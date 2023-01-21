Top 9 trái cây này là 'nữ hoàng dinh dưỡng', Tết ăn càng nhiều càng dễ 'gọt dáng', giảm cân nhanh da lại đẹp rạng rỡ

Hãy xem 9 loại trái cây mùa đông này có thể giúp bạn duy trì cân nặng lý tưởng ngay cả trong mùa đông.

Mùa đông đã đến và cùng với nó, nó mang theo tất cả sự lười biếng. Bạn có thể không muốn thức dậy và đi đến phòng tập thể dục, hoặc di chuyển ra khỏi giường vào buổi tối. Cùng với ho, cảm lạnh và sốt thông thường, việc tập thể dục có thể khá khó khăn.

Bưởi giúp duy trì khả năng miễn dịch của bạn và ngoài ra còn khiến bạn cảm thấy no trong một thời gian dài, do đó giúp bạn trong hành trình giảm cân. Nó khá ít calo, nhiều chất xơ và làm giảm lượng đường trong máu. Nó là một loại trái cây lý tưởng cho mùa đông.

Lựu

Lựu chứa một chất chống oxy hóa nhất định gọi là polyphenol giúp trao đổi chất tốt, từ đó giúp bạn duy trì cân nặng bằng cách ngăn ngừa sự tích tụ các độc tố có hại.

Ổi

Ổi chứa lượng protein cao khiến bạn có cảm giác no lâu và do đó giúp bạn tránh ăn vô độ. Chúng cũng khá ít đường nên sẽ giúp bạn giảm cân.

Chuối

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Loại quả này chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cùng với chất chống oxy hóa và chất xơ, tạo cảm giác no lâu từ đó giúp bạn giảm cân.

Cam

Cam có hàm lượng vitamin C cao giúp bạn tăng cường khả năng miễn dịch. Nó chứa nhiều khoáng chất, kali và chất xơ và là loại trái cây ít calo, giúp bạn giảm cân. Nó cũng giúp tiêu hóa dễ dàng.

Quả sung

Quả sung rất giàu chất xơ, chất dinh dưỡng và giúp bạn có cảm giác no lâu. Enzyme ficin có trong nó giúp tiêu hóa tốt hơn và giúp giảm mỡ bụng.

Dứa

Ảnh minh họa: Internet

Nó là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và chứa một lượng lớn chất xơ. Dứa còn chứa bromelain giúp chuyển hóa protein, giúp giảm mỡ bụng.

Táo

Ảnh minh họa: Internet

Chúng chứa ít calo và rất giàu chất xơ. Chúng khiến bạn cảm thấy nặng nề trong một thời gian dài. Vì vậy, một người không có xu hướng ăn nhiều. Nó rất giàu chất dinh dưỡng. Loại trái cây mùa đông này cũng rất tốt cho tiêu hóa.

Dâu tây

Loại trái cây mùa đông này giàu chất xơ, nước và chứa rất ít calo. Nó giúp hỗ trợ giảm cân. Đồng thời chúng rất tốt cho sức khỏe làn da. Nó giúp kiểm soát bệnh tiểu đường loại 2, thúc đẩy tiêu hóa tốt và cũng giúp giảm mỡ bụng.

Theo Times of India