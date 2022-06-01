Nước chanh dây, vừa có công dụng giải khát, vừa là "thần dược" thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 01/06/2022 11:47

Chanh dây hay còn gọi là chanh leo là loại trái cây nhiệt đới rất giàu chất dinh dưỡng, dễ chế biến thành nước uống giúp thanh lọc cơ thể. Một trái chanh dây tuy nhỏ bé nhưng có chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất, các chất chống oxy hóa,… có lợi cho sức khỏe của bạn. Chanh leo có rất nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời, từ hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường chức năng miễn dịch, cải thiện thị lực, hạ huyết áp, tăng cường lưu thông máu, ngăn ngừa một số loại ung thư,...

Nước chanh dây, vừa có công dụng giải khát, vừa là 'thần dược' thanh lọc cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tác dụng của chanh dây phòng ngừa ung thư

Trong chanh dây có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do gây ung thư. Chanh dây cũng là nguồn chứa vitamin A, flavonoid và các hợp chất phenolic khác giúp ngăn ngừa ung thư. Piceatannol, một hợp chất quan trọng khác được tìm thấy trong chanh dây cũng có thể hỗ trợ tiêu diệt các tế bào ung thư đại trực tràng.

Tác dụng của chanh dây tăng cường hệ miễn dịch

Trong chanh dây chứa hàm lượng cao vitamin C, vitamin A và các axit amin như prolin, valin, tyrosin, treonin, arginin,… thúc đẩy hoạt động của bạch cầu, chống lại các nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn và virus. Đồng thời, các chất này còn có công dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn, ngăn ngừa được một số bệnh vặt thông thường.

Chanh dây chứa nhiều vitamin A,C và các axit amin cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là đối với những ai đang bị suy nhược.

Bảo vệ tim mạch

Chanh dây rất giàu kali, một loại khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp, làm thư giãn các mạch máu và tăng cường lưu lượng máu. Qua đó có thể làm giảm căng thẳng cho tim và cải thiện sức khỏe tim toàn diện.

Chất flavonoid và axit phenolic có trong chanh dây cũng có thể giúp kiểm soát lượng cholesterol tốt hơn: tăng cholesterol tốt và giảm cholesterol xấu gây tắc nghẽn các động mạch, làm suy yếu hoạt động của tim.

Ổn định đường huyết

Chỉ số đường huyết của thực phẩm (GI) thấp và hàm lượng chất xơ cao của chanh dây có thể hỗ trợ quá trình điều trị cho bệnh nhân tiểu đường. Chanh dây cũng rất giàu pectin, một loại chất xơ giúp bạn cảm thấy no mà không làm tăng lượng calo.

Các nghiên cứu cho thấy chanh dây có thể được bổ sung trong chế độ ăn uống để điều trị bệnh tiểu đường do khả năng hạ đường huyết. Đồng thời, chanh dây cũng có công dụng làm giảm cholesterol xấu và cải thiện chức năng của insulin.

Nếu bị tiểu đường, bạn có thể an tâm thưởng thức các món ăn hay thức uống từ chanh dây nhờ lợi ích giúp giữ mức đường trong máu ổn định.

Làm đẹp da

Chanh dây là một nguồn cung vitamin A dồi dào, một dưỡng chất đặc biệt có lợi giúp làm đẹp cho da. Các chất chống oxy hóa khác trong chanh dây như vitamin C, riboflavin và carotene cũng giúp tăng cường sức khỏe của da và đẩy lùi các dấu hiệu của lão hóa.

Tác dụng giữ ẩm và làm sạch da của chanh dây giúp nuôi dưỡng làn da, đặc biệt là da bị mụn, chống lão hóa da và chống viêm da.

Giảm stress

Chanh leo chứa kali và folate giúp cải thiện sức khỏe của não bộ và giảm tình trạng căng thẳng, lo âu. Kali có tác dụng điều tiết lưu thông máu, tăng cường nhận thức. Trong khi đó, folate giúp ngăn ngừa tình trạng suy giảm trí nhớ.

Kali và folate trong chanh dây có thể cải thiện sức khỏe của não bộ và làm giảm tình trạng stress và lo âu. Trong đó, kali có công dụng giúp điều tiết lưu lượng máu và tăng cường nhận thức, còn folate có thể ngăn ngừa bệnh Alzheimer và suy giảm trí nhớ.

Giúp xương chắc khỏe

Chanh dây rất giàu nguồn khoáng chất như magie, canxi, sắt và phốt pho có thể hỗ trợ cho sức khỏe của xương. Những khoáng chất trong chanh dây, khi kết hợp cùng với các nguồn khoáng chất dồi dào khác trong rau xanh và sữa có thể giúp duy trì mật độ xương và ngăn ngừa loãng xương.

Hỗ trợ giấc ngủ

Bạn có biết rằng uống 1 ly nước chanh leo có tác dụng làm dịu tâm trạng rất hiệu quả? Những người mắc chứng mất ngủ và các rối loạn liên quan đến giấc ngủ khác có thể bổ sung chanh leo vào chế độ ăn uống của họ.

Chanh leo là loại quả tốt đối với người bị mất ngủ hoặc bị hội chúng rối loạn giấc ngủ. Quả này chứa hợp chất alkaloids có tác dụng tĩnh tâm, an thần, giảm bồn chồn, lo âu, mang lại giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Ngừa bệnh hô hấp

Trong trường hợp bạn mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, chanh dây sẽ phát huy tác dụng như một loại thuốc bổ phế tự nhiên. Nước chanh dây sẽ giúp bạn giảm bớt các triệu chứng khó chịu như đờm trong cổ họng, hen suyễn, ho khan hoặc khó thở.

Nhiều nghiên cứu cũng đang tận dụng lợi ích của chanh dây như một phương thuốc trị liệu tự nhiên thay thế khi các bệnh nhân không đáp ứng với các đơn thuốc điều trị suyễn thông thường.

Hỗ trợ giảm cân

Đây là một trong những loại trái cây hoàn hảo để giảm cân vì nó có lượng calo, chất béo và natri thấp. Mỗi khẩu phần chanh leo (100 gram) có 97 calo. Ngoài ra, nó cũng có hàm lượng chất xơ cao, thúc đẩy cảm giác no của dạ dày, do đó làm giảm cảm giác thèm ăn của bạn.

Chanh dây tuy có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng bạn không nên uống quá 2 cốc chanh dây mỗi ngày để tránh gây tác dụng phụ không tốt cho cơ thể. Bạn cũng không nên uống chanh dây nếu bị đau dạ dày hay lúc đói bụng.

Chữa hen suyễn

Chanh leo rất giàu vitamin C, giúp ngăn ngừa các triệu chứng hen suyễn và làm dịu các cơn hen suyễn. Nó cũng hỗ trợ trong việc giảm khò khè và ho khan.

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