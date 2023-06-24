Vào mùa hè, để giữ lượng nước uống vào cao và nhiệt độ cơ thể bình thường, nên tiêu thụ những thực phẩm chứa nhiều nước. Dưới đây là các loại thực phẩm chứa nhiều nước có thể giúp bạn hạ nhiệt độ cơ thể trong mùa hè:

Do đó, mùa hè này, đừng quên bổ sung bơ vào danh sách các loại thực phẩm cho gia đình mình nhé.

Có lẽ bạn mới chỉ biết bơ là loại quả chứa nhiều chất béo nhất. Tuy nhiên, quả bơ, theo các chuyên gia về dinh dưỡng là một loại siêu thực phẩm và còn có thể làm mát cơ thể bạn nữa. Nó chứa nhiều axit béo bão hòa đơn, giúp loại bỏ nhiệt và các chất độc khỏi máu. Ngoài ra, bơ cũng rất dễ tiêu hóa, do đó cơ thể bạn sẽ không cần tạo ra nhiệt để tiêu hóa nó.

Nước dừa - rất nhiều chất điện giải

Dừa - loại quả phổ biến ở xứ nhiệt đới sẽ cho bạn một trong những loại nước giải khát tuyệt vời nhất. Nước dừa chứa nhiều chất điện giải, vừa giúp làm mát cơ thể, vừa giúp bổ sung đủ lượng nước, giữ cho cơ thể không bị mất nước.

Nước dừa là thức uống yêu thích của nhiều người vì có vị thanh mát tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Cà chua

Cà chua là nguyên liệu quen thuộc với gian bếp của mỗi gia đình. Cà chua là một trong những loại rau củ có hàm lượng vitamin và khoáng chất cao. Vì thế, đây là thực phẩm rất đáng để bạn khai thác vào chế độ ăn uống hằng ngày.

Sinh tố cà chua - một trong những thức uống giải khát được ưa chuộng - Ảnh minh họa: Internet

Có thể chế biến các món ăn hấp dẫn từ cà chua như: salad cà chua, mứt cà chua, sinh tố cà chua, cá sốt cà chua, …

Trà xanh

Trà rất giàu chất chống oxy hóa được gọi là flavonoid. Trà xanh có chứa catechin (EGCG), là chất chống oxy hóa tự nhiên giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào, làm giảm sự hình thành các gốc tự do trong cơ thể, bảo vệ các tế bào và phân tử khỏi bị hư hại. Trà có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe do chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa chống lại bệnh tật, nhưng trà xanh có thêm lợi ích là cung cấp một lượng nhỏ khả năng chống nắng cho làn da.

Có khả năng chống nắng cho làn da - Ảnh minh họa: Internet

Vào mùa hè, lao động thể lực quá sức và làm việc trong nhiệt độ cao, sẽ tiết ra nhiều mồ hôi, uống trà có thể nhanh chóng bổ sung lượng nước cho cơ thể, giúp loại bỏ cảm giác mệt mỏi.

Các loại quả họ cam quýt

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, các loại quả họ cam quýt giúp phân hủy thực phẩm chứa chất béo và cũng hỗ trợ quá trình tiêu hóa, do đó giúp làm mát cơ thể. Do đó, mùa hè này, bạn đừng quên tráng miệng bằng các loại cam, quýt, bưởi để bổ sung các loại vitamin và giúp giải nhiệt cơ thể nhé.

Các loại rau củ dễ tiêu hóa

Các loại rau củ tươi ngon như bắp cải, xà lách, cần tây... không chỉ dễ tiêu hóa mà còn chứa hàm lượng nước cao, giúp bổ sung nước và vitamin cần thiết và có tác dụng làm mát rất tốt cho cơ thể nữa nên đừng quên ăn rau củ tươi mỗi ngày nhé.