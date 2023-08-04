Top 5 loại thực phẩm quen thuộc cực giàu kẽm, giúp cả gia đình tăng cường hệ miễn dịch và khỏe mạnh từng ngày

Ngoài ra, kẽm còn được coi là một chất chống oxy hóa giúp sửa chữa các tác động của quá trình oxy hóa trong cơ thể.

Kẽm là một khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Nó tham gia vào các chức năng của hơn 300 enzym và tham gia vào nhiều quá trình quan trọng trong cơ thể bạn.

Sự thiếu hụt khoáng chất này có thể gây ra một số ảnh hưởng đến sức khỏe như giảm chức năng miễn dịch, tiêu chảy,… Một số người có nguy cơ thiếu kẽm, bao gồm trẻ nhỏ, thanh thiếu niên, người cao tuổi và phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú.

Các loại hạt như: hạnh nhân, óc chó, hồ trăn (hạt dẻ cười) và hạt điều rất giàu kẽm. Những loại hạt chứa chất béo lành mạnh và selen có thể mang lại hiệu quả cho làn da, giữ cho làn da được nuôi dưỡng và ngậm nước tốt. Đặc tính chống ôxy hóa của loại hạt này cũng có thể giúp bạn chống lại mụn trứng cá và các vấn đề liên quan.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại đậu

Các loại đậu đều chứa một lượng kẽm đáng kể. Trong 100g đậu lăng nấu chín chứa khoảng 12% nhu cầu hàng ngày.

Tuy nhiên, đậu cũng chứa phytates. Những chất kháng dinh dưỡng này ức chế sự hấp thụ kẽm và các khoáng chất khác, có nghĩa là kẽm từ các loại đậu không được hấp thụ tốt như kẽm từ các sản phẩm động vật.

Mặc dù vậy, chúng có thể là nguồn cung cấp kẽm quan trọng cho những người theo chế độ ăn thuần chay hoặc ăn chay. Chúng cũng là một nguồn protein và chất xơ tuyệt vời, có thể dễ dàng thêm vào súp, món hầm và salad.

Ảnh minh họa: Internet

Thịt

Thịt, nhất là thịt đỏ chính là nguồn cung cấp kẽm tuyệt vời, trong hầu hết tất cả các loại thịt đều có chứa kẽm, bao gồm thịt heo, thịt bò và thịt cừu. Thực tế, trong 100gr thịt bò sẽ chiếm 44% lượng kẽm mà chúng ta cần cho cơ thể hàng ngày, chứa khoảng 4,8mg kẽm.

Nên bạn hãy ăn một lượng thịt chế biến ở mức tối thiểu và tránh dùng thịt đỏ chưa qua chế biến kết hợp với chế độ ăn nhiều rau và trái cây thì nó sẽ không là vấn đề cần phải lo lắng.

Ảnh minh họa: Internet

Sữa

Sữa và phô mai là những thực phẩm cung cấp một loạt các chất dinh dưỡng, đặc biệt là chứa một lượng kẽm khá lớn kẽm. Kẽm có trong phô mai và sữa có tính khả dụng cao, có thể được cơ thể hấp thụ tối đa.

Cùng với đó, một số chất dinh dưỡng khác được coi là quan trọng đối với sức khỏe của xương, bao gồm protein, canxi và vitamin D cũng đi kèm với những thực phẩm này.

Sôcôla đen

Theo nghiên cứu một thanh sôcôla đen 100gr chứa đựng 3,3mg kẽm, bổ sung 30% lượng yêu cầu của cơ thể hàng ngày. Tuy nhiên, sẽ có tới 600 calo trong 100gr sôcôla đen. Dù có thể bạn nhận được một số chất dinh dưỡng từ việc tiêu thụ socola đen, nhưng đây không phải là thực phẩm bạn nên ăn nhiều cho việc cung cấp kẽm cho cơ thể.