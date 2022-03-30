Các món chiên xứng đáng thuộc đẳng cấp thế giới, đoán xem người nước ngoài thích ăn món gì nhất khi ghé thăm đất nước Nhật Bản

Tuy nhiên, để tái hiện lại hương vị của Nhật Bản thì không dễ dàng như vậy. Giống như món sushi cuộn California (hay California Roll) được yêu thích ở Hoa Kỳ, cho thấy trong văn hóa ẩm thực của nước này có sự pha trộn, đôi khi có sự phá cách.

Phương pháp nấu ăn tận dụng tối đa sự khéo léo của người đầu bếp và sự hấp dẫn của các nguyên liệu, họ sử dụng nguyên liệu theo mùa, là một biểu tượng của văn hóa Cool Japan (là chiến dịch đưa nền văn hóa, giới thiệu hình ảnh Nhật Bản thân thiện ra nước ngoài như ẩm thực, anime, manga, trà đạo,…). Năm 2015, Washoku (các món ăn từ Nhật) đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

Dưới đây là những câu trả lời của những người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật thông qua một cuộc khảo sát. Các câu hỏi được đặt ra là "món ăn ngon ngoài sức tưởng tượng mà bạn đã ăn ở Nhật Bản là gì?”, “Bạn thấy món ăn nào hấp dẫn?”.

Tôi đã gặp một người Nhật sành ăn và anh ta nói với tôi: “Tôi sẽ giới thiệu cho anh nhà hàng yêu thích của tôi ở Nhật Bản” và dẫn tôi đến cửa hàng Tempura nổi tiếng đó. Ngay sau khi tôi ăn, tôi rất ngạc nhiên vì món này thực sự rất ngon. Đặc biệt tôi rất ấn tượng với độ ngon của món này. Món tempura tôi ăn ở Mỹ thường rất dày và dai nhưng món tôi ăn ở đây mỏng và giòn, rau cũng rất ngon. Tôi thích bí đỏ và cà tím. Phong cách ăn với tempura với củ cải bào cũng là của Nhật Bản với vẻ ngoài đầy màu sắc trông rất đẹp mắt.

Ảnh minh họa: achau.net

Chàng trai không cảm thấy món Tempura ngon khi ăn trên đất nước Mỹ, có vẻ như ấn tượng về món Tempura đã thay đổi hoàn toàn khi ăn tại cửa hàng Nhật Bản. Anh ấy bảo không chỉ hương vị mà cách ăn, hình thức bên ngoài đều hấp dẫn.

Trong khi đó, người Nhật lại có ấn tượng rằng các món chiên từ nước ngoài thường rất "đẹp mắt" và "mang hương vị tuyệt vời" nhưng khi thấy các đầu bếp Nhật tráng mỏng bột lên các nguyên liệu và chiên chúng trông rất tinh tế. Thật không ngoa khi nói đây là một một ăn đặc trưng của đất nước mặt trời mọc.

2. Takoyaki

Câu trả lời của một người nữ 20 tuổi người Đài Loan

Món Takoyaki ở Nhật Bản rất ngon! Cũng có những nhà hàng nổi tiếng ở Đài Loan có cách làm và bày trí khá giống với Nhật nhưng khi tôi ăn Takoyaki ở Nhật tôi cảm thấy đó là một điều hoàn toàn khác. Bên ngoài giòn và bên trong béo ngậy. Thật tuyệt khi kết hợp nước sốt với mayone. Đối với tôi, món takoyaki là món ăn ngon nhất mà tôi ăn ở Nhật Bản, đồng thời đây cũng là món ăn nóng nhất ở Nhật Bản.

Ảnh minh họa: pasgo.vn

Takoyaki có nguồn gốc ở Osaka là một trong những món ăn làm từ bột phổ biến nhất mà người Nhật yêu thích, ngoài ra còn có các món bánh xèo như Okonomiyaki và Negiyaki, bánh kếp Imagawayaki.

Có vẻ như anh ấy đã bị ấn tượng bởi bột mềm mịn và hương vị umami của món takoyaki làm cô ấy nhớ đến hương vị mà cô ấy đã được ăn ở quê nhà.

3. Karaage

Câu trả lời từ người người nữ 20 tuổi người Anh

Lần đầu tiên tôi ăn gà rán ở Nhật tôi đã rất ngạc nhiên về độ ngon của nó! Tôi thường ăn cá và khoai tây chiên ở Anh vì vậy tôi đã quen với đồ chiên nhưng nó thường chứa rất nhiều dầu mỡ và vị nhạt. Ở Nhật gà được chiên giòn và không có nhiều dầu mỡ, thịt được sơ chế sẵn, các bạn có thể ăn thỏa thích mà không sợ gây hại sức khỏe! Mình nghĩ món thế này đã ngon rồi nhưng mình thích cho thêm chút sốt mayone, nếu được ăn cùng với cơm hoặc súp miso bạn có thể hiểu được cuộc sống ăn uống của người Nhật. Gà rán là món ăn linh hồn của người Nhật đúng không nào?

Ảnh minh họa: japancentre.com

Món chiên rất quen thuộc với người Nhật, điển hình là mốn gà rán được đánh giá rất cao ở nước ngoài. Nhìn thì đơn giản nhưng sẽ có nhiều người nước ngoài sẽ bị cuốn hút khi ăn nó. Nước tương và hương vị tỏi có thể dễ ăn đối với người nước ngoài hơn.

4. Tsukemen

Câu trả lời của người nữ 30 tuổi nước Hàn Quốc

Món Tsukemen rất nổi tiếng ở Hàn Quốc và đó là món tôi muốn ăn nhất khi đến Nhật Bản. Món Tsukemen chính hiệu ở Nhật rất ngon! Sợi mì ramen dày và dai. Tôi thích mì ở đây nó khác với loại mì ống. Tôi đến Nhật Bản cùng bạn mình, anh ấy rất thích món mì tsukemen đến nỗi anh ấy không cho mì vào nước súp mà ăn xen kẽ giữa mì và súp.

Ảnh minh họa: kilala.vn

Món Tsukemen là món ăn thu hút sự chú ý vì nó thường được xuất hiện trong các cuốn sách hướng dẫn nước ngoài giới thiệu các điểm du lịch và đồ ăn ngon của Nhật Bản. Người phụ nữ Hàn Quốc trả lời câu hỏi đã nói với tôi rằng món mì rất ngon. Có lẽ bạn đã bị hấp dẫn bởi món tsukemen, nơi cho phép bạn trực tiếp nếm thử hương vị của sợi mì, chứ không phải ramen mà sợi mì được ngâm trong nước súp.

Ngoài ra, nhiều cửa hàng cung cấp các phần ăn lớn miễn phí điều này sẽ có lợi cho những người nước ngoài muốn ăn nhiều hơn. Mặc dù vậy cách ăn mì và súp riêng lẻ và xen kẽ là một cách ăn khá kỳ nhưng bạn có thể thử.

5. Tonkatsu

Câu trả lời từ người nam 30 tuổi nước Mỹ

Khi tôi sống ở Mỹ tôi có nghe nói rằng có một cửa hàng bán món Tonkatsu Nhật Bản, vì vậy tôi đã đến cửa hàng đó cùng với gia đình mình. Tôi lái xe vài giờ và đặt hàng tại nhà hàng cuối cùng tôi đã đến. khi ăn món này ở Mỹ miếng thịt lợn thái ra rất mỏng, trơn do dầu, thịt bị khô nên ăn không ngon lắm. Nhưng nó hoàn toàn khác với Tonkatsu ở Nhật Bản, đầu tiên phải kể đến sự khác biệt quyết định là lớp bột phủ bên ngoài. Bột bánh mì bán ở Hoa Kỳ mịn hơn bột của Nhật Bản và có thể không phù hợp với món Tonkatsu làm từ thịt lợn. Ở Nhật Bản, bạn có thể chọn các phần thịt tùy thích. Nhưng sẽ không thể chọn ở một nhà hàng Mỹ.

Ảnh minh họa: gef.com.vn

Giống như Tonkatsu và Tsukemen, thực đơn này thường được giới truyền thông nước ngoài giới thiệu như một món ăn tiêu biểu dành cho người sành ăn món Nhật Bản. Phần vụn bánh mì thô tạo độ giòn kết hợp với các loại thịt được chọn đó là lý do tại sao nói món này rất ngon ở Nhật.

Cũng trong bảng khảo sát một người đàn ông Mỹ với câu hỏi: "Món ăn Nhật Bản bạn cho là ngon nhất là gì?", anh ta đã trả lời là món Tonkatsu.

Các món chiên Nhật Bản khiến người nước ngoài phải xuýt xoa!

Theo kết quả của cuộc khảo sát có 3 món chiên là Tempura, gà rán, Tonkastu được yêu thích nhất! Một trong những lý do có thể là người Nhật chú ý đến phương pháp chiên giòn, đảm bảo độ ngọt của thịt, vỏ bên ngoài giòn ngon, đẹp mắt.

Đồ chiên của Nhật Bản được đánh giá cao bởi những người nước ngoài vốn đã quen với các món chiên của họ từ trước. Đó là phản ứng bất ngờ từ một góc độ khác so với cảm giác trước đây.

Theo Live Japan