chứa kháng tinh bột, hoạt động như chất xơ hòa tan và không được tiêu hóa.

Hơn nữa, chuối cũng xếp hạng thấp đến trung bình theo bảng chỉ số đường huyết (Glycemic index – GI). Đây là thang đo từ 0 – 100 về tốc độ thức ăn làm tăng lượng đường trong máu. Giá trị GI của chuối chưa chín là khoảng 30, trong khi chuối chín xếp hạng khoảng 60. Giá trị trung bình của tất cả dạng chuối là khoảng 51. Điều này có nghĩa là chuối không gây ra sự gia tăng đột biến lớn về lượng đường trong máu ở những người khỏe mạnh.

Một thông tin có lợi cho người tiểu đường là kháng tinh bột trong chuối xanh có khả năng cải thiện độ nhạy của insulin. Điều này rất có ý nghĩa với bệnh nhân tiểu đường type 2. Ngoài ra, thành phần vitamin B6 trong chuối đóng vai trò hình thành nên hemoglobin. Đây là một protein vận chuyển oxy và kiểm soát đường huyết hiệu quả.

Chuối tiêu giúp cải thiện hệ miễn dịch

Cứ mỗi quả chuối tiêu bạn ăn đã cung cấp cho cơ thể 10mg vitamin C ( khoảng 15% nhu cầu canxi cơ thể cần đáp ứng mỗi ngày ). Loại vitamin này được biết đến với khả năng kháng khuẩn, chống oxy hóa, cải thiện hoạt động của hệ miễn dịch.

Ngoài ra, vitamin C còn giúp các tế bào khỏe mạnh và tăng cường khả năng hấp thu sắt. Điều này rất có lợi cho người bị thiếu máu.

Giúp đôi mắt sáng

Khi bạn ăn nhiều muối sẽ khiến cơ thể bị tích nước khiến đôi mắt bị sung trũng và đỏ. Ăn chuối tiêu, cơ thể được cung cấp lượng kali cần thiết giúp đào thải lượng muối dưa thừa. Từ đó giúp cải thiện tình trạng sưng đỏ mắt, làm sáng mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Ngừa ung thư

Theo một báo cáo của Hiệp hội Ung thư Nhật: chuối có hiệu quả nâng cao sức đề kháng, phòng chống ung thư, một ngày ăn 2 quả chuối có thể cải thiện thể chất một cách hữu hiệu. Ngoài ra, chuối giá rẻ, dễ ăn, mang đi lại thuận tiện, là chất dinh dưỡng để duy trì sức khỏe.

Kích thích tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân

Sở hữu hàm lượng chất xơ dồi dào, chuối tiêu là sự lựa chọn hoàn hảo cho những người đang có vấn đề về tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy, ăn không tiêu, đầy hơi…Phân tích trong phòng thí nghiệm cho thấy mỗi quả chuối thu được khoảng 3g chất xơ.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người đang muốn giảm cân, chất xơ trong chuối sẽ mang lại cho bạn cảm giác no lâu hơn. Qua đó giảm cảm giác thèm ăn, hạn chế lượng thực phẩm tiêu thụ. Sử dụng chuối trong thực đơn giảm cân, bạn sẽ không phải lo lắng về việc thiếu hụt các dưỡng chất như vitamin A, E, folate, sắt, canxi, magie… khi cắt giảm các thực phẩm khác.

Hỗ trợ tim mạch

Kali là một khoáng chất cần thiết cho sức khỏe của tim. Đặc biệt là trong kiểm soát huyết áp. Mặc dù đây là dưỡng chất quan trọng nhưng rất ít người quan tâm đến việc bổ sung đủ kali trong chế độ ăn uống.

Trong khi đó, chuối là nguồn kali dồi dào. Một quả chuối cỡ 118g có đến chứa 9% RDI kali. Chế độ ăn giàu kali giúp giảm huyết áp. Những người tiêu thụ nhiều kali có ít nguy cơ mắc bệnh tim hơn so với người ít tiêu thụ dưỡng chất này. Hơn nữa, chuối chứa một lượng vừa đủ magie, đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng đối với sức khỏe tim mạch.

Tổng hợp từ nhiều bài viết.