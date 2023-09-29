Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 7 loại thực phẩm chế biến sẵn thực sự tốt cho bạn!

Cụm từ “thực phẩm chế biến sẵn” đủ sức đánh vào nỗi sợ hãi trong lòng nhiều người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe. Tuy nhiên, thực tế là, nhiều loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe phải trải qua một số quy trình mới có thể đến được nhà bếp của chúng ta. Trừ khi bạn sống trong một trang trại tự cung tự cấp, bạn có thể sẽ cần ăn thực phẩm chế biến sẵn như một phần của chế độ ăn uống thông thường. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về 7 loại thực phẩm chế biến sẵn thực sự tốt cho bạn , đã được các chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Điều cần nhớ là có sự khác biệt giữa thực phẩm chế biến sẵn và siêu chế biến. Trong khi thực phẩm chế biến sẵn chỉ đơn giản là thực phẩm đã trải qua một số hình thức thay đổi, thì thực phẩm siêu chế biến là những thực phẩm đã được thay đổi đáng kể với việc bổ sung hương vị và màu sắc nhân tạo, thêm chất làm ngọt, chất bảo quản, chất béo hydro hóa và các vấn đề khác thành phần. Chính những thực phẩm này chủ yếu có liên quan đến những hậu quả bất lợi cho sức khỏe như béo phì và bệnh tim. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể cân nhắc thêm những thực phẩm chế biến sẵn, giàu dinh dưỡng vào thực đơn của mình nhé!

Top 7 thực phẩm chế biến sẵn thực sự tốt cho sức khỏe

1. Bánh mì nguyên cám

Tất cả bánh mì đều được xử lý kỹ thuật, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên tránh tất cả các loại bánh mì. Khi bạn chọn nhiều loại bánh mì làm từ lúa mì nguyên cám làm thành phần đầu tiên, bạn sẽ thu được những lợi ích từ chất xơ, vi chất dinh dưỡng và một chút protein.

Cụ thể, nhiều loại bánh mì nguyên cám chứa đầy chất xơ, axit béo omega-3 và thậm chí vài gam protein trên mỗi lát bánh mì. Bánh mì có thể bị mang tiếng xấu, nhưng những lựa chọn nguyên cám, bổ dưỡng như thế này có thể được coi là một món ăn chủ yếu trong chế độ ăn uống lành mạnh.

2. Đậu lăng đóng hộp hay đông lạnh

Ngày nay, protein từ thực vật đang là xu hướng phổ biến và thật dễ hiểu tại sao. Thực phẩm thực vật như đậu lăng không chỉ cung cấp nhiều protein mà còn cung cấp cho bạn chất xơ, folate, magie, mangan và các chất dinh dưỡng quan trọng khác. May mắn thay, bạn không cần phải ngâm và luộc chúng để có thể tận hưởng được nguồn dinh dưỡng tuyệt vời của chúng. Đậu lăng đóng hộp hoặc đông lạnh cũng tốt cho sức khỏe của bạn như đậu khô.

Với 6 gam chất xơ, 10 gam protein và 21 gam carbohydrate phức tạp trên ½ cốc khẩu phần, loại đậu nhỏ này là sự bổ sung hoàn hảo cho các món súp và salad để thúc đẩy quá trình tiêu hóa đều đặn, lượng đường trong máu ổn định và dồi dào năng lượng.

3. Sữa chua

Hầu hết mọi người sẽ không nghĩ sữa chua là một loại thực phẩm chế biến sẵn, nhưng thực tế là vậy! Quá trình biến sữa bò thành một loại sữa đặc, dạng kem cần có thời gian, nhiệt độ và bổ sung thêm vi khuẩn. Tin tốt là dù phải nhiều bước này không làm giảm tác dụng tốt cho sức khỏe của sữa chua. Loại thực phẩm này vẫn là nguồn cung cấp protein, canxi, vitamin B1 và men vi sinh tốt có thể hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa và miễn dịch của bạn. Để chọn loại sữa chua lành mạnh nhất, ít qua chế biến nhất, hãy chọn loại sữa chua nguyên chất hoặc ít đường hơn.

4. Trái cây sấy

Mặc dù chúng có thể không có hàm lượng nước như táo hoặc quả mọng tươi nhưng trái cây khô cũng có nhiều chất dinh dưỡng. Trên thực tế, đôi khi chúng chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa hơn trái cây tươi. Ví dụ, nho khô là một món ăn nhẹ tăng cường năng lượng tuyệt vời, chứa nhiều chất xơ, sắt và carbohydrate để cung cấp năng lượng cho cả não và cơ bắp của bạn.

5. Bỏng ngô

Bỏng ngô nướng bơ trong lò vi sóng thường là nguồn cung cấp chất béo chuyển hóa tiềm ẩn và hương vị nhân tạo, khiến nó là loại thực phẩm siêu chế biến không lành mạnh. Nhưng bỏng ngô đơn giản hoặc có thêm chút muối thì ít được chế biến hơn nhiều và thực sự có khá nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Cụ thể, bỏng ngô rang đơn giản là một món ăn nhẹ ngon, bổ dưỡng và nhanh chóng để mang theo. Nó chứa nhiều chất xơ, magie và chỉ 100 calo cho 3 cốc.

6. Sữa đậu nành

Đối với những người ăn chay hoặc những người không dung nạp lactose, các chuyên gia khuyên dùng sữa đậu nành. Đây là loại sữa có nguồn gốc thực vật duy nhất có protein hoàn chỉnh và cung cấp tất cả các axit amin thiết yếu của sữa bò, đồng thời được bổ sung canxi và vitamin D.

7. Cá hộp

Để có được lượng chất béo lành mạnh hàng ngày, đừng bỏ qua các loại cá đóng hộp. Nó có thể được chế biến nhiều hơn phi lê cá hồi hoặc cá hồi mới đánh bắt, nhưng cá đóng hộp vẫn cung cấp dinh dưỡng tuyệt vời — và thường có giá thấp hơn loại tươi. Theo các chuyên gia, các loại cá đóng hộp như cá ngừ hoặc cá hồi đóng hộp là lựa chọn tốt cho một bữa ăn dễ dàng. Trong đó, cá là nguồn cung cấp omega-3 tuyệt vời, giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chức năng não.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 7 loại thực phẩm chế biến sẵn thực sự tốt cho bạn. Với những loại thực phẩm tiện lợi, thơm ngon và vẫn giàu dinh dưỡng như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay vào thực đơn của mình nào? Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!