Mách bạn những món ăn đêm để tăng cân dành cho hội “muốn béo”

Vì vậy, nếu bạn đang băn khoăn về những món ăn giúp tăng cân cho người gầy nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe thì hãy thử những món ăn đêm để tăng cân .

Thực tế, có rất nhiều người muốn giảm cân; nhưng song song với đó, cũng có không ít người muốn tăng cân để có một cơ thể đầy đặn và khỏe mạnh hơn. Những người gầy thường có xu hướng hấp thụ chất dinh dưỡng kém hơn hoặc sẽ hay ăn những món ăn không lành mạnh (những món nhiều dầu mỡ, mì chính, đường…) với mong muốn có thể tăng cân nhanh chóng. Tuy nhiên với phương pháp ăn như thế, họ đã vô tình tích tụ mỡ xấu trong cơ thể. Về lâu dài có thể gây ra những bệnh như mỡ máu, tiểu đường…

Chuối/dâu/bơ là những loại trái cây được ưu tiên cho món sinh tố của bạn bởi đây là những trái cây chứa carb nhanh. Kết hợp với chocolate đen, sữa tươi ít béo hay sữa chua là bạn đã có món sinh tố giàu protein và bổ dưỡng. Không chỉ thơm ngon, sinh tố giàu chất dinh dưỡng chính là món ăn giúp bạn tăng cân nhanh chóng, nhất là khi dùng vào buổi tối.

Một ly sinh tố hay nước trái cây trước khi đi ngủ 30 - 60 phút chính là bí quyết tuyệt vời giúp bạn giải tỏa băn khoăn bữa phụ nên ăn gì để tăng cân. Đây là món ăn vặt đơn giản và dễ làm, bạn hoàn toàn sẽ có ngay một ly sinh tố đầy đủ dưỡng chất với những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh trong vòng chưa đầy 5 phút.

Đặc biệt, với những ai có tạng người gầy, khó tăng cân thì việc ăn đêm sẽ góp phần làm tăng trọng lượng cơ thể vì sự tích lũy năng lượng (bao gồm calo và các loại khoáng chất) đầy đủ trong ngày. Kết quả là trọng lượng cơ thể sẽ tăng như mong muốn.

Hơn nữa, với một số người, việc ăn đêm khiến họ cảm thấy đỡ đói, không còn tình trạng bụng cồn cào nên dễ có được giấc ngủ ngon và sâu hơn nhiều so với việc không ăn gì cả.

Theo một vài nghiên cứu về dinh dưỡng, người muốn tăng cân nên ngủ tối thiểu 8 tiếng mỗi ngày. Trong khoảng thời gian này, bạn nhất định sẽ thấy dạ dày “biểu tình” vì đói. Vậy nên việc ăn những món ăn tăng cân cho người gầy vào buổi đêm giúp bạn không cảm thấy đói; đồng thời cung cấp thêm năng lượng để duy trì cho cơ thể.

Việc ăn bánh ăn vặt tăng cân ngọt ngào béo ngậy và hợp khẩu vị trước khi đi ngủ là một trong những cách mà những người muốn tăng cân áp dụng. Dĩ nhiên phương pháp này cũng được công nhận bởi một số chuyên gia dinh dưỡng. Bởi ngoài thực đơn dinh dưỡng hàng ngày thì chúng ta không thể phủ nhận được vai trò quan trọng của những bữa ăn phụ, bữa ăn đêm trong việc tăng cân cho người gầy.

Sữa

Đây là loại thực phẩm dồi dào chất béo, carbohydrate, protein và canxi. Sữa vốn là một thức uống tuyệt vời cho mục tiêu tăng cân và tăng cường sức mạnh cơ bắp. Để tăng cân lành mạnh, bạn nên thêm sữa vào thực đơn mỗi ngày, hoặc vào buổi sáng hoặc uống trước khi đi ngủ. Sữa là sự lựa chọn hoàn hảo cho những món ăn đêm để tăng cân.

Uống sữa giúp tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

Cơm

Khi bạn hỏi các chuyên gia dinh dưỡng những món ăn đêm để tăng cân thì cơm sẽ là câu trả lời mà bạn thường thấy. Bởi trong cơm chứa rất nhiều dinh dưỡng cần thiết. Khi ăn 1 bát cơm, bạn đang đang nạp vào cơ thể khoảng 190 calories, một ít chất béo và khoảng 43g carbohydrate.

Cơm chứa nhiều dinh dưỡng giúp tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều cơm sau 7 giờ tối là một trong những cách nhanh nhất để tăng cân bởi cơm chứa nhiều calories và một lượng carbohydrate. Đặc biệt, cơm là món ăn rất dễ no, nên bạn sẽ không lo bị đói sau khi ăn cơm. 1-2 bát cơm vào buổi tối kết hợp với các món ăn mặn khác chính là một cách để nạp nhiều calories cho cơ thể và thúc đẩy tăng cân.

Các loại hạt, ngũ cốc

Các loại hạt như hạt hạnh nhân, hạt điều, đậu phộng, óc chó, mắc ca hoặc các loại ngũ cốc như yến mạch, quinoa, granola… là một trong những loại thức ăn giúp tăng cân cho người gầy. Đây đều là những loại thực phẩm chứa hàm lượng chất béo và calories cao.

Hạt và ngũ cốc chứa nhiều chất béo tốt - Ảnh minh họa: Internet

- Hạnh nhân: Chỉ cần ăn 30g quả hạnh, bạn đã nạp vào cơ thể 7g protein, 4g chất xơ và 18g chất béo lành mạnh.

- Quả óc chó: Trong 30g quả óc chó cung cấp 185 calories, 4g carbohydrate, 2g chất xơ và 4g protein.

- Hạt Macca: Còn 100g hạt macca cung cấp đến 718 calories, 8g protein, 9g chất xơ và 5g đường.

Các loại hạt cũng là một trong những thành phần thơm ngon làm nên 1 ly sinh tố hấp dẫn. Hãy thử kết hợp nhé!

Khoai tây

Những món ăn đêm để tăng cân? Khoai tây là một trong những câu trả lời dành cho bạn, tuy có phần bất ngờ nhưng lại rất hiệu quả ở thực tế. Khoai tây chứa nhiều tinh bột, giúp bổ sung lượng lớn calories và carbohydrate cho cơ thể, từ đó giúp bạn tăng cân nhanh hơn. Đặc biệt, tinh bột trong khoai tây là loại tinh bột lành mạnh, chỉ giúp tăng lượng calories chứ không gây tích lũy mỡ thừa ở nội tạng.

Khoai tây chứa nhiều tinh bột giúp tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể chế biến khoai tây thành món khoai tây nghiền, khoai tây nướng, chiên,… để làm đa dạng thực đơn và ngon miệng hơn.

Trái cây

Những loại trái cây chứa hàm lượng dinh dưỡng cao như sầu riêng, mít, nho, nhãn, vải thiều, chuối, bơ… cũng là một trong những món ăn đêm để tăng cân, đồng thời cũng là một phương pháp hiệu quả. Trên đây đều là những thực phẩm giàu calories và chất béo lành mạnh. Bạn có thể ăn trực tiếp, làm sinh tố, làm kem, salad hoặc thêm vào trong các món ăn chính để tăng lượng calories cung cấp cho cơ thể.

Những loại trái cây giúp tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý nho nhỏ là nên ăn vừa phải và chia nhỏ trong ngày, chứ không nên ăn dồn dập một lượng lớn dễ gây ra tình trạng đầy bụng, khó tiêu.

Chocolate đen

Nhiều nghiên cứu cho thấy, chocolate den không chỉ chứa một lượng lớn chất chống gốc tự do, ngăn ngừa ung thư và giúp trái tim khỏe mạnh hơn mà còn giàu calories, giúp tăng cân nhanh chóng. Cứ mỗi 100g chocolate bạn ăn vào, cơ thể sẽ được “bồi dưỡng” 600 calories cùng với lượng magiê và chất xơ đáng kể. Chocolate đen với hàm lượng cacao khoảng 70-90% là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.

Ăn chocolate đen rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Phô mai

Thay vì buồn rầu vì chưa tìm được món ăn tăng cân cho người gầy thì bạn hãy nhớ vẫn còn phô mai để bạn thử nhé. Phô mai không chỉ ngon miệng mà còn rất giàu caloriess, protein và chất béo. Bạn có thể thêm phô mai trong quá trình chế biến nhiều món ăn như pizza, phô mai que chiên, mì Ý đút lò… hay đơn giản là ăn ngay một miếng phô mai tươi khi thấy đói để nạp thêm năng lượng cho cơ thể.

Phô mai là một món ăn thích hợp cho người gầy - Ảnh minh họa: Internet

Phô mai cũng có thể kết hợp với một chút rượu vang dành cho những buổi tối: vừa tốt để thư giãn mà vẫn có thể tăng cân lành mạnh. Còn gì bằng đúng không?

Những món ăn đêm để tăng cân không quá khó tìm. Bạn có thể lựa chọn thực phẩm theo sở thích và áp dụng chế độ dinh dưỡng phù hợp với bản thân, kết quả sẽ được như mong đợi. Dù muốn tăng hay giảm cân, hãy ăn uống thật lành mạnh để có một cơ thể không chỉ đẹp mà còn khỏe mạnh nhé!