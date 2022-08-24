Trung thu đã cận kề thử ngay công thức bánh nướng nhân chảy lava trứng muối thơm ngon

Cách làm:

- Làm Nhân Lava Trứng Muối Chảy: Trộn đều kem tươi, sữa bột, đường, lòng đỏ trứng muối nghiền nhuyễn và phô mai đến khi nhuyễn mịn. Cho vào tủ đông để nhân cứng lại chút rồi lấy ra chia làm 10 viên nhân tròn sau đó tiếp tục giữ đông.

- Làm Nhân Custard Sên: Trộn đều trứng gà và bột mì cho hoà quyện. Đun kem tươi và bơ cho liu liu rồi đổ vào tô trứng khuấy đều tay. Thêm sữa bột, đường, lòng đỏ trứng muối nghiền nhuyễn, chiết xuất vani và phô mai vào trộn đều. Bắc hỗn hợp lên bếp sên nhân cho sệt lại rồi để vào tủ mát cho nhân nguội sau đó chia làm 10 viên tròn rồi giữ trong tủ đông.

- Làm Vỏ Bánh: Trộn đều bơ, sữa đặc, mật ong, bột mì và bột ngô đến khi thành khối bột nhào mềm mịn sau đó để nghỉ 1 lúc rồi chia khối bột thành 10 viên tròn.

- Đóng bánh: Bọc kín viên nhân lava trứng chảy bằng phân nhân custard sên, sau đó bọc kín nhân bằng vỏ bánh. Khéo léo bọc sao cho vỏ bánh bọc kín không hở không nứt rồi cho vô khuôn đóng thành bánh, cho vô ngăn đá làm đông bánh.

- Nướng bánh: Đặt bánh lên khay nướng lấy trực tiếp từ ngăn đá vẫn còn cứng, xịt chút nước rồi cho vào nướng luôn ở 205 độ trong 5 phút, sau đó lấy ra để nguội rồi quét trứng đánh tan lên mặt bánh, tiếp tục cho vào nướng ở 165 độ trong 10 phút đến khi bánh có màu nâu vàng đẹp mắt.

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Facebook Herman Huang