Tại sao người Nhật lại an tâm ăn đồ sống?

Baidu - một trang thông tin điện tử của Trung Quốc đã có đăng một bài báo có tựa đề “Tại sao người Nhật không sợ ăn các thực phẩm sống” và trong bài viết này sẽ đưa ra những lý do mà người Nhật yên tâm ăn cá sống như món Sashimi.

Theo phân tích từ bài báo này, Sushi và Sashimi là những món ăn ngon và đẹp mắt dành cho người sành ăn đồ Nhật và người Nhật thích ăn các loại cá và động vật có vỏ còn sống mà không cần đun nóng. Khi dùng thực phẩm sống có ưu điểm là ngăn không cho các chất dinh dưỡng thoát ra ngoài trong quá trình chế biến giữ được cấu trúc dinh dưỡng tốt nhất. Song song đó cần phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề vệ sinh thực phẩm và nhiều người đặt ra câu hỏi rằng người Nhật không sợ sự hiện diện của kí sinh trùng không.

Do người Nhật đã thích ứng với việc ăn thức ăn sống từ các loại cá biển bởi vì từ lâu họ sinh sống trên các đảo, bốn bề đều là biển cả, họ có nguồn đánh bắt hải sản dồi dào. Mặc dù ăn thức ăn sống bắt nguồn từ Trung Quốc cổ đại nhưng ở Trung Quốc đại lục cũng là “cái nôi” cho các phương thức làm chín thức ăn vì ở đây chủ yếu là các loại cá nước ngọt có nhiều ký sinh trùng và việc ăn thực phẩm sống cũng dần biến mất ở đất nước này.

Hơn nữa các loại cá và động vật có vỏ mà người Nhật ăn sống như Sashimi và Sushi đều tươi ngon, được đông lạnh nhanh sau khi đánh bắt để ngăn ngừa vi sinh vật sản sinh trong giai đoạn bảo quản. Ngoài việc cẩn thận duy trì môi trường nhiệt độ thấp khi nấu ăn và phục vụ món ăn, người ta nói rằng wasabi là một loại gia vị không thể thiếu cho món Sashimi và Sush có tác dụng diệt khuẩn.

Sở dĩ bạn có thể yên tâm ăn cá sống tại Nhật Bản có lẽ là do sự an toàn của việc làm sạch, bảo quản và tay nghề của đầu bếp được đảm bảo. Khi món Sashimi và Sushi được phục vụ ở nước ngoài, dù chất lượng không có vấn đề gì nhưng việc ăn cá sống bên ngoài nước Nhật sẽ khiến bạn cảm thấy "hơi lo lắng" một chút bởi cơ chế quản lý và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo Excite News

