Top loại thực phẩm tuy chứa nhiều dưỡng chất nhưng lại không nên sử dụng quá nhiều

Cà rốt chứa nhiều beta-carotene, mà cơ thể cần để chuyển hoá thành vitamin A. Nếu ăn quá nhiều cà rốt sẽ gây dư thừa beta-carotene, có thể gây ra chứng bệnh carotenemia, khiến da của bạn chuyển sang màu vàng.

Quả bơ chứa khá nhiều vitamin và đặc biệt là chất béo không bão hòa đơn. Tất cả đều là nguồn dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe . Tuy nhiên vấn đề ở chỗ chính việc giàu chất béo lại khiến quả bơ cũng giàu năng lượng, 100g bơ có thể cung cấp đến 160 calo.

Trong trường hợp ăn nhiều, lượng chất béo sẽ chuyển hóa thành mỡ tích trữ trong cơ thể dẫn đến tăng cân hoặc máu nhiễm mỡ không có lợi cho sức khỏe chung.

Cá hồi

Cá hồi là một nguồn cung cấp protein nạc và axit béo Omega 3 rất tốt để giảm viêm. Một phần cá hồi 85g cung cấp gần 30% nhu cầu protein hàng ngày của một người trưởng thành.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù cá hồi mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng việc tiêu thụ quá nhiều Omega 3 có thể có tác động tiêu cực đến số lượng tiểu cầu trong máu và thậm chí có thể làm loãng máu.

Mì chính

Đây là gia vị cần thiết để tạo độ ngon cho món ăn, chính vì vậy rất nhiều người nhất là các chủ bán hàng ăn. Nhưng nếu bạn ăn nhiều quá sẽ khiến độ ngọt trong máu tăng lên dẫn đến việc hấp thu các khoáng chất cho cơ thể bị yếu đi, ngoài ra nó còn ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cả nam và nữ. Đặc biệt trong bột ngọt còn có chất khiến hệ xương của bạn yếu đi nếu sử dụng nhiều trong thời gian dài.

Cá ngừ (tươi và đóng hộp)

Cá ngừ là một loại cá béo và được coi là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Nó rất giàu axit béo Omega-3 và protein. Tuy nhiên, cá ngừ cũng có thể chứa hàm lượng cao chất gây ô nhiễm môi trường methylmercury. Ở mức độ cao hơn, methylmercury là một chất độc thần kinh, có thể gây ra nhiều ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Cụ thể, nó có thể dẫn đến chậm phát triển ở trẻ em, mắc các vấn đề về thị lực, thiếu khả năng phối hợp, suy giảm khả năng nghe và nói,...

Những con cá ngừ lớn chứa nhiều thủy ngân nhất vì chất này tích tụ trong các mô của cá theo thời gian. Nó thường được chế biến thành món cá nướng hoặc dùng trong món sushi. Những con cá ngừ nhỏ hơn có chứa lượng thủy ngân thấp hơn và thường được đóng hộp.

Bông cải xanh

Một chén bông cải xanh sống chỉ chứa 31 calo, 6 gam carbs và 0,3 gam chất béo. Nó giàu chất xơ, protein, vitamin C, kali và các vitamin và khoáng chất khác. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tiêu thụ quá nhiều bông cải xanh và các loại rau họ cải khác cho vấn đề đó (họ cải có nghĩa là “mang thai” và bao gồm các loại rau như cải xoăn, súp lơ, bắp cải và cải Brussels) có thể gây kích ứng ruột hoặc khiến bạn bị đầy hơi.

Dưới một mức độ đáng báo động hơn, việc ăn quá nhiều bông cải xanh và các họ hàng thuộc họ cải của nó đã được phát hiện có tác động tiêu cực đến những người đang dùng thuốc điều trị bệnh tim và loãng máu do hàm lượng vitamin K cao

Đậu nành

Đậu nành chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin B, chất xơ, kali, magiê và protein. Tuy nhiên, ăn đậu nành trong một thời gian dào sẽ dẫn đến suy giáp, cùng một số biểu hiện như: Tăng cân nhanh mặc dù ăn không ngon miệng, mệt mỏi, nhịp tim giảm, huyết áp thấp

Rong biển

Dù là thực vật nhưng rong biển chứa nhiều vitamin B12 như các thực phẩm có nguồn gốc động vật. Nhờ đó, nó được xem như thực phẩm tốt cho người ăn chay. Ngoài ra, nó cũng giàu xơ và các khoáng chất có lợi.

Tuy nhiên, rong biển chứa rất nhiều i-ốt khi ăn nhiều dễ khiến tuyến giáp bị ảnh hưởng. Ngoài ra, rong biển không phải lúc nào cũng được trồng ở vùng biển sạch nên có khả năng nó bị nhiễm một số kim loại nặng cũng như hạt nhựa siêu nhỏ.

Quế

Quế được coi là một siêu thực phẩm do hàm lượng chất chống oxy hóa cao và nhiều dược tính. Quế có khả năng làm giảm lượng đường trong máu, giảm viêm và ngăn ngừa bệnh tim.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy vậy, ăn quá nhiều quế sẽ có hại cho sức khỏe, do quế chứa coumarin. Coumarin đặc biệt nguy hiểm đối với những người có vấn đề về gan và có thể gây tổn thương gan khi hấp thụ quá nhiều.

Cà phê

Bên cạnh những lợi ích mang lại như: giúp giảm cân, ngừa ung thư, lợi tiểu, giảm nguy cơ mắc bệnh sỏi mật, ngừa xơ gan, tăng cường hoạt động não bộ…, thì cà phê cũng là tác nhân làm rối loạn nhịp tim, tắc mạch máu, gây buồn nôn, tạo cảm giác lo lắng, bồn chồn, run rẩy, khó ngủ… nếu dùng nhiều.

Nghiên cứu của các nhà khoa học chỉ ra rằng, cà phê có tác động trực tiếp đến khả năng sinh sản của phụ nữ. Trong những phụ nữ này, ở những người uống hơn 1 tách cà phê mỗi ngày thì khả năng mang thai giảm đi một nửa so với những người phụ nữ không uống nước giải khát này. Vì vậy, họ cho rằng nếu phụ nữ dự định có thai thì bạn nên uống cà phê ít hơn.