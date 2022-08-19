Nước dừa trân châu, được mệnh danh là chiến thần đối địch với trà sữa, cực "healthy" lại dễ chế biến, đây nhất định là thức uống giải khát mà chị em nên làm cho cả nhà

Các nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Cơm dừa (loại hơi cứng để có thể cắt hạt lựu).

- Các loại nước màu tự nhiên (lá dứa, lá cẩm,…)

Cách chế biến:

- Tách lấy phần cơm dừa, gọt sạch vỏ lụa và mang đi cắt hạt lựu.

- Cho phần dừa này lên bếp cùng với ít nước màu yêu thích (nên dùng màu tự nhiên từ lá dứa, hoa đậu biếc và lá cẩm).

- Đảo dừa trên bếp cho đến khi phần dừa thấm màu và phần nước khô lại.

- Ngay khi cơm dừa còn nóng, cho bột năng vào và đảo đều để bột năng phủ hết phần dừa, cho vào ray để loại bỏ bớt phần bột dư.

- Mang phần dừa đã được phủ bột năng này đi luộc với nước sôi, khi trân châu nổi lên trên mặt nước khoảng 3 phút, vớt chúng ra và cho vào nước lạnh.

- Cho trân châu ra ngoài, thêm ít đường để các hạt trân châu không dính vào nhau.

Các hạt trân châu sau khi chín.

- Cho nước dừa tươi, trân châu vào ly, thêm ít đá và thưởng thức.

Trân châu màu từ lá dứa.

Ngoài màu từ lá dứa, còn có màu từ lá cẩm đỏ và hoa đậu biếc.

Chúc chị em thực hiện thành công và thưởng thức ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Trọng Nhân