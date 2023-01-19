Loại trái cây này được ví như 'xứ giả' của thiên nhiên, ôm trọn dinh dưỡng, cực giàu vitamin C, ăn mỗi ngày da sáng bật tông, giảm cân bứt tốc

Trái cây luôn là một phần thiết yếu trong kế hoạch ăn kiêng giảm cân. Chúng có vị ngọt tự nhiên, chứa chất xơ và chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Mặc dù tất cả các loại trái cây đều bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe và bạn nên đưa chúng vào chế độ ăn uống của mình, nhưng một số loại trái cây lại là chất đốt cháy chất béo tuyệt vời.
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Mùa đông đã đến và cùng với đó, cam lại vào mùa. Loại trái cây ngọt ngào và thơm này được mọi người yêu thích và bây giờ bạn có một lý do khác để thử loại trái cây này trong mùa này.
Cam được coi là tuyệt vời khi cố gắng giảm cân và làm săn chắc cơ thể của bạn. Đây là lý do tại sao bạn nên đưa loại quả này vào chế độ ăn uống của mình.
Giá trị dinh dưỡng của cam
Cam có lượng calo thấp và chứa nhiều vitamin C và các chất dinh dưỡng khác. Một quả cam cỡ trung bình chứa:
- 50 calo
- 0,9 gam chất đạm
- 16,2 gam carbs
- 3,4 gam chất xơ
- 238 miligam kali
- 61 miligam canxi
- 17 miligam phốt pho
- 63,5 miligam vitamin C
Cam và giảm cân
Trước hết, hàm lượng nước trong trái cam rất cao. Gần 87 phần trăm của loại trái cây này là nước. Vì vậy, nó sẽ giữ cho bạn đủ nước trong mùa đông, khi chúng ta thường uống ít nước hơn.
Cam chứa nhiều chất xơ, giúp đi tiêu dễ dàng và giữ cho bạn no giữa các bữa ăn. Đi tiêu thường xuyên là cần thiết khi cố gắng giảm cân.
Vitamin C là dưỡng chất dồi dào nhất trong cam, giúp tăng cường sức khỏe làn da. Trái cây giúp cơ thể sửa chữa các mô bị hư hỏng và tự chữa lành.
Theo một nghiên cứu năm 2014, vitamin tan trong nước có trong cam có thể giúp ngăn ngừa và kiểm soát bệnh béo phì. Hơn nữa, chất dinh dưỡng này có thể làm giảm đau nhức và thúc đẩy kiểm soát đường huyết đồng thời tăng quá trình đốt cháy chất béo trong cơ thể.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, trái cây có vị ngọt tự nhiên. Vì vậy, khi bạn thèm đồ ngọt, hãy ăn cam.
Theo Times of India