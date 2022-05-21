Thiếu máu nên ăn gì? Các loại thực phẩm sau sẽ giúp bạn cùng gia đình BỔ SUNG MÁU hiệu quả nên thường xuyên sử dụng

Dinh dưỡng 21/05/2022 08:22

Bạn đang thiếu máu, con bạn đang thiếu máu, gia đình bạn thiếu máu? Tham khảo các loại thực phẩm dưới đây để tăng cường cung cấp máu cho gia đình và bạn nhé!

Cải bó xôi

Cải bó xôi là một loại rau lá xanh rất phổ biến giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Cải bó xôi giàu canxi, vitamin A, B9, E và C, sắt, chất xơ và beta carotene. Nghiên cứu cho thấy một nửa chén cải bó xôi luộc chứa 3,2 mg sắt và chiếm khoảng 20% nhu cầu sắt cho cơ thể của người phụ nữ. Vì vậy, nên bổ sung cải bó xôi trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Thiếu máu nên ăn gì? Các loại thực phẩm sau sẽ giúp bạn cùng gia đình BỔ SUNG MÁU hiệu quả nên thường xuyên sử dụng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các loại thịt

Hầu hết các loại thịt đều có lượng lớn sắt heme giúp cơ thể có thể hấp thụ đủ lượng sắt cần thiết cho sự sản sinh của hồng cầu, hỗ trợ điều trị thiếu máu. Vì thế nếu chưa biết thiếu máu nên ăn gì thì hãy nhớ bổ sung các loại thịt như: thịt bò, thịt lợn, thịt gà,...

Các loại quả

Ngoài các loại protein động vật và thực vật thì các loại quả như nho, việt quất, lựu, cherry, dâu tây cũng rất tốt cho người thiếu máu thiếu sắt. Vì thế, bạn nên sử dụng từ 100-200g hoa quả chín/ngày. Bên cạnh đó, các loại quả này còn chứa nhiều vitamin C giúp cải thiện lưu lượng máu và tăng cường hấp thu sắt.

Thiếu máu nên ăn gì? Các loại thực phẩm sau sẽ giúp bạn cùng gia đình BỔ SUNG MÁU hiệu quả nên thường xuyên sử dụng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, người bệnh thiếu máu thiếu sắt cần hạn chế sử dụng các loại thực phẩm làm ức chế khả năng hấp thu sắt như trà, cà phê,... Để kết quả điều trị đem lại hiệu quả cao, người bệnh cần tuân thủ theo đúng chỉ định của bác sĩ, vệ sinh cá nhân và môi trường phòng ngừa nhiễm giun, sán.

Đậu phụ

Trong 126g đậu phụ có thể cung cấp 3,4mg sắt. Đậu phụ còn là nguồn cung cấp thiamine và một số loại khoáng chất như như canxi, magie, selen... tốt cho sức khoẻ.

Mật ong

Mật ong giúp tích tụ chất sắt trong máu vì chúng chứa một lượng chất sắt và mangan dồi dào. Loại thực phẩm này còn giúp duy trì sự cân bằng giữa các huyết cầu máu đỏ và huyết sắc tố.

Thiếu máu nên ăn gì? Các loại thực phẩm sau sẽ giúp bạn cùng gia đình BỔ SUNG MÁU hiệu quả nên thường xuyên sử dụng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
 

Hạt
Nhiều loại hạt là nguồn cung cấp sắt rất tốt. Chúng có hương vị tuyệt vời của riêng mình hoặc vẫn ngon khi được rắc lên xà lách hoặc sữa chua. Một số loại hạt và hạt có chứa sắt là:
- Hạt bí ngô;
- Hạt điều;
- Hạt thông;
- Hạt hướng dương.

 

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