Lượng calo: 126

Chất béo: 0 gam

Chất đạm: 1 gam

Carbohydrate: 7,5 gram

Chất xơ: 0,5 gram

Đường: 3 gram

Thành phần dinh dưỡng của bí đỏ, bao gồm hàm lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cao, khiến nó trở thành sự lựa chọn lành mạnh cho các công thức nấu ăn yêu thích của bạn.

Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn bí đỏ?

1. Bí đỏ giúp bạn bổ sung chất xơ

Bí đỏ là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào và đó là một cách tuyệt vời để đáp ứng khuyến nghị về chất xơ hàng ngày của bạn, tức là khoảng 28 gram trong chế độ ăn 2.000 calo.

Cả bí đỏ nấu chín và đóng hộp đều chứa chất xơ, với khoảng 7 gam mỗi cốc bí đỏ đóng hộp và 2 gam mỗi cốc bí đỏ nấu chín. Chính vì vậy, thêm bí đỏ vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp ích cho hệ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột đều đặn. Đặc biệt, chất xơ cũng có lợi trong việc loại bỏ cholesterol khỏi cơ thể, cũng như cân bằng lượng đường trong máu và giúp chúng ta no lâu hơn.

Bên cạnh đó, một trong những loại chất xơ được tìm thấy trong bí đỏ được gọi là chất xơ prebiotic, có công dụng giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn tốt trong ruột của bạn nhằm hỗ trợ tiêu hóa và chức năng đường ruột tối ưu. Theo một báo cáo được công bố trên tạp chí Current Developments in Nutrition, cùng với sức khỏe đường ruột, chất xơ prebiotic (như chất có trong bí đỏ) cũng có thể hỗ trợ hấp thụ canxi, giảm nguy cơ dị ứng và cải thiện khả năng miễn dịch.

2. Bí đỏ hỗ trợ sức khỏe làn da của bạn

Bí đỏ chứa ba loại vitamin hỗ trợ da — vitamin A, vitamin C và vitamin E. Trong một cốc bí đỏ đóng hộp, bạn sẽ nhận được khoảng 10 microgam vitamin C, khoảng 1.900 microgam vitamin A và 2,5 microgam vitamin E.

Trong đó, beta-carotene được chuyển đổi thành vitamin A trong cơ thể và giúp bảo vệ tế bào da khỏi bị tổn thương do tia UV có hại, vitamin C cần thiết để sản xuất collagen và cung cấp độ ẩm cho da, và vitamin E là chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ chống lại tổn thương gốc tự do.

3. Bí đỏ hỗ trợ sức khỏe mắt của bạn

Nói về vitamin, bí đỏ chứa đầy các vitamin, khoáng chất hữu ích và chất chống oxy hóa mạnh mẽ, vì vậy tiêu thụ loại rau này ở dạng nguyên quả, đông lạnh hoặc đóng hộp có thể là một động thái tốt cho cơ thể và sức khỏe của bạn. Ví dụ, bí đỏ có chứa một chất chống oxy hóa cụ thể gọi là beta-carotene, đây là hợp chất mang lại cho bí đỏ màu cam đậm cũng như mang lại lợi ích cho sức khỏe của mắt bạn.

Cụ thể, beta-carotene là một sắc tố thực vật mạnh mẽ được chuyển đổi thành vitamin A trong cơ thể và vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của mắt. Đồng thời, bí đỏ cũng là một trong những nguồn cung cấp lutein và zeaxanthin tốt nhất, hai hợp chất có liên quan đến việc giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do tuổi tác.

4. Bí đỏ giúp tăng cường hệ miễn dịch

Do chứa hàm lượng vitamin A và C cao nên bí đỏ cũng là một loại rau được biết đến với công dụng giúp tăng cường sức mạnh cho hệ thống miễn dịch của bạn. Cụ thể, các chuyên gia cho biết: “bí đỏ có nhiều chất chống oxy hóa và chứa nhiều vitamin A và C, tất cả đều giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta theo những cách khác nhau”.

5. Bí đỏ cung cấp kali

Trong một cốc bí đỏ, bạn sẽ nhận được khoảng 500 microgam kali. Với giá trị hàng ngày là 4.700 microgam, con số này chắc chắn sẽ không đáp ứng được tất cả nhưng sẽ là khởi đầu tuyệt vời để đáp ứng nhu cầu kali hàng ngày của bạn.

Trong đó, nhận đủ kali là rất quan trọng vì nhiều lý do như hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh, nhịp tim bình thường và chức năng cơ bắp,.. Viện Y tế Quốc gia cũng tuyên bố rằng sự thiếu hụt kali có thể dẫn đến những vấn đề như tăng nguy cơ sỏi thận và chuyển hóa xương (hoặc phá vỡ mô xương).

6. Bí đỏ có ích cho sức khỏe tim mạch của bạn

Khi nhìn vào sự kết hợp của vitamin và chất chống oxy hóa có trong bí đỏ, bạn sẽ thấy rằng những đặc điểm này hòa quyện với nhau để tạo thành một hỗn hợp hoàn hảo cho sức khỏe tim mạch của bạn. Cụ thể, kali, vitamin C, chất xơ và hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong bí đỏ đều có lợi ích bảo vệ tim.

Theo Tạp chí Tim mạch Quốc tế, kali cần thiết để hạ thấp và kiểm soát mức huyết áp, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tim mạch của bạn, vì quá nhiều áp lực lên động mạch có thể ngăn cản lưu lượng máu đến tim. Trong khi đó, chất xơ rất quan trọng trong việc giảm mức cholesterol và kiểm soát nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Vì vậy, hãy giúp ích cho trái tim của bạn bằng cách bổ sung thêm bí đỏ vào chế độ ăn uống của bạn.

Tóm lại, trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi “Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn bí đỏ?” Với hương vị thơm ngon, ngọt mềm tự nhiên, cùng vô vàn lợi ích sức khỏe tuyệt vời và nguồn dinh dưỡng dồi dào như vầy, các chị em độc giả còn chần chừ gì mà không thêm ngay bí đỏ vào chế độ ăn uống của mình nào?! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!