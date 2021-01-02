Trời mưa ăn gì ngon? 4 món hấp dẫn dành cho ngày mưa

Trời mưa ăn gì ngon ? Rất nhiều bà nội trợ thắc mắc không biết nên nấu món gì cho ngày mưa lạnh thêm ngon miệng và ấm cúng. Bạn không cần phải quá cầu kỳ trong việc lựa chọn món ngon cho ngày mưa nhưng vẫn phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cũng như giúp làm ấm cơ thể. Dưới đây là 5 món ăn đậm đà với cách chế biến vô cùng đơn giản giúp bữa cơm gia đình bạn thêm tròn vị trong ngày mưa lạnh.

+ 1 con vịt đã được làm sạch.

Trời mưa ăn món gì ngon? Thực đơn cho những ngày mưa rả rích sẽ không thể nào thiếu được những món kho đậm đà. Hãy cùng bắt tay chế biến món vịt kho gừng theo hướng dẫn dưới đây!

+ Gừng.

+ Hành, tỏi khô.

+ Gia vị các loại gồm: nước mắm, hạt nêm, đường.

Cách chế biến

+ Bước 1: Chặt vịt thành từng miếng vừa ăn rồi ướp gia vị gồm nước mắm, hạt nêm, đường trong khoảng 30 phút cho thịt ngấm gia vị. Để vịt có màu đẹp khi kho, hãy ướp thêm cùng với một chút màu thắng từ nước dừa.

+ Bước 2: Bóc vỏ hành khô và tỏi rồi băm nhuyễn. Sau đó, chia hành tỏi ra làm 2 phần. Một phần ướp chung cùng thịt vịt, còn một phần thì phi thơm lên với dầu ăn.

Vịt kho gừng thơm ngon, đậm đà khó cưỡng cho ngày mưa - Ảnh minh họa: Internet

+ Bước 3: Bắc chảo lên bếp cho nóng, đổ một chút dầu ăn vào rồi phi thơm hành tỏi lên. Sau đó, cho phần thịt vịt đã ướp vào chảo, đảo đều cho thịt săn lại.

+ Bước 4: Thêm một ít nước lọc vào chảo rồi để lửa liu riu sao cho thịt vịt ngấm gia vị. Khoảng 15 phút sau thì cho một chút gừng băm nhỏ vào nồi. Dùng đũa đảo đều phần thịt lẫn với gừng cho thơm rồi tiếp tục kho đến khi thịt chín vừa ý.

Gừng có mùi thơm và vị cay nhẹ sẽ giúp làm ấm cơ thể trong những ngày mưa vô cùng hiệu quả. Đặc biệt, khi nấu chín, gừng cũng tương đối dễ ăn nên món vịt khó gừng phù hợp với nhiều lứa tuổi.

#2. Cánh gà chiên giòn

Trời mưa ăn gì ngon nhất? Cánh gà chiên giòn có thể được dùng trong bữa cơm chính hoặc làm món ăn vặt cực kỳ thơm ngon trong những ngày mưa gió.

Nguyên liệu:

+ Cánh gà: số lượng phù hợp theo nhu cầu của bạn.

+ Bột chiên giòn.

+ Cà chua, xà lách ăn kèm.

Cánh gà chiên giòn là món ăn vặt vào ngày mưa cực đã - Ảnh minh họa: Internet

Cách chế biến:

+ Bước 1: Rửa sạch cánh gà rồi ướp cùng gia vị gồm nước mắm, hạt nêm và một chút đường khoảng 30 phút.

+ Bước 2: Hấp chín cánh gà.

+ Bước 3: Lấy cánh gà vừa hấp xong lăn qua 1 lớp bột chiên giòn.

+ Bước 4: Làm nóng chảo rồi đổ dầu vào. Chờ dầu sôi thì cho cánh gà vào chiên sao cho ngập dầu. Đến khi thấy cánh gà chín vàng đều 2 mặt thì vớt ra cho ráo dầu.

+ Bước 5: Bày cánh gà ra đĩa, trang trí cùng cà chua và xà lách rồi thưởng thức.

#3. Thịt ba rọi xào cải chua

Trời mưa ăn gì cho ngon? Trong những ngày mưa se lạnh, vị mằn mặn, chua chua, beo béo của thịt ba rọi sẽ khiến bạn ấm lòng.

Nguyên liệu:

+ Thịt ba rọi: 500 gram.

+ Cải chua: 300 gram.

+ Tỏi, hành khô băm nhuyễn.

+ Hành lá.

+ Gia vị các loại: nước mắm, đường, hạt nêm, nước màu.

Thịt ba rọi xào cải chua cho ngày mưa lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Cách chế biến:

+ Bước 1: Rửa sạch thịt ba rọi và cải chua rồi thái miếng vừa ăn.

+ Bước 2: Ướp thịt ba rọi với hạt nêm, nước mắm, đường và nước màu khoảng 30 phút.

+ Bước 3: Bắc 1 chiếc nồi lên bếp cho nóng rồi đổ chút dầu ăn vào để khử phần tỏi, hành đã băm nhuyễn.

+ Bước 4: Đổ thịt ba rọi vào rồi và đảo đều, bật lửa nhỏ liu riu. Đậy nắp cho thịt chín trong khoảng 15 phút. Sau đó, cho cải chua vào nồi và đảo đều tay cho tới khi cải chua mềm vừa ăn. Nếu thích ăn cải chua mềm hơn, hãy xào chung cải chua với thịt ba rọi ngay từ đầu.

+ Bước 5: Cho hành lá (đã thái khúc ngắn) vào nồi. Đậy nắp khoảng 2 phút, sau đó múc thịt ra đĩa và ăn cùng với cơm nóng.

#4. Cá diêu hồng nấu canh chua

Ngày mưa ăn gì ngon? Vị chua chua của dứa, cà chua quyện cùng vị thơm béo của cá diêu hồng sẽ cực kỳ đưa cơm.

Nguyên liệu:

+ Cá diêu hồng.

+ Nước cốt me.

+ Lá bạc hà, ngò gai, ngò om, giá đỗ, đậu bắp, cà chua, dứa.

+ Tỏi băm.

Nguyên liệu nấu món canh chua cá diêu hồng - Ảnh minh họa: Internet

Cách chế biến:

+ Rửa sạch cá rồi cắt thành từng khúc lớn.

+ Rửa sạch cà chua rồi thái múi cau.

+ Rửa sạch dứa rồi thái lát mỏng.

+ Rửa sạch đậu bắp, bạc hà rồi cắt thành từng khúc vừa.

+ Ngò om, ngò gai đem rửa sạch, thái nhỏ.

+ Làm nóng nồi, đổ dầu ăn vào rồi phi thơm tỏi lên. Sau đó, cho cà chua vào xào mềm, đổ 400ml nước vào và đun sôi.

+ Cho cá vào nồi, đun chín rồi vớt ra để riêng.

+ Cho bạc hà, đậu bắp, dứa vào nồi, nấu chín rồi đổ nước cốt me vào, nêm nếm cho vừa ăn.

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Món canh chua cá diêu hồng cực kỳ đưa cơm ngày mưa - Ảnh minh họa: Internet

+ Cho ngò om, giá đỗ, ngò gai vào nồi nước canh, đậy nắp lại cho rua mềm. Sau đó, múc nước canh ra tô, ăn cùng với phần cá.

Trên đây là 4 món ăn hấp dẫn giúp bạn trả lời câu hỏi trời mưa ăn gì ngon. Mong rằng qua bài viết, bạn sẽ khiến cả gia đình ngon miệng và trầm trồ thán phục về tài nghệ của mình!