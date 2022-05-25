Điểm qua những điềm báo 'Trời sinh có phúc' ở trẻ nhỏ mà các bậc cha mẹ nên chú ý: Số mệnh tương lai thế nào, nhìn là biết ngay!

Nuôi dạy con 25/05/2022 16:29

Theo kinh nghiệm dân gian, chỉ cần nhìn qua ngũ quan từ nhỏ của trẻ sẽ biết được phúc khí, trẻ lớn lên dễ nuôi, lanh lợi, thành đạt.

Hầu hết các bậc phụ huynh đều luôn mong muốn con mình thông minh. Sự thật thì sự xuất hiện của một đứa trẻ thiên tài là khá hiếm. Tuy nhiên, nếu bé là một đứa trẻ thiên tài thì bố mẹ có thể nhậɴ thấy được các dấu hiệu thông minh từ ngay giai đoạn sơ sinh. 

Theo nhân tướng học, trẻ có tướng mạo thông minh sẽ mang lại vượng khí tốt cho cả gia đình, bé sẽ thành đạt trong công việc và có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc.

Đôi mắt đen sáng, vầng trán cao, rộng

Điểm qua những điềm báo 'Trời sinh có phúc' ở trẻ nhỏ mà các bậc cha mẹ nên chú ý: Số mệnh tương lai thế nào, nhìn là biết ngay! - Ảnh 1

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, một đứa trẻ có đôi mắt sáng, đen nháy, tròn như hòn bi ve thường rất thông minh, có trí tưởng tượng sáng tạo hơn người. Hơn nữa, những đứa trẻ này còn được trời ban phú quý, có quý nhân phù trợ mà gặp muôn vàn may mắn trong cuộc sống.

Trong tương lai, trẻ có đôi mắt đen sáng sẽ rất thịnh vượng, giàu sang khiến bố mẹ “nở mày nở mặt”.

Vầng trán cao, rộng, ý chỉ con đường tương lai của đứa trẻ này cao xa xán lạn, càng lớn càng thành công, có địa vị, quyền cao chức trọng.

 Tai to, dày

Điểm qua những điềm báo 'Trời sinh có phúc' ở trẻ nhỏ mà các bậc cha mẹ nên chú ý: Số mệnh tương lai thế nào, nhìn là biết ngay! - Ảnh 2

Tai bé to, dày, dái tai tròn đầy là tướng phúc. Đặc điểm tướng tai này là của người có sự nghiệp thành công vang dội, tiền bạc rủng rỉnh, sống hưởng thụ.

Những đứa trẻ này có trí lực phát triển đặc biệt, nền tảng sức khỏe và trí tuệ rất tốt, xuất chúng phi thường giúp cho chúng có tương lai xán lạn, tiền đồ rộng mở. Đồng thời, đời sống tâm hồn của những đứa trẻ này rất phong phú, tinh tế, khả năng biểu đạt tốt giúp chúng sớm thành công trên mọi lĩnh vực.

 Làn da đỏ

Điểm qua những điềm báo 'Trời sinh có phúc' ở trẻ nhỏ mà các bậc cha mẹ nên chú ý: Số mệnh tương lai thế nào, nhìn là biết ngay! - Ảnh 3

Hầu hết làn da của trẻ sơ sinh khi vừa chào đời đều bị đỏ, có thể là đỏ hỏn hoặc đỏ bầm. Một số trường hợp, da của trẻ sẽ hơi xanh hoặc tím tái.

Sắc da của bé sẽ thay đổi theo thời gian, đến một thời điểm nhất định, màu sắc da sẽ ổn định. Do đó, khi thấy trẻ sơ sinh da đỏ, mẹ không cần quá lo lắng.

Theo nghiên cứu, các vùng da thường bị đỏ nhiều là tay, chân, miệng… Người ta gọi đó là hồng ban. Hiện tượng này có thể nhìn thấy rõ ràng nhất trong 2 ngày đầu tiên sau sinh. Hồng ban sẽ nhanh chóng biến mất sau đó. Nó không gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của bé.

Theo kinh nghiệm dân gian, trẻ nào có làn da càng đỏ thì khi lớn lên sẽ càng trắng. Thế nhưng, nhận định này chỉ mang tính chất tương đối mà thôi. Thực tế, sắc tố da của một đứa trẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Trong đó bao gồm gen di truyền, chế độ ăn uống và môi trường sống. Làn da của trẻ sơ sinh sẽ có nhiều sự thay đổi khi trẻ lớn lên, nhưng chưa chắc sẽ càng trắng.

Có một số bé khi sinh ra làn da không đỏ mà hơi xỉn màu. Tuy nhiên khi lớn lên thì con vẫn trắng hồng hào. Vậy nên, các mẹ đừng lo sợ hay quá để ý đến màu sắc da của bé khi vừa chào đời.

 Gương mặt hiền lành, luôn tươi cười

Điểm qua những điềm báo 'Trời sinh có phúc' ở trẻ nhỏ mà các bậc cha mẹ nên chú ý: Số mệnh tương lai thế nào, nhìn là biết ngay! - Ảnh 4

Ngay từ khi sinh ra, nếu em bé có gương mặt hiền lành, luôn vui vẻ, tươi cười khiến người ta yêu quý thì em bé này có phúc khí. Những bé như vậy lớn lên thường dễ gặp quý nhân, gặp khó khăn thường có người giúp đỡ, sự nghiệp thăng tiến không ngừng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cgho quý bậc phụ huynh.

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