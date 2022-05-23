Các loại thức phẩm giúp mắt bé sáng khoẻ, các bà mẹ cần BỎ TÚI liền tay

Nuôi dạy con 23/05/2022 15:06

Duy trì một thói quen và chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh là chìa khoá để giữ cho đôi mắt khoẻ mạnh nhất cho trẻ.

Các loại cá, đặc biệt là cá hồi, là một thực phẩm tuyệt vời cho đôi mắt vì nó có rất nhiều loại dinh dưỡng. Cá hồi và những loại cá béo khác đều có axit béo omega 3 - đây là một loại chất béo lành mạnh cho cơ thể. Omega 3 có thể góp phần giúp phát triển thị giác và sức khoẻ của võng mạc mắt.

Các loại thức phẩm giúp mắt bé sáng khoẻ, các bà mẹ cần BỎ TÚI liền tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên kết hợp cá vào các bữa hàng ngày trong tuần để giúp bổ sung những dưỡng chất cần thiết của cá đối với cơ thể. Khi mua cá hồi, hãy chọn cá được đánh bắt tự nhiên vì nó ít chất béo bão hoà và nhiều omega 3 hơn cá được nuôi trong các trang trại.

Cà rốt 

Cung cấp vitamin A và chất chống ôxy hóa hiệu quả beta carotene. Và với tư cách là một nguồn kali và chất xơ tuyệt vời, cà rốt cũng rất tốt cho toàn bộ phần còn lại của cơ thể bé nữa.

Thịt bò

Thịt bò có nhiều kẽm - một yếu tố quan trọng với sức khỏe cơ quan thị giác. Kẽm có thể trì hoãn quá trình suy giảm thị lực trên người già và chống lại bệnh thoái hóa hoàng điểm. Các bộ phận cấu thành mắt có chứa hàm lượng kẽm khác nhau, kẽm đặc biệt tập trung nhiều ở võng mạc và các mạch máu quanh võng mạc. Các mẹ có thể làm các món bò trở nên hấp dẫn như thịt bò bít tết, sốt vang hay mỳ spaghetti với thịt bò để thay đổi món cho bé thích ăn hơn.

Rau bina, rau xanh

Các loại thức phẩm giúp mắt bé sáng khoẻ, các bà mẹ cần BỎ TÚI liền tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để cải thiện thị lực, phải thường xuyên ăn rau bina cùng với các loại rau xanh khác, như cải xoăn, các loại rau xanh. Trong rau bina có chứa nhiều chất dinh dưỡng bao gồm vitamin A, lutein và zeaxanthin rất tốt cho mắt.

Vitamin A giúp bảo vệ giác mạc, lutein bảo vệ mắt khỏi ánh sáng tia cực tím và zeaxanthin góp phần phát triển thị giác. Cách ăn rau bina tốt nhất là uống một cốc nước rau bina tươi xay vào mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng.

Cà chua

Hầu hết những loại rau, củ, quả và trái cây có màu đỏ đều rất tốt cho mắt và cà chua chính là một trong số đó. Trong cà chua có chứa lycopene giúp bảo vệ võng mạc và mắt khỏi tác động có hại của ánh sáng tia cực tím mặt trời. Lycopene cũng giúp bảo vệ sự toàn vẹn của tế bào khác và ngăn ngừa ung thư.

Cà chua còn có rất nhiều vitamin C tốt cho mắt, hơn nữa vitamin C còn bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của gốc tự do, giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ các chất dinh dưỡng khác.

Dâu tây

Các loại thức phẩm giúp mắt bé sáng khoẻ, các bà mẹ cần BỎ TÚI liền tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dâu tây có chứa một lượng vitamin C dồi dào giúp giữ cho mắt khỏi bệnh viêm. Các chất chống oxy hoá khác nhau có trong dâu tây có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề mắt như khô mắt, thoái hóa điểm vàng và khuyết tật thị lực. Ăn dâu tây hàng ngày có thể làm giảm khả năng xảy ra các vấn đề về mắt liên quan đến tuổi tác. 

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