Trời lạnh ăn gì ngon: Những lựa chọn tuyệt vời cho mùa đông

Những cơn đói có thể ập đến bất cứ lúc nào khiến bạn thèm ăn vặt một thứ gì đó, nhất là vào mùa đông, năng lượng tiêu hao nhanh hơn. Dưới đây là những món ăn vặt phổ biến trong những ngày lạnh dành cho bạn.

Hà Nội những ngày mùa đông luôn làm cho chiếc dạ dày của bạn hoạt động hết công suất. Chính vì vậy, chủ đề trời lạnh ăn gì ngon cũng làm khó cho nhiều người khi bước chân xuống phố với đầy hàng quán nhan nhản. Dưới đây sẽ là một vài gợi ý cho bạn tham khảo.

Thứ thịt được thái miệng nhỏ, tấm đủ vị mặn ngọt cay cay cùng với sả băm nhỏ và nướng trên than hoa thơm lừng làm nức lòng bất cứ ai khi đi qua những con phố có bán thịt xiên. Trung bình 1 người có thể ăn từ 3 - 5 xiên mà không hề ngán. Bên cạnh đó, một chiếc bánh mì nướng mật ong cũng tạo nên sự hoàn hảo hương vị cho món ăn này.

Dường như những món cháo bột như cháo sườn hay cháo chai là đặc trưng của những ngày đông Hà Nội. Cháo xay nhuyễn cộng với sườn đã được ninh nhừ, có thể nhai được cả sụn hay những miếng thịt trai giòn sần sật thơm ngon luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Ngoài ra, bạn còn có thể ăn cùng quẩy, một chút hạt tiêu và ớt bột cho thêm gia vị. Cháo bột chính là thức quà cho những xế chiều rong ruổi cùng bạn bè trên những con phố đông.

Thịt xiên nướng là món ngon tuyệt hảo cho ngày đông - Ảnh minh họa: Internet

Bánh giò nóng

Bánh gió là thức quà quen thuộc của người Hà Nội. Chiếc bánh nóng hổi với nhân thịt xay và mộc nhĩ được gói ghém cẩn thận trong chiếc lá chuối ăn rất bắt miệng. Bánh giò cùng với dưa chuột muối, xúc xích hay thịt xiên cũng là một bữa ăn chất lượng mà nhiều bạn ưa thích.

Bánh giò nóng hổi cho ngày đông - Ảnh minh họa: Internet

Bánh rán, bánh khoai, bánh chuối, bánh gối

Hình ảnh những quán hàng rong bán rất nhiều loại bánh như bánh rán bánh gối, bánh khoai, bánh chuối quanh khắp Hà Nội đã trở nên rất đỗi thân thuộc với nhiều cô bé, cậu bé. Cứ chiều chiều khi tan học, các bạn lại rủ nhau tụ tập ở 1 hàng bánh quen thuộc để thưởng thức những món quà chiều này. Bánh rán mặn hoặc bánh gối với nhân chủ yếu là mộc nhĩ, miến, thịt băm…. Được rán nóng chấm cùng nước mắm chua chua ngọt ngọt ăn rất bắt miệng. Còn nếu bạn là fan của những loại bánh ngọt thì bánh khoai, bánh chuối chắc chắn là sự lựa chọn hàng đầu.

Bánh rán mặn giòn ngon - Ảnh minh họa: Internet

Các món ăn ngon cho những ngày se lạnh trong bữa cơm gia đình

Cá kho riềng

Đây là món ăn thích hợp gợi ý cho chủ đề “trời lạnh ăn gì ngon cơm”. Món ăn đặc trưng của mọi gia đình trong những ngày đông giá lạnh phía bắc. Thịt cá hoà quyện cùng những miếng riềng ấm nóng, không chỉ là một món ăn ngon mà còn bổ sung dinh dưỡng cũng như tăng sức đề kháng cho những ngày trời lạnh. Món ăn cũng được chế biến khá cầu kỳ và mất 3-4 tiếng để cá chín rục và đậm vị.

Cá kho riềng đậm đà thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Sườn xào chua ngọt

Đây là món ăn khoái khẩu của rất nhiều người. Miếng sườn nhỏ nhắn, thấm đẫm gia vị chua cay mặn ngọt, ăn cơm rất vào. Đặc biệt, đây còn là món ăn ưa thích của nhiều bạn trẻ con.

Sườn xào chua ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Canh sườn khoai tây, cà rốt, su hào

Trời lạnh ăn canh gì ngon? Trời lạnh chắc chắn phải ăn canh sườn hầm khoai tây, cà rốt, su hào. Món canh được ninh mềm giúp cho sườn và các loại củ thấm đẫm gia vị. Khi chín bỏ thêm hành và rau mùi thơm và rất dậy vị. Có một bát canh sườn xì xụp trong những ngày mưa lạnh quả thật rất ấm bụng và ngọt ngào.

Canh sườn hầm - Ảnh minh họa: Internet

Món ngon ngày mưa lạnh

Lẩu

Mùa đông tới chính là thời khắc lên ngôi những món lẩu: Lẩu bò, lẩu riêu cua, lẩu gà, lẩu thập cẩm…. một chiếc nồi nghi ngút khói kèm những món thịt bò, thịt gà, cá, đậu phụ và các loại rau chính là điều tuyệt vời cho đêm đông lạnh. Cùng nhau quây quần bên nồi lẩu cũng là cách để cả gia đình chia sẻ những câu chuyện sau một ngày dài. Đây cũng là cách để mọi người thêm gắn bó tình cảm với nhau hơn.

Lẩu riêu cua bắp bò hấp dẫn với nhiều hương vị - Ảnh minh họa: Internet

Nướng

Những món thịt, hải sản được tẩm ướp cầu kỳ rồi nướng trên bếp hoặc bằng than mang đến một hương vị quyến rũ không thể chối từ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho bạn tăng cân không phanh những ngày trời lạnh.

Món nướng - Ảnh minh họa: Internet

Đọc đến đây chắc chắn bạn đã không thể ngồi yên mà phải đi kiếm gì bỏ ngày vào bụng rồi. Hy vọng rằng những món ăn này chính là gợi ý cho chủ đề “trời lạnh ăn gì ngon”, giúp bạn không phải suy nghĩ nhiều. Chúc các bạn có một mùa đông ấm áp với những món ăn ngon lành và bổ dưỡng nhé!