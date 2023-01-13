Sức nóng ngày chung kết mùa giải xe đạp quốc tế truyền hình Bình Dương năm 2023 – Cup Number 1

Khởi động từ ngày 05/01/2023, giải Đua xe đạp quốc tế truyền hình Bình Dương– Cup Number 1 đã chính thức xuất phát thi đấu từ TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đi qua các tỉnh thành như Bình Phước, Đak Nông, Buôn Ma Thuột, Phú Yên, Nha Trang, Lâm Đồng… Tổng lộ trình thi đấu toàn chặng lên đến 991km.

Đặc biệt với thông điệp “Vòng quay kết nối”, mùa giải năm 2023 gắn liền với chương trình thiện nguyện “Tết ấm tình thương” tổ chức trao tặng quà cho người dân khó khăn tại các địa phương để có thêm điều kiện vui xuân đón Tết. Trải qua 6 chặng thi đấu, hàng trăm phần quà đã được các đơn vị tài trợ gửi trao tận tay đến người dân tại từng địa phương.

Có thể thấy, dù là mùa giải lần đầu tiên nhưng giải Đua xe đạp quốc tế truyền hình Bình Dương– Cup Number 1 đã thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả, lãnh đạo địa phương, ban ngành cùng sự tham gia đông đảo của các tay đua phong trào, chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Điều này đã tạo nên kịch tính cho giải ngay từ những chặng đua đầu tiên. Thời gian tổ chức vào thời điểm chào mừng Xuân Quý Mão 2023 và Kỷ niệm 26 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Dương (01/01/1997 – 01/01/2023) đã làm tăng ý nghĩa và sự thu hút của của giải.



Đại diện Tân Hiệp Phát gửi trao các phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các điểm đến

Đồng hành cùng ban tổ chức ngay từ chặng thi đấu đầu tiên và đi qua các tỉnh thành, Tân Hiệp Phát và Nhãn hàng Number 1 – Đơn vị tài trợ chính của giải cũng đã gửi trao tận tay 300 phần quà ý nghĩa đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm mới. Tinh thần sẻ chia, kết nối yêu thương đã được ban tổ chức và doanh nghiệp tài trợ cùng lan tỏa một cách mạnh mẽ. Chính điều này đã tạo nên ý nghĩa thực sự cho mùa giải thi đấu thể thao gắn kết hoạt động cộng đồng.

Và sau 6 ngày thi đấu liên tiếp, các tay đua đã chính thức bước vào chặng đua cuối cùng từ TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) về đích tại TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) vào ngày 11/01 vừa qua. Với cung đường đèo dốc cùng thời tiết chưa thật sự thuận lợi, chặng đua cuối cùng đã đặt ra những thách thức lớn cho tất cả tay đua. Đặc biệt là thách thức trong việc duy trì sức bền và tốc độ cho chặng thi đấu có lộ trình lên đến 175km.



Các tay đua luôn duy trì tốc độ và sức bền trên chặng đua dài 175km

Hiểu được điều này, ban tổ chức giải cũng đã bố trí sản phẩm nước uống vận động Number 1 Active Chanh Muối “Bù nước bù khoáng, phục hồi sức mạnh” để tiếp sức xuyên suốt cho các tay đua tham gia thi đấu. Đây là một trong hai loại sản phẩm mà Tân Hiệp Phát đã mang đến đồng hành cùng giải ngay từ những chặng đua đầu tiên, giúp phục hồi sức mạnh, sự bền bỉ cho cơ thể bằng cách bù nước bù khoáng liên tục sau khi vận động viên ra mồ hôi khiến họ đuối sức.

Bên cạnh đó là sản phẩm sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi phiên bản tiện lợi “Chai siêu cool, xương siêu cứng” với nguồn dinh dưỡng tự nhiên, bổ sung thêm canxi giúp cứng xương và đảm bảo sức khỏe cho các tay đua trong suốt quá trình tham gia thi đấu.

Đúng với mong chờ về sự bùng nổ của chặng đua kết màn, các tay đua liên tục tạo nên những màn tranh chấp vị trí quyết liệt. Xuyên suốt 175km thi đấu, không khí hừng hực quyết tâm giành chiến thắng luôn hiện hữu trên gương mặt từng tay đua cùng với đó là sự cổ vũ sôi động đến từ người hâm mộ trên các cung đường đua.

Cuối cùng, tại đích TP.Thủ Dầu Một, tay đua đội Đồng Nai xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 3 giờ 44 phút 9 giây và đạt tốc độ trung bình rất cao 46,844 km/h. Tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Lộc Trời An Giang) về nhì và hạng ba là Francisco (7 Eleven-Philippines).

Chung cuộc, tay đua Jang Kyunggu (Hàn Quốc) đoạt áo vàng, áo xanh và cùng các đồng đội đoạt luôn giải đồng đội. Tay đua Roman Maikin (Lộc Trời An Giang) giành áo chấm đỏ và Nichol Pareja (7 Eleven-Philippines) giành giải áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc.

Tham gia đồng hành cùng giải ngay từ ngày đầu tiên, đại diện Nhãn hàng Number 1 chia sẻ tại chặng đua chung kết: “Lộ trình thi đấu thách thức với cự ly có chặng lên đến gần 200km cùng cung đường đi qua các tỉnh khá nhiều dốc, đèo và thời tiết không thuận lợi, tôi nghĩ các đội đã thi đấu hết sức mình với tốc độ rất tốt để giữ được sức bền liên tục và đảm bảo vị trí thứ hạng của mình. Đội tuyển Hàn Quốc đã có thành tích nổi trội và chiến thuật tốt để bảo vệ áo vàng ngay từ chặng đua đầu”.



Đại diện Nhãn hàng Number 1 – Vũ Phương Thanh từng là nữ Việt Nam vô địch đầu tiên giải siêu cực ly 3 môn siêu Ultra Triathlon World Championship

Từng vô địch giải siêu cực ly 3 môn siêu Ultra Triathlon World Championship, Vũ Phương Thanh cũng chia sẻ cách duy trì sức bền thi đấu của bản thân đến các vận động viên tham gia giải yêu cầu cao về sức bền như Đua xe đạp quốc tế truyền hình Bình Dương– Cup Number 1, “Đối với các giải yêu cầu về năng lượng, sức bền liên tục, tôi nghĩ cần ưu tiên phục hồi, nghỉ ngơi ngay sau khi hoàn thành chặng. Đối với giải thi đấu có cường độ thi đấu cao thì VĐV cũng cần chú trọng việc sử dụng các sản phẩm có tính năng bù nước bù khoáng như Number 1 Active Chanh Muối để phục hồi sức mạnh và sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi, bổ sung dinh dưỡng để giành thành tích cao”.

Mùa giải đua xe đạp Truyền hình Bình Dương (BTV) năm 2023 - Cúp Number 1 đã chính thức khép lại với nhiều ấn tượng. Tại buổi bế mạc, ban tổ chức cùng các đơn vị tài trợ và tất cả VĐV đã trao giải thưởng cho nhà vô địch và cùng nhau tổng kết lại hành trình thi đấu vừa qua.

Cảm xúc không khỏi dâng trào khi nhìn lại hành trình 7 ngày ghi dấu không chỉ bởi sự nỗ lực, quyết tâm bền bỉ của tất cả các VĐV mà còn là câu chuyện về tinh thần chia sẻ kết nối được ban tổ chức, lãnh đạo địa phương cùng đơn vị tài trợ không ngừng lan tỏa xuyên suốt mùa giải. Tất cả đã tạo nên sự thành công của mùa giải đầu tiên và hứa hẹn sự hấp dẫn cho mùa giải tiếp theo.