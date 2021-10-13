Đâu là sữa chuẩn Organic cho bé phát triển toàn diện, mẹ khỏi âu lo?

Lựa chọn thực phẩm hữu cơ cho con ngay từ những năm tháng đầu đời hầu như không còn xa lạ với các mẹ Việt hiện đại khi xu hướng dinh dưỡng này không chỉ thanh lành, an toàn mà còn mang đến nhiều lợi ích đường dài cho trẻ em. Trong đó, lựa chọn sản phẩm sữa có nguồn gốc hữu cơ trở thành mối quan tâm hàng đầu của mẹ với niềm tin nguồn sữa sạch chính là mảnh ghép thiết yếu nhất trong thực đơn hàng ngày của con.

Dinh dưỡng chuẩn Organic không chỉ hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch cho bé, mà còn giúp phát triển chiều cao, cân nặng, trí tuệ và phòng tránh nhiều bệnh tật.

Tuy nhiên, giữa muôn vàn nguồn thông tin cũng như sản phẩm sữa hữu cơ, ngay cả mẹ thông thái nhất cũng không khỏi băn khoăn với nhiều câu hỏi đặt ra.

Liệu sữa hữu cơ có đủ khả năng bổ sung mọi dưỡng chất để con hấp thụ tốt, đề kháng khỏe?

Có chứng nhận uy tín nào đảm bảo sản phẩm sữa hữu cơ này đạt chuẩn quốc tế để mẹ yên tâm lựa chọn đồng hành cùng con lâu dài?

Sữa hữu cơ có phù hợp với khẩu vị và cả hệ tiêu hóa còn non nớt của con hay không?

Thấu hiểu những trăn trở ấy, Nestlé – thương hiệu với gần 150 năm đồng hành cùng hàng triệu mẹ Việt nuôi con khôn lớn, khỏe mạnh, không ngừng nghiên cứu để mang đến công thức sữa bột hữu cơ NAN Organic 3 – giải pháp “3 siêu” cho bé yêu phát triển toàn diện, mẹ hiện đại thêm an tâm.

NAN Organic 3 – giải pháp hữu cơ “3 Siêu” cho bé phát triển toàn diện

Với bộ 3 lợi ích Siêu sạch – Siêu mát – Siêu ngon, sữa bột hữu cơ NAN Organic 3 nhanh chóng được nhiều mẹ Việt hiện đại tin tưởng lựa chọn để đồng hành cùng bé.

Sở hữu nguồn nguyên liệu 100% hữu cơ đạt chứng nhận NASAA* danh tiếng, NAN Organic 3 đảm bảo mức độ thanh lành, an toàn với đàn bò đạt chuẩn “7 Không” từ trang trại chăn nuôi bò sữa tại Úc (không dùng các kĩ thuật chuyển phôi và nhân giống nhân tạo; không sử dụng các loài hoặc giống biến đổi gen; không kích thích sinh sản; không thụ tinh nhân tạo; sử dụng nguồn thức ăn không thuốc trừ sâu, không phân bón tổng hợp; không dư lượng kháng sinh). Trong môi trường chăn thả tự nhiên cùng tiêu chí “7 Không” luôn được tuân thủ, áp dụng chặt chẽ, đàn bò tại trang trại Úc – nơi sản sinh ra nguồn nguyên liệu chính trong công thức NAN Organic 3, mẹ Việt nay bớt được phần nào âu lo về nguồn gốc trong lựa chọn sữa cho con.

Thừa hưởng đầu vào tự nhiên chất lượng với độ an toàn cao đi cùng công nghệ hiện đại từ tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu thế giới, NAN Organic 3 mang đến giải pháp dinh dưỡng tối ưu và toàn diện nhất cho trẻ em từ 2 – 6 tuổi. Với 100% lactose hữu cơ cùng hàm lượng đạm Whey vượt trội, NAN Organic 3 giúp bé dễ hấp thu, nhanh chuyển hóa dưỡng chất để nuôi dưỡng cơ thể và phát triển khỏe mạnh. Hệ tiêu hóa và khả năng miễn dịch tốt chính là tiền đề để bé cao lớn vượt trội, trí tuệ cũng như phòng tránh nhiều loại bệnh tật.

Và không thể không quên nhắc đến yếu tố thơm ngon – một điểm cộng lớn mà… chính các bạn nhỏ dành cho NAN Organic 3. Hương vị ngọt thanh cùng mùi hương dễ chịu, hấp dẫn giúp các thiên thần nhỏ thêm hào hứng, thích thú khi đón nhận ly sữa ấm nóng từ tay mẹ, để rồi “ực” thật ngon, thật gọn. Vậy là mẹ chẳng phải lo lắng quá nhiều về việc bé kén chọn sữa hay không nạp đủ chất dinh dưỡng từ khẩu phần ăn nữa.

Sữa bột công thức hữu cơ NAN Organic 3 là thành quả của nguồn dưỡng chất đến từ thiên nhiên và công nghệ hiện đại của Nestlé trong hành trình đồng hành cùng cha mẹ mang đến cho bé yêu những điều tuyệt vời nhất.

Với nhiều lợi ích nổi bật cho sức khỏe của con cùng chứng nhận hữu cơ uy tín NASAA, sữa bột hữu cơ NAN Organic 3 thật sự giúp biết bao mẹ hiện đại “gỡ rối” những vướng mắc về dinh dưỡng chuẩn Organic, thêm tự tin vào lựa chọn của mình để mang đến sự vững vàng cho con ngay những năm tháng đầu đời.

Không chỉ dừng lại ở đó, NAN Organic 3 còn là cách Nestlé khuyến khích, trao quyền và ủng hộ cho những người phụ nữ hiện đại vừa chu toàn trong vai trò làm mẹ, vừa có thêm thời gian yêu thương, chăm sóc bản thân mình mỗi ngày.

Lựa chọn đúng giải pháp dinh dưỡng cho con sẽ giúp những người mẹ bỉm sữa hiện đại vừa chu toàn trong vai trò làm mẹ, vừa yên tâm dành thêm thời gian yêu thương và chăm sóc bản thân mình mỗi ngày

* Chứng nhận hữu cơ NASAA hay còn gọi là tiêu chuẩn hữu cơ Úc và chứng nhận hữu cơ quốc tế (NCO).