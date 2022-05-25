Tránh xa những thực phẩm tăng nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ, ba mẹ cần biết kẻo hại con

Nuôi dạy con 25/05/2022 18:22

Dậy thì sớm đang là một hiện tượng rất đáng lo ngại ở trẻ em. Một trong những nguyên nhân cơ bản của tình trạng này đến từ loại thực phẩm mà trẻ được sử dụng hàng ngày. Những loại thực phẩm dưới đây kích thích hormone của trẻ phát triển nhanh, dẫn tới dậy thì sớm không tốt cho trẻ nhỏ. Ba mẹ cần biết kẻo hại con.

Rau củ trái mùa

Tránh xa những thực phẩm tăng nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ, ba mẹ cần biết kẻo hại con - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Những loại thực phẩm trái mùa thường chịu ảnh hưởng nhiều của các loại hóa chất, trong đó có chất kích thích tăng trưởng, chất bảo quản…. Khi trẻ tiếp nhận quá nhiều các loại thực phẩm dạng này, hormon tăng trưởng của trẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng, dễ dẫn tới hiện tượng dậy thì sớm.

Thực phẩm chiên, rán

Tránh xa những thực phẩm tăng nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ, ba mẹ cần biết kẻo hại con - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Đánh đúng vào thị hiếu tâm lý của trẻ nhỏ, các món ăn chiên, rán thơm ngon, hấp dẫn rất dễ thu hút trẻ em cũng như trẻ vị thành niên.

Tuy nhiên, khi nấu ở nhiệt độ cao các món ăn như gà rán, khoai tây chiên… sẽ bị biến đổi chất, khi trẻ ăn vào có thể gây rối loạn nội tiết và dẫn đến cơ thể dậy thì sớm hơn.

Các loại thực phẩm đóng hộp

Tránh xa những thực phẩm tăng nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ, ba mẹ cần biết kẻo hại con - Ảnh 3
Ảnh minh họa

 Thực phẩm đóng hộp phần lớn đều có thành phần là các chất tạo màu, tạo hương liệu, đặc biệt là thành phần chất bảo quản. Những loại hóa chất này đều tương tự như hocmon giới tính. Ở châu Âu, chất tạo màu (phtalanats) hiện đã bị cấm sử dụng do nếu sử dụng ở hàm lượng cao sẽ có tác dụng như hocmon giới tính, gây ra hiện tượng dậy thì sớm.

Đồ ăn nhiều muối

Nghiên cứu từ Viện dinh dưỡng trẻ em tại Đức cho thấy rằng, các loại đồ ăn nhiều muối là thực phẩm hàng đầu gây dậy thì sớm cho trẻ bởi chúng làm tăng trưởng hormon sản sinh ra chất neurokinin B - một chất gây dậy thì sớm ở trẻ. 

Ngoài ra, trong đồ ăn chứa nhiều muối còn có chứa nhiều nitri - một chất gây bệnh tim mạch, cao huyết áp... không tốt cho con người nhất là trẻ nhỏ.

Các món nội tạng động vật 

Tránh xa những thực phẩm tăng nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ, ba mẹ cần biết kẻo hại con - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Những món ăn từ nội tạng động vật chứa nhiều chất béo. Nên nếu bạn cho trẻ ăn nhiều món ăn chứa nội tạng động vật trẻ sẽ dễ bị béo phì, tăng cân và mắc các bệnh như mỡ nhiễm máu, gan nhiễm mỡ…

Ngoài ra, các món ăn từ nội tạng động vật cũng tạo nên hiện tượng dậy thì sớm  ở trẻ. Vì vậy, các bà mẹ nên hạn chế cho con em mình ăn nhiều món ăn từ nội tạng động vật. 

Thịt cổ gia cầm

Theo các chuyên gia dinh dưỡng cho biết trong thành phần của thịt ở vùng cổ gia cầm như gà, ngan, ngỗng… thường có chứa nhiều thuốc tăng trọng. Những chất này sẽ tích tụ lại trong cơ thể của trẻ dễ gây nên bệnh dậy thì sớm. Chính vì vậy, mẹ không nên cho trẻ ăn nhiều loại thịt này để tránh việc bé dậy thì sớm làm ảnh hưởng tới chiều cao và tâm sinh lý.

Việc sử dụng tùy tiện siêu thực phẩm

Tránh xa những thực phẩm tăng nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ, ba mẹ cần biết kẻo hại con - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Một số phụ huynh mắc "bệnh nhà giàu" nên thường nghĩ mình có điều kiện thì mình phải bồi bổ cho con những thực phẩm "hơn người" để con mình phải khác con nhà khác.

Vì vậy, những món "siêu" thuốc bổ vốn chỉ dành cho người lớn cũng được phụ huynh cho con nhỏ sử dụng như đông trùng hạ thảo, nhân sâm, long nhãn, vải khô, sa sâm…

Theo các chuyên gia Đông y, phàm là những thuốc bổ đặc biệt này, đều sẽ có những tác động lớn đến môi trường nội tiết bình thường, dẫn đến sự phát triển mất cân bằng về thể chất và tinh thần đối với trẻ em.

Những thực phẩm khác như: nhộng, kê gà, nhau thai, mật ong, sữa ong chúa, sữa non, phấn hoa bổ sung dinh dưỡng… thường chứa các hormone giới tính cao.

 

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