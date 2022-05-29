Thường xuyên ăn những thực phẩm giúp ổn định huyết áp, bỏ túi thêm thông tin hữu tích này!

Những thực phẩm dưới đây có thể góp phần nâng cao sức khỏe của bạn cũng như hạn chế nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, kiểm soát bệnh và tăng chất lượng cuộc sống.

Huyết áp cao được cảnh báo là một tình trạng đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh có tỷ lệ tử vong cao hàng đầu như tim mạch, đột quỵ, các chứng phình động mạch, suy giảm chức năng nhận thức và suy thận. Đáng sợ hơn, rất nhiều người bị cao huyết áp không hề biết mình mắc bệnh, vì vậy, cần theo dõi và nâng cao sức khỏe mỗi ngày để hạn chế thấp nhất nguy cơ mắc bệnh, xây dựng cho bản thân một chế độ ăn phù hợp và lối sống lành mạnh có thể cải thiện tình trạng bệnh hiệu quả cũng như giảm thiểu rủi ro mắc bệnh.

Một số loại đậu như đậu lăng, đậu hà lan,… rất giàu dinh dưỡng , cung cấp chất xơ và nguồn protein tuyệt vời. Vì vậy các loại đậu cũng được ưu tiên đưa vào chế độ ăn thuần chay. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng các loại đậu như đậu lăng có thể làm giảm huyết áp cao.

Hạt bí ngô

Hạt bí ngô tuy bé nhưng là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Hạt bí ngô rất giàu magiê, kẽm làm giảm huyết áp. Sử dụng dầu hạt bí ngô cũng là một cách tốt để thu những lợi ích từ loại hạt này. Tuy nhiên, hạt bí ngô mua ở cửa hàng thường được tẩm muối, vì vậy hãy chọn loại hạt chế biến không qua tẩm ướp hoặc bạn có thể tự chế biến hạt tại nhà bằng cách rang hoặc nướng.

Quả mọng

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Các loại quả mọng, đặc biệt là quả việt quất, dâu tây, mâm xôi… chứa nhiều oxit nitric, một loại khí giúp giãn mạch máu, thúc đẩy lưu thông máu, do đó làm giảm huyết áp. Bên cạnh đó, các loại quả như việt quất và dâu tây chứa các hợp chất chống oxy hóa được gọi là anthocyanin. Anthocyanin đã được chứng minh làm tăng mức oxit nitric trong máu và giảm sản xuất các phân tử hạn chế mạch máu, có thể giúp giảm mức huyết áp.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành một nghiên cứu lớn với hơn 34.000 người bị tăng huyết áp. Họ phát hiện ra rằng những người có lượng anthocyanin cao nhất giảm 8% nguy cơ huyết áp cao so với những người có lượng anthocyanin thấp.

Củ cải đường, cải bó xôi

Trong thành phần của của cải đường chứa nhiều hàm lượng Magie và Kali là 2 khoáng chất có trong củ cải đường để chống lại căn bệnh cao huyết áp. Lượng Nitrat có trong củ cải cũng là một chất giúp ổn định huyết áp tốt hơn các loại thực phẩm khác rất nhiều. Hàm lượng nitrat có trong củ cải cũng là một chất giúp ổn định huyết áp tốt hơn các loại thực phẩm khác rất nhiều.

Giống như củ cải đường, cải bó xôi cũng có hàm lượng nitrat cao và chứa nhiều chất chống oxy hóa, kali, canxi và magiê, là lựa chọn tuyệt vời cho những người bị huyết áp cao.

Rau dền & củ dền

Rau dền có chứa một lượng lớn magie, giúp vận chuyển máu dễ dàng, nhờ đó làm giảm huyết áp. Ngoài ra, rau dền cũng giàu chất xơ, rất tốt cho sức khỏe hệ tiêu hóa và giảm cân hiệu quả.

Bột yến mạch

Bột yến mạch làm giảm áp suất tâm thu và tâm trương ở những người bị cao huyết áp. Ngoài ra, do bột yến mạch giàu chất xơ, Beta-glucan sẽ đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch.

Cá hồi & các loại cá béo

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Trong thành phần dinh dưỡng của cá hồi và các loại cá béo như cá thu có nhiều axit béo omega-3, giúp giảm viêm, có thể giúp ổn định huyết áp. Đồng thời, đây cũng là nguồn cung cấp vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi, chống lại bệnh trầm cảm và điều hòa huyết áp. Đồng thời, trong các loại cá có chứa hàm lương omega-3 cao hơn cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ tăng huyết áp.

Cà rốt

Cà rốt là một loại củ được sử dụng nhiều trong bữa ăn hằng ngày, tuy nhiên không phải ai cũng biết cà rốt chứa nhiều hợp chất phenolic, chẳng hạn như axit chlorogenic, p-coumaric và caffeic, giúp giãn mạch máu và giảm viêm có thể giúp giảm mức huyết áp

Có nhiều cách để chế biến cà rốt như nấu chín hoặc ăn sống, tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu, việc ăn cà rốt sống không qua chế biến nhiệt có lợi hơn có việc ổn định huyết áp.

Bông cải xanh

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Bông cải xanh được biết đến là một thực phẩm có nhiều lợi ích đối với cơ thể và có thể làm hạ huyết áp như canxi, kali, magiê, và vitamin C. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều bông cải xanh giúp giảm mức độ bệnh tim mạch và kéo dài tuổi thọ.

Một nghiên cứu trên 187.453 người cho thấy, những người tiêu thụ 4 phần bông cải xanh trở lên mỗi tuần có nguy cơ cao huyết áp thấp hơn so với những người tiêu thụ bông cải xanh mỗi tháng một lần hoặc ít hơn.