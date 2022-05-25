Chuối là một loại trái cây vô cùng phổ biến, không chỉ ngon mà còn chứa nhiều loại nguyên tố bổ sung cho cơ thể. Với hương vị thơm ngon của nó, những người muốn giảm cân sẽ thường xuyên ăn chuối vì các vitamin và lợi ích sức khỏe của nó.

Khi sử dụng sữa chua cùng với chuối sẽ giúp cơ thể con người phát triển theo hướng lành mạnh nhưng nó cũng làm tăng khả năng mắc bệnh ung thư. Vì vậy, không nên trộn hai loại thực phẩm này với nhau quá thường xuyên.

Nhiều người nghĩ rằng sữa chua và chuối có tác dụng thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, điều này có thể đúng. Vì vậy, họ ăn sữa chua cùng với chuối. Tuy nhiên, cách ăn này là sai lầm.

Không nên kết hợp đường với sữa chua. Trong sữa chua có chứa lysine, sẽ phản ứng với fructose trong điều kiện nóng tạo ra độc tố fructose lysine ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể. Vì vậy, bạn chỉ nên cho đường vào sữa chua sau khi sữa đã được làm lạnh.

Các loại thuốc

Sữa chua còn không nên ăn cùng khi dùng một số thuốc kháng sinh như Chloramphenicol, Erythromycin, hay thuốc nhóm Sunfonamides, chúng có thể giết chết hoặc phá hoại lactic axit trong sữa chua. Nếu bạn thích ăn sữa chua xin nhớ, sữa chua rất thích hợp với các loại thực phẩm có chất bột, ví dụ như cơm, mì, bánh bao, màn thầu, bánh mì…

Xoài

Ảnh minh họa: Internet

Một bát sữa chua với xoài cắt nhỏ có thể trở thành một món tráng miệng hoàn chỉnh. Tuy nhiên, giống như hành tây và sữa chua, xoài và sữa chua cũng tạo ra nhiệt và lạnh trong cơ thể, có thể gây ra các vấn đề về da, độc tố và nhiều vấn đề trong cơ thể.

Chocolate

Trong sữa chua giàu protein và canxi, trong khi chocolate lại chứa axít oxalic. Vì vậy, khi kết hợp chúng sẽ dẫn đến sự hình thành canxi oxalat không hòa tan, khiến việc hấp thu canxi khó khăn. Đôi khi, nó còn có thể gây ra một số tình trạng như tóc khô, đau bụng… Ngoài ra còn tránh dùng sữa chua chung với cháo hoặc thuốc chữa bệnh. Chúc bạn sống khỏe và có một chế độ ăn lành mạnh.