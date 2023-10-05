Có thể nói rằng hầu hết mọi người đều có một số ít thức ăn nằm mãi trên kệ bếp hoặc tủ lạnh, bám đầy bụi và chờ được mở ra. Và mặc dù có loại thực phẩm mà chúng ta thường dùng như gạo, mì ống, các lon đậu,...được xem là có hạn sử dụng lâu dài. Nhưng chính xác thì những loại thực phẩm này có thể được dùng trong bao lâu? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về top 14 loại thực phẩm có hạn sử dụng lâu nhất , thường thấy trong căn bếp của bạn ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Cho đến nay, nghiên cứu đang tiến hành đã chỉ ra rằng việc bổ sung giấm táo (ACV) trong chế độ ăn uống của bạn có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu và có thể giúp ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến khi ăn thực phẩm chứa nhiều carbohydrate và đường tinh chế. Vì lý do này, giấm táo thường được thấy ở rất nhiều căn bếp gia đình và một tin vui cho bạn là giấm táo có thể sử dụng được mãi mãi nhé.

2. Hạt chia: 18 tháng

Bạn cần tăng cường chất xơ, protein và chất béo lành mạnh cho món parfait sữa chua hoặc bột yến mạch yêu thích của mình? Hạt Chia là sự bổ sung hoàn hảo cho các món ăn này, và chúng có thể sử dụng trong 18 tháng kể từ ngày bạn mua.

3. Rượu vang đỏ: 3-5 năm

Có lý do cho câu nói “Tuổi như rượu ngon”. Theo thời gian, kết cấu và thành phần của rượu vang có thể thay đổi, đặc biệt rượu vang đỏ có thể trở nên mịn hơn. Tuy nhiên, có giới hạn về thời gian bạn có thể ủ rượu và thời gian ủ rượu của rượu vang đỏ là từ ba đến năm năm.

Tuy nhiên, cách bạn bảo quản rượu cũng rất quan trọng. Các chuyên gia khuyên bạn nên đảm bảo rằng bạn bảo quản rượu vang đỏ ở nơi tối, mát mẻ, tránh ánh nắng trực tiếp.

4. Mù tạt

Đối với những người yêu thích mù tạt trên xúc xích, bánh mì kẹp thịt hoặc bánh mì sandwich, bạn sẽ rất vui khi biết rằng chai gia vị này của bạn rất có thể sẽ không bị hỏng khi để trong tủ lạnh. Cụ thể, mù tạt có thể để được từ một đến hai năm sau ngày mua và những loại gia vị như thế này sẽ luôn để được lâu hơn nếu được bảo quản trong tủ lạnh.

5. Nước tương: 3 năm

Được làm từ đậu nành lên men và lúa mì, nước tương là một loại gia vị phổ biến được sử dụng để tạo hương vị thơm ngon cho nhiều món ăn. Mọi người thường thắc mắc liệu họ có cần để chai nước tương vào tủ lạnh hay không, nhưng nó có thể để nguyên trên kệ bếp của bạn tới ba năm. Sau khi mở nắp, các chuyên gia cho biết nước tương an toàn ở nhiệt độ phòng hoặc để trong tủ lạnh, nhưng chất lượng sẽ tốt hơn nếu được giữ lạnh.

6. Dầu mè

Dầu mè được biết đến là một trong những lựa chọn dầu lành mạnh hơn để sử dụng để nấu ăn, chủ yếu là do hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Ví dụ, loại dầu này có chứa sesamol và sesaminol, cả hai đều được chứng minh là giúp giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe tổng thể tốt hơn.

Nếu bạn muốn giữ một ít dầu mè trong căn bếp của mình, bạn sẽ có khoảng hai năm để bảo quản nó trong tủ đựng thức ăn của mình khi chưa mở. Sau khi mở nó ra, bạn vẫn còn khoảng sáu tháng để sử dụng nó.

7. Cà chua đóng hộp (và các loại trái cây, rau củ có tính axit khác): 12-18 tháng

Theo USDA, "hàng đóng hộp có tính axit cao" có thể được giữ nguyên trên kệ đựng thức ăn trong 12-18 tháng. Sau khi bạn mở chúng, chúng có thể ở trong tủ lạnh tối đa một tuần.

Đồ hộp có tính axit cao bao gồm cà chua, bưởi, các sản phẩm làm từ giấm và nước ép trái cây như cà chua, cam, chanh.

8. Gạo: 2 năm

Gạo là một loại ngũ cốc rẻ tiền để dự trữ trong tủ đựng thức ăn và là một trong những loại carbohydrate linh hoạt nhất mà bạn có thể sử dụng làm món phụ cho hầu hết các món ăn. Thông thường, một túi gạo sẽ có thể sử dụng tốt trong tối đa hai năm.

9. Mật ong: 2 năm

Mặc dù USDA cho biết mật ong sẽ vẫn an toàn để ăn trong nhiều năm ngay cả khi chất lượng mật ong giảm sút, cơ quan chính phủ cũng khuyến nghị nên tiêu thụ mật ong trong vòng 2 năm kể từ ngày mua để có chất lượng tốt nhất. Nếu mật ong của bạn trông đục, kết tinh hoặc đông cứng, bạn có thể cho vào lò vi sóng hoặc đun nóng trong chảo nước nóng để làm trong hoặc làm tan chảy mật ong.

10. Dầu bơ: 2 năm

Mọi người thường sử dụng dầu ô liu khi họ đang tìm kiếm thứ gì đó tốt cho sức khỏe hơn, nhưng dầu ô liu có thời hạn sử dụng ngắn hơn và nên tiêu thụ trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua. Nếu bạn muốn một loại dầu ăn cung cấp chất béo lành mạnh nhưng để được lâu hơn một chút, bạn có thể chọn dầu bơ, loại dầu này có thể để được ở nhiệt độ thường lên đến hai năm.

11. Thịt gà đóng hộp: 5 năm

Thịt gà là nguồn cung cấp protein nạc tuyệt vời, một lon gà cung cấp khoảng 31 gam protein và chỉ 10 gam chất béo. Cho dù bạn định làm món salad gà hay món bánh nướng nhanh kiểu gà hầm, việc giữ một vài lon trong tủ đựng thức ăn của bạn có thể hữu ích — điều này có thể giúp bạn sử dụng được đến 5 năm!

12. Cá ngừ đóng hộp: 3 năm

Tương tự như những lợi ích mà gà đóng hộp có thể mang lại, cá ngừ đóng hộp cũng có thể cung cấp lượng protein và chất béo lành mạnh, đồng thời giúp bạn tiết kiệm thời gian, năng lượng và tiền bạc. Nếu bạn mua một lon, bạn sẽ có khoảng ba năm để để nó trên kệ khi chưa mở và nếu bạn mua một gói cá ngừ, các chuyên gia khuyên bạn nên tiêu thụ nó trong vòng 18 tháng.

13. Các loại đậu đóng hộp: 2-5 năm

Đậu đóng hộp là giải pháp dễ dàng cho nhiều món ăn. Bất kể loại cụ thể nào, bạn sẽ được tăng cường protein và chất xơ, đồng thời bạn có thể giữ những thứ này chưa mở trong vòng hai đến năm năm.

14. Thực phẩm muối chua: 12-18 tháng

Thực phẩm muối chua là bất cứ thứ gì được ngâm với nước muối hoặc giấm, trong đó thực phẩm muối chua phổ biến nhất là dưa chuột. Dưa chua chưa mở nắp, cũng như hầu hết các loại thực phẩm đã được xử lý bằng giấm hoặc chất lỏng gốc axit, có thể tồn tại trên kệ của bạn trong khoảng 12-18 tháng. Điều này cũng bao gồm dưa cải bắp, trong trường hợp bạn quan tâm đến những lợi ích tuyệt vời mà nó có thể mang lại đối với hệ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột của bạn.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp top 14 loại thực phẩm có hạn sử dụng lâu nhất. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!