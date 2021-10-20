Vinamilk trao tặng 50.000 sản phẩm Vinamilk colosgold cho con em cán bộ y bác sĩ tuyến đầu

Thường xuyên trải qua cuộc sống xa nhà và cũng có những mối âu lo riêng vì không thể gần gũi chăm sóc gia đình một cách trọn vẹn, đó là tâm trạng chung của cán bộ y tế tuyến đầu, đặc biệt là đối với những y bác sĩ có con nhỏ. Trẻ nhỏ dưới 5 tuổi với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, lại chưa nằm trong đối tượng cho phép tiêm vaccine phòng chống Covid-19 nên càng cần được chú trọng tăng cường hệ miễn dịch hơn hết.

Những ngày tháng 10 vừa qua, nhiều địa phương trên cả nước đã dần mở rộng vùng xanh, từng bước tiến đến trạng thái “bình thường mới”. Sự chung sức, đồng lòng của toàn xã hội đã góp phần giúp cho Việt Nam dần khỏe lại. Trong đó không thể không kể đến những nỗ lực chống dịch ngày đêm của các y bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu - những “chiến sĩ quả cảm” đã không ngơi nghỉ trong “trận chiến” chống giặc Covid-19.

Một cán bộ y tế hiện đang làm việc tại Bệnh viện dã chiến thu dung 16 chia sẻ: “Những khi lao vào chăm sóc bệnh nhân là tôi như quên hết mọi thứ, nhưng hễ có thời gian nghỉ ngơi là tôi lại nghĩ về gia đình mình. Mỗi tối là khoảng thời gian vui nhất vì được trò chuyện qua điện thoại với con, nhìn con khỏe mạnh cười đùa với mình. Lâu lâu lại tranh thủ mua online gửi cho con vài hộp sữa để con đủ dinh dưỡng và sức khỏe rồi lại lao vào công việc”.

50.000 sản phẩm Vinamilk ColosGold 3 và sữa uống dinh dưỡng ColosGold đã được Vinamilk trao tặng cho con em các y bác sĩ tuyến đầu

Với sự cảm thông và mong muốn được san sẻ tâm tư với các y bác sĩ, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã trao tặng 50.000 sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk ColosGold 3 và Sữa uống dinh dưỡng Vinamilk ColosGold cho hơn 6.000 con em của cán bộ nhân viên y tế tại các bệnh viện tuyến đầu chống dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Bình Dương. Đây là dòng sản phẩm được bổ sung sữa non 24h(1) với chất xơ HMO(2) (2’-FL) có cấu trúc tương tự như dưỡng chất được tìm thấy trong sữa mẹ, góp phần tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch và hỗ trợ hệ tiêu hóa cho các em.

Các sản phẩm Vinamilk ColosGold giúp các em nhỏ có hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Đợt trao tặng này là một trong nhiều hoạt động đồng hành liên tiếp cùng đội ngũ y tế tuyến đầu mà Vinamilk đã triển khai từ khi dịch bùng phát với mong muốn được đồng hành cùng cộng đồng, đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tính đến nay, Vinamilk đã đóng góp gần 100 tỷ đồng cùng các chương trình chống dịch của Chính phủ, Quỹ Vaccine, tiếp sức tuyến đầu, hỗ trợ cộng đồng và chăm sóc trẻ em trong dịch Covid-19.

Những món quà ý nghĩa từ Vinamilk sẽ phần nào giúp các y bác sĩ yên tâm chống dịch.

Vinamilk ColosGold 3 bổ sung sữa non 24h(1) được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ với hàm lượng kháng thể IgG cao giúp tăng cường miễn dịch cho trẻ. Một ly sữa Vinamilk ColosGold 3 190 ml chứa đến 228 mg IgG từ sữa non 24h, vì vậy, mỗi ngày hai ly sữa giúp trẻ tăng cường miễn dịch. Đặc biệt, Vinamilk ColosGold 3 đã được chứng minh lâm sàng có mức gia tăng nồng độ kháng thể IgA trong huyết thanh ở nhóm can thiệp (uống Vinamilk ColosGold 3) là 40 mg/lít, trong khi chỉ số này ở nhóm chứng (không uống Vinamilk ColosGold 3) chỉ là 5 mg/lít - mức chênh lệch 8 lần, có ý nghĩa thống kê1, tạo nền tảng cho hệ miễn dịch tự nhiên của trẻ phát triển tốt. Vinamilk ColosGold 3 – Miễn Dịch Khỏe, Bé Lớn Nhanh

(1) Sữa non 24h: là sữa bò được vắt ra trong 24 giờ đầu sau khi sinh (bổ sung dạng bột).

(2) HMO (2’-FL): 2’-Fucosyllactose — Human milk oligosaccharide là prebiotic có cấu trúc tương tự như dưỡng chất được tìm thấy trong sữa mẹ.

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