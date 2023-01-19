"Vắt mỡ" nhanh lại gom dáng gọn cấp tốc chỉ có thể là loại trà bổ dưỡng này, uống 1 ly mỗi tuần giảm cân nhanh không tưởng

Chọn thực phẩm 19/01/2023 10:48

Khi nói đến việc đạt được cân nặng hợp lý, mọi người nhanh chóng thử các chế độ ăn kiêng và thực phẩm chức năng giảm cân nhưng lại đánh giá thấp tầm quan trọng của việc ăn uống đúng cách.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng hành trình để có sức khỏe tốt hơn bắt đầu từ một chế độ ăn uống lành mạnh và không có cách khắc phục nhanh chóng cho điều tương tự. Nếu lượng mồ hôi tiết ra không giúp bạn giảm cân, bạn nên quay lại vấn đề cơ bản.

Quế có thể giúp bạn giảm cân như thế nào

'Vắt mỡ' nhanh lại gom dáng gọn cấp tốc chỉ có thể là loại trà bổ dưỡng này, uống 1 ly mỗi tuần giảm cân nhanh không tưởng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách hoàn toàn tự nhiên để giảm số kg cứng đầu đó, thì đã đến lúc đưa loại gia vị ngọt đắng này vào chế độ giảm cân của bạn. Hương vị quế không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mà còn có thể giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân. Loại gia vị thơm này có một số đặc tính chữa bệnh và chống lại chất béo cứng đầu đứng đầu danh sách.

Nghiên cứu nói lên điều gì

Nếu bạn lo lắng về cái bụng phình to của mình, bạn nên thêm một tách trà quế nóng vào chế độ ăn uống hàng ngày của mình. Loại gia vị có vị ngọt đắng này được biết là có tác dụng hỗ trợ quá trình trao đổi chất, điều chỉnh lượng đường trong máu và cải thiện chức năng insulin, tất cả những điều này có thể giúp bạn giảm cân.

'Vắt mỡ' nhanh lại gom dáng gọn cấp tốc chỉ có thể là loại trà bổ dưỡng này, uống 1 ly mỗi tuần giảm cân nhanh không tưởng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu của Nhật Bản được công bố trên Tạp chí Khoa học Dinh dưỡng và Vitamin vào năm 2012, quế có thể giúp chống lại mỡ nội tạng ở chuột.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng quế sẽ chỉ giúp bổ sung cho việc tập thể dục thường xuyên và chế độ ăn uống cân bằng của bạn. Cuối cùng, điều cần thiết là bắt đầu tập thể dục và ăn uống lành mạnh nếu bạn đang thực hiện nhiệm vụ giảm cân.

Cách làm trà quế giảm cân

Đây là cách đơn giản nhất để thêm trà quế vào thói quen giảm cân của bạn.

'Vắt mỡ' nhanh lại gom dáng gọn cấp tốc chỉ có thể là loại trà bổ dưỡng này, uống 1 ly mỗi tuần giảm cân nhanh không tưởng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn sẽ cần:

  • Một cốc nước
  • Một muỗng cà phê mật ong
  • Một chút chanh để nếm thử
  • 1 thanh quế

Đun một thanh quế trong nước cho đến khi có mùi thơm. Vắt một lát chanh vào đó và thêm một thìa mật ong nguyên chất vào đó. Thức uống giảm cân của bạn đã sẵn sàng. Bạn cũng có thể cho thêm một số gia vị khác như gừng, hạt tiêu, bạch đậu khấu và bạc hà để món nước pha chế trở nên lành mạnh và ngon hơn. Sự kết hợp của chanh, mật ong và quế rất tốt cho việc giảm cân.

Các lợi ích sức khỏe khác của quế

'Vắt mỡ' nhanh lại gom dáng gọn cấp tốc chỉ có thể là loại trà bổ dưỡng này, uống 1 ly mỗi tuần giảm cân nhanh không tưởng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh tác dụng giảm cân thần kỳ, quế còn có nhiều đặc tính chữa bệnh và kháng khuẩn, giúp cơ thể chúng ta được bảo vệ khỏi các mầm bệnh có hại. Giàu đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, nó giải phóng cơ thể chúng ta khỏi các độc tố nguy hiểm. Ngoài ra, nó cũng cải thiện sức khỏe tiêu hóa và có thể kiểm soát lượng đường trong máu, kiểm soát bệnh tiểu đường loại 2.

Theo Times of India

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