Mách bạn một vài món ăn bổ dưỡng cho người gầy

Bữa sáng là một bữa ăn vô cùng quan trọng nhưng nhiều người vẫn thường bỏ qua nó. Đây là một việc làm vô cùng sai lầm. Hãy khởi đầu một ngày mới bằng một bữa ăn thật no với đầy đủ các chất dinh dưỡng sẽ giúp bạn có được một tinh thần hứng khởi và làm việc hiệu quả hơn.

Người gầy muốn tăng cân nhanh nhất thì cần phải có một chế độ ăn uống lành mạnh và hợp lý bằng cách bổ sung vào thực đơn các thức ăn giàu dinh dưỡng . Dưới đây là một vài món ăn bổ dưỡng cho người gầy được nhiều chuyên gia khuyên dùng.

Ăn một bát cháo đậu xanh vào buổi sáng là một lựa chọn vô cùng thông minh vừa hấp thu được nhiều chất dinh dưỡng lại giúp tăng cân nhanh chóng. Trong đậu xanh có chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như: vitamin B1, B2, B6, vitamin E, vitamin K, tiền vitamin A, protein, chất béo tốt, tinh bột và nhiều khoáng chất như Ca, K, Na, Mg…

Các món ăn bổ dưỡng cho người gầy vào buổi sáng có thể kể đến như:

Bổ sung thêm cháo đậu xanh vào khẩu phần ăn cho người gầy - Ảnh minh họa: Internet

Mì xào bò

Thịt bò là loại thịt đỏ có nhiều protein nhất. Trong thịt bò có rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết giúp xây dựng một cơ bắp săn chắc, khỏe mạnh. Bạn chỉ cần 1 gói mì, 100g thịt bò, 1 mớ rau cải, 1 quả cà chua và 1 chút dầu ăn là đã có thể chế biến nên một món ăn bổ dưỡng rồi.

Mì xào bò - thức ăn dinh dưỡng dành cho người gầy - Ảnh minh họa: Internet

Bánh Sandwich cuộn tôm

Với những người đi làm có ít thời gian chuẩn bị bữa sáng thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Chuẩn bị một ít tôm, trứng, hành lá và gừng trộn đều lại với nhau và thêm gia vị vừa phải. Bánh mì cắt bỏ phần vỏ, phết lên một lớp mỏng nhân tôm và cuộn chặt lại cho vào trong chảo chiên vàng là bạn đã có được một chiếc bánh Sandwich cuộn tôm ngon miệng, hấp dẫn.

Bánh Sandwich cuộn tôm - Ảnh minh họa: Internet

Những món ăn giúp tăng cân cho người gầy vào bữa trưa và tối

Vì bữa trưa và bữa tối là 2 bữa chính nên khẩu phần ăn cho từng người sẽ nhiều hơn. Để đảm bảo bữa ăn có đầy đủ dinh dưỡng thì mỗi bữa cần có từ 1 - 2 món mặn và 1 món canh. Trong đó bữa tối nên lựa chọn những món dễ tiêu, ít dầu mỡ và giàu các khoáng chất để hạn chế hoạt động của dạ dày giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Bữa trưa là khoảng thời gian bù lại năng lượng đã mất ở buổi sáng và cung cấp thêm năng lượng giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn vào buổi chiều. Chính vì thế buổi trưa cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng nhất.

Bạn có thể tham khảo một vài món ăn bổ dưỡng cho người gầy sau đây:

Bò hầm rau củ

Như đã nói ở trên thịt bò là loại thịt có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Khi kết hợp thịt bò với rau củ sẽ tạo nên một món ăn có đầy đủ 5 dưỡng chất cần thiết cho cơ thể bao gồm: tinh bột, vitamin, chất béo, đạm và khoáng chất.

Bò hầm rau củ là một trong những món ăn dễ béo nhất - Ảnh minh họa: Internet

Gà hầm thuốc bắc

Gà hầm thuốc bắc là một trong những thức ăn tăng cân được nhiều người sử dụng. So với các loại thịt khác thì thịt gà có chứa hàm lượng chất béo và cholesterol khá thấp nên thường được sử dụng để bồi bổ cơ thể và hỗ trợ người gầy tăng cân hiệu quả.

Gà hầm thuốc bắc là một món ăn giàu protein và nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Trong món ăn này có chứa thuốc bắc có khả năng tăng sức đề kháng giúp cơ thể có thể chống lại một vài bệnh về tiêu hóa và tim mạch.

Gà hầm thuốc bắc - thức ăn tăng cân cho nữ - Ảnh minh họa: Internet

Sushi Nhật Bản

Sushi là món ăn khá nổi tiếng của “Xứ sở hoa anh đào”. Đây là một món ăn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và giúp cho người gầy tăng cân một cách nhanh chóng. Mỗi cuốn sushi có thể cung cấp cho cơ thể khoảng 500 - 600 calo. Chính vì thế đây được coi là món ăn hỗ trợ tăng cân hiệu quả nhất.

Bổ sung thêm Sushi Nhật Bản vào thực đơn cho người gầy khó hấp thu - Ảnh minh họa: Internet

Những món ăn bổ dưỡng cho người gầy vào các bữa phụ

Để có thể tăng cân một cách nhanh chóng thì người gầy cần phải bổ sung thêm khoảng 2 đến 3 bữa phụ. Những bữa phụ này sẽ cung cấp thêm dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể giúp người gầy làm việc và học tập hiệu quả hơn.

Các món ăn được dùng cho bữa phụ thường là những món ăn nhẹ dễ tiêu hóa và giàu chất dinh dưỡng như các loại nước sinh tố, nước ép, sữa chua, hoa quả,..

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Thực đơn tăng cân cho người gầy kinh niên vào các bữa phụ - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý về việc tăng cân dành cho người gầy

Để quá trình tăng cân đạt hiệu quả cao nhất thì bạn cần lưu ý một số điều sau đây:

- Luôn tuân theo chế độ ăn uống khoa học chia nhỏ khẩu phần ăn thành nhiều bữa khác nhau (nên chia thành 6 bữa).

- Bổ sung nhiều năng lượng hơn năng lượng đã bị tiêu hao

Cho dù bạn làm công việc gì thì vẫn luôn phải sử dụng rất nhiều năng lượng. Chính vì thế nếu năng lượng cung cấp cho cơ thể ít hơn năng lượng đã bị tiêu hao thì người gầy rất khó tăng cân, thậm chí là cơ thể ngày càng gầy hơn và thiếu sức sống.

Trên đây là những thông tin cần thiết giúp cho người gầy cải thiện cân nặng. Để có được cân nặng như ý thì ngoài việc bổ sung các món ăn bổ dưỡng cho người gầy thì bạn cần phải kết hợp với những bài tập rèn luyện thân thể hợp lý. Chúc bạn nhanh chóng có được thân hình như ý.