Loại trái cây này được ví như 'xứ giả' của thiên nhiên, ôm trọn dinh dưỡng, cực giàu vitamin C, ăn mỗi ngày da sáng bật tông, giảm cân bứt tốc

Cam được coi là tuyệt vời khi cố gắng giảm cân và làm săn chắc cơ thể của bạn. Đây là lý do tại sao bạn nên đưa loại quả này vào chế độ ăn uống của mình.

Mùa đông đã đến và cùng với đó, cam lại vào mùa. Loại trái cây ngọt ngào và thơm này được mọi người yêu thích và bây giờ bạn có một lý do khác để thử loại trái cây này trong mùa này.

Cam có lượng calo thấp và chứa nhiều vitamin C và các chất dinh dưỡng khác. Một quả cam cỡ trung bình chứa:

50 calo

0,9 gam chất đạm

16,2 gam carbs

3,4 gam chất xơ

238 miligam kali

61 miligam canxi

17 miligam phốt pho

63,5 miligam vitamin C

Cam và giảm cân

Trước hết, hàm lượng nước trong trái cam rất cao. Gần 87 phần trăm của loại trái cây này là nước. Vì vậy, nó sẽ giữ cho bạn đủ nước trong mùa đông, khi chúng ta thường uống ít nước hơn.

Cam chứa nhiều chất xơ, giúp đi tiêu dễ dàng và giữ cho bạn no giữa các bữa ăn. Đi tiêu thường xuyên là cần thiết khi cố gắng giảm cân.

Ảnh minh họa: Internet

Vitamin C là dưỡng chất dồi dào nhất trong cam, giúp tăng cường sức khỏe làn da. Trái cây giúp cơ thể sửa chữa các mô bị hư hỏng và tự chữa lành.

Theo một nghiên cứu năm 2014, vitamin tan trong nước có trong cam có thể giúp ngăn ngừa và kiểm soát bệnh béo phì. Hơn nữa, chất dinh dưỡng này có thể làm giảm đau nhức và thúc đẩy kiểm soát đường huyết đồng thời tăng quá trình đốt cháy chất béo trong cơ thể.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, trái cây có vị ngọt tự nhiên. Vì vậy, khi bạn thèm đồ ngọt, hãy ăn cam.

Theo Times of India