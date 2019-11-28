Nóng gan có thể tái phát do khẩu phần ăn uống và chế độ sinh hoạt của con người. Một trong những biện pháp hữu hiệu mà chúng ta thường nghĩ đến khi xuất hiện triệu chứng nóng gan đó là sử dụng những thực phẩm giúp giải nhiệt cơ thể. Từ nguồn thực phẩm này, các bạn có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau để vừa tạo nên sức hấp dẫn cho bữa cơm gia đình, vừa cải thiện được sức khỏe .

Có thể bạn chưa biết, nóng gan là một trong những nguyên nhân chính gây nên tình trạng mẩn ngứa, mụn nhọt, nổi mề đay và mụn trứng cá,... Nếu không được phát hiện và khắc phục kịp thời thì sẽ gây suy giảm chức năng gan, viêm gan thậm chí là ung thư gan.

Canh khổ qua giúp cơ thể chúng ta thanh nhiệt, giải độc, hạn chế nóng gan và rất tốt cho mắt.

Bạn chú ý không nấu quá kỹ sẽ làm mất đi độ ngon của món ăn

Tắt bếp và cho thêm một chút hành lá thái sợi vào.

Khi nước sôi, bạn cho khổ qua vào, nêm nếm lại với bột canh, bột ngọt cho vừa ăn.

Thịt nạc thái lát mỏng rồi cho vào xào sơ qua với một chút nước mắm, bột canh, sau đó cho thêm nước lọc vào.

Dưới đây, bài viết sẽ giới thiệu tới bạn đọc những món ăn mát gan, tiêu độc cực hiệu quả mà lại dễ làm.

Canh tôm nấu bầu

Canh tôm nấu bầu - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

Bầu: 1 quả

Tôm đồng: 100g

Hành khô, hành lá

Gia vị: nước mắm, bột canh, bột ngọt, hạt nêm

Cách làm:

Tôm đồng mua về rửa sạch, bóc lấy phần đầu và phần vỏ để riêng vào cối

Giã nhuyễn phần đầu và phần vỏ rồi lọc lấy nước. Phần thịt tôm ướp với 1 thìa hạt nêm.

Bầu rửa sạch, nạo vỏ rồi dùng nạo bào sợi, bỏ ruột.

Phi thơm hành khô với một chút dầu ăn rồi cho tôm vào đảo đều.

Cho một thìa cafe bột canh, một thìa cafe nước mắm vào nồi nước tôm đã lọc sau đó đun sôi. Khi nước sủi lăn tăn, bạn vặn nhỏ lửa để nước tôm không bị vỡ gạch.

Sau đó bạn thả bầu vào.

Cho phần thịt tôm đã xào qua vào nồi nước. Đun cho đến khi bầu chín. Nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình. Cho hành hoa lá nhỏ vào và tắt bếp.

Vậy là bạn đã hoàn thành một món ăn mát gan tiêu độc vô cùng thanh mát cho mùa hè. Tô canh đầy đủ dinh dưỡng này thích hợp cho mọi lứa tuổi.

Canh rau ngót thịt heo

Canh rau ngót thịt heo - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

Thịt heo xay: 200g

Rau ngót: 1 mớ

Dầu ăn, hành khô

Gia vị: bột canh, bột ngọt, hạt nêm, tiêu

Cách làm:

Rau ngót tuốt lấy phần lá, bỏ những lá vàng úa đi rồi rửa sạch. Bạn có thể vặn lá rau ngót để lúc nấu rau sẽ mềm hơn.

Ướp thịt nạc xay với chút tiêu xay, hành khô băm nhỏ, 1 thìa cafe hạt nêm trong khoảng 5-10 phút.

Phi hành khô cho thơm rồi trút phần thịt vào xào đến khi thịt chín thì đổ ra tô. Cách làm này sẽ giúp món canh trở nên thơm ngon hơn rất nhiều so với việc nấu khi thịt còn sống.

Tiếp theo, cho rau vào nồi xào sơ. Nêm vào một chút bột canh. Khi thấy rau đã ngót lại thì đổ nước vào và đun lửa lớn. Đến khi nước sôi thì mở vung rồi trút phần thịt đã xào vào. Nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn sau đó đun sôi rồi tắt bếp.

Rau ngót chính là một trong những món ăn mát gan giải độc không chỉ giúp thanh mát, giải nhiệt cơ thể mà còn có tác dụng tốt cho thị lực.

Canh hàu nấu cải thảo

Hàu là nguyên liệu giúp mát gan, thải nhiệt - Ảnh minh họa: Internet

Hàu vốn là một nguyên liệu được các nội trợ để thực hiện các món ăn mát gan bổ thận. Hàu có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, một trong những món dễ nhất đó là hàu nấu cải thảo.

Nguyên liệu:

Hàu: 200g

Cải thảo: 100g

Hành, gừng

Rượu, dầu mè

Gia vị: bột canh, bột ngọt,...

Cách làm:

Dùng nước rửa sạch và bàn chải chà sạch đất cát ở hàu. Thịt hàu trụng qua nước sôi rồi vớt ra để ráo nước.

Cải thảo rửa sạch, thái sợi

Bắc nồi lên bếp, phi thơm gừng với dầu ăn, tiếp đến cho cải thảo vào xào sơ rồi đổ nước vào đun sôi.

Khi nước sôi cho hàu vào nấu khoảng 3-5 phút nữa, nêm bột canh, bột ngọt theo khẩu vị và rưới dầu mè vào để hoàn tất món ăn

Món ăn bổ dưỡng này có tác dụng cải thiện chức năng tuần hoàn máu và sức khỏe tim mạch. Ngoài ra nó còn giúp thải độc gan rất hiệu quả.

Cháo gan heo, gân bò

Cháo gan heo gân bò bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

Gan heo: 70g

Gân bò: 150g

Gạo nếp ngon

Gừng, hành lá

Gia vị: bột canh, bột ngọt,...

Cách làm:

Gan heo rửa sạch rồi thái lát mỏng, trụng qua nước sôi cho bớt máu và mùi hôi

Gân bò mua về rửa sạch, ninh bằng nồi áp suất đến khi chín mềm. Sau đó vớt ra, cắt lát mỏng.

Gạo nếp vo sạch, muốn món cháo ngon hơn hãy ngâm gạo trước 3-4 tiếng cho gạo nở ra rồi cho vào nồi đun sôi. Khi hạt gạo nếp nở bung thì bạn cho thêm gan heo, gân bò đã chuẩn bị vào nồi. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn, múc cháo ra bát, rắc lên trên chút hành lá cùng tiêu xay.

Món ăn này không chỉ ngon miệng mà còn là thức ăn mát gan đẹp da, tiêu độc và giải nhiệt cơ thể, cung cấp thêm nhiều dưỡng chất cho người già, trẻ nhỏ.

Cháo đậu xanh

Cháo đậu xanh thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Đậu xanh là nguyên liệu cho các món ăn bổ gan không còn mấy xa lạ với chúng ta. Trong đậu xanh chứa nhiều dưỡng chất khác nhau nên không những giúp mát gan mà còn giúp ngăn ngừa bệnh ung thư, tiểu đường,...

Nguyên liệu:

Gạo nếp: 1 nắm

Gạo tẻ: 1 nắm

Đậu xanh: 200g

Lạc: 50g

Nước cốt dừa và cùi dừa

Đường. muối

Cách làm:

Vo sạch đậu xanh, gạo nếp, gạo tẻ rồi ngâm các nguyên liệu này từ 3-4 tiếng trước khi nấu. Cho toàn bộ đậu xanh, gạo, lạc vào nồi cơm điện, sử dụng chức năng nấu như khi nấu cơm bình thường.

Khi nào nước cạn bạn lại chế thêm nước và tiếp tục nấu. Cứ lặp như vậy cho đến khi hạt gạo nở bung hết thì dùng thìa đánh nhuyễn hỗn hợp trên. Nếu bạn muốn ăn loãng thì hãy chế thêm nước, lượng nước bạn có thể gia giảm cho hợp với khẩu vị gia đình.

Khi cháo chín bạn nêm nếm với một ít muối, đường cho vừa ăn rồi tắt bếp. Bạn múc cháo ra bát rồi cho lên trên một thìa cà phê nước cốt dừa cùng với một ít dừa nạo. Muốn bảo quản cháo được lâu, bạn để cháo nguội bớt rồi cất vào tủ lạnh, ăn dần trong ngày.

Cháo đậu xanh ngoài tác dụng thanh nhiệt mà còn là một món ăn mát gan trị mụn. Để ngăn ngừa tình trạng nóng gan, mụn nhọt, mụn trứng cá,... tại sao bạn lại không thử thực hiện món ăn này nhỉ?

Những lưu ý khi chế biến các món ăn mát gan tiêu độc

Chọn mua những nguyên liệu tươi ngon, sơ chế sạch sẽ trước khi chế biến

Không nên sử dụng các loại thức ăn bảo quản quá lâu trong tủ lạnh, nó không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng mà còn gây độc cho gan

Ngoài chế độ dinh dưỡng cùng những món ăn thanh mát, bạn cũng nên có một chế độ sinh hoạt ngủ nghỉ hợp lý để đạt hiệu quả thải độc gan tốt nhất.

Các loại thực phẩm mát gan, giúp trị mụn và làm đẹp da

Nóng gan là một trong những nguyên nhân chính gây nên tình trạng mụn trứng cá, khiến làn da trở nên kém thẩm mỹ. 3 loại thực phẩm sau sẽ giúp bạn giải độc gan, hỗ trợ cho quá trình trị mụn, làm đẹp da.

Nghệ

Nghệ vàng đã không còn xa lạ gì với chị em phụ nữ bởi công dụng làm đẹp da tuyệt vời như: trị mụn, hạn chế sạm da, hạn chế sẹo hình thành,... Ngoài việc sử dụng trực tiếp nghệ tươi lên các vùng da, bạn cũng có thể chế biến nghệ thành các dạng khác nhau để sử dụng.

Đối với những người bị nhiễm độc gan, nóng gan thì có thể uống nước nghệ ép hoặc hòa bột nghệ với nước ấm để dùng. Nghệ sẽ làm mát gan, giải nhiệt cơ thể, từ đó cải thiện tình trạng mụn trứng cá và những vấn đề khác về làn da của bạn.

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Trà xanh

Trà xanh có chứa làm lượng lớn chất chống oxy hóa cùng các vitamin khác nhau, hơn nữa lại là nguồn thực phẩm quen thuộc dễ tìm kiếm nên được nhiều người ưa chuộng. Mỗi ngày một ly trà xanh có tác dụng thanh nhiệt, thải độc cơ thể, rất hữu ích cho những bạn bị mụn trứng cá. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa sẽ làm chậm quá trình lão hóa da, mang đến cho bạn làn da khỏe mạnh rạng ngời.

Như vậy, có thể thấy rằng xung quanh chúng ta có rất nhiều loại món ăn mát gan, thanh nhiệt, giải độc cơ thể. Hy vọng bài viết sẽ mang đến cho bạn những gợi ý hữu ích.