Trẻ bị TIÊU CHẢY, bố mẹ đừng nên QUÁ LO LẮNG mà hãy bình tĩnh BỔ SUNG cho con những chất dinh dưỡng TỐI ƯU này

Là nguồn tinh bột dồi dào giúp trẻ dễ tiêu hóa và được áp dụng rất phổ biến. Hơn nữa, gạo còn thúc đẩy tiêu hóa những thực phẩm khác tốt hơn trong bữa ăn của trẻ. Các mẹ có thể dùng gạo để nấu bột, nấu cháo, nấu cơm hoặc rang lên đun lấy nước uống bù dịch cho trẻ.

Trẻ bị tiêu chảy nên ăn gì? Thường khi trẻ bị tiêu chảy hay mệt mỏi, chán ăn. Để kích thích sự thèm ăn của trẻ, mẹ có thể làm bánh mì nướng bơ. Món ăn này cũng tốt cho sức khỏe và hỗ trợ hệ tiêu hóa của bé. Lượng chất xơ trong món này không quá nhiều, phù hợp cho trẻ bị tiêu chảy.

Bơ sẽ tạo ra hương vị cực thơm ngon, kích thích sự thèm ăn của trẻ. Cha mẹ có thể dùng bơ ít béo để nướng bánh mì cho trẻ ăn, vừa tốt cho sức khỏe vừa hỗ trợ tiêu hóa của trẻ. Lượng chất xơ trong bánh mì không quá nhiều, cần thiết với những trẻ bị tiêu chảy.

Cháo

Cháo được sử dụng như một loại thực phẩm thiết yếu cho trẻ bị tiêu chảy giúp trẻ dễ tiêu hóa, tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng vào cơ thể.

Có thể cho trẻ ăn các món như: cháo thịt gà băm nhỏ, súp, các món ninh, hầm. Các loại cháo kết hợp với hoa quả cũng bổ sung nhiều dinh dưỡng cho trẻ.

Sử dụng máy xay sinh tố để làm nát hoa quả rồi cho vào làm cháo.

Chuối

Là loại hoa quả nhiệt đới có quanh năm, chuối nổi tiếng chứa nguồn kali dồi dào giúp cung cấp điện giải cho trẻ bị tiêu chảy. Chuối còn có chất xơ pectin là loại chất xơ hòa tan, có thể hấp thu các chất lỏng đang dư thừa trong ruột trẻ. Thêm một loại chất xơ khác là inulin với số lượng lớn trong quả chuối chính là một loại probiotic, công dụng giúp khôi phục lại những vi khuẩn có ích đường tiêu hóa.

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Hồng xiêm

Từ xưa quả hồng xiêm được xem là một trong những cách trị tiêu chảy hiệu quả. Trong quả này có chứa lượng dồi dào canxi, photpho, các vitamin và khoáng chất. Cho trẻ ăn hồng xiêm chín vừa bổ sung lượng vitamin khoáng chất cần thiết, vừa kích thích tiêu hóa cho trẻ. Hồng xiêm còn chứa tanin và polyphenol – các chất có lợi cho đường tiêu hóa. Khi ăn quả này sẽ giúp loại bỏ các chất thải từ dạ dày, làm sạch dạ dày, giảm tiêu chảy. Hoa quảBên cạnh cháo cung cấp đạm và năng lượng thì các loại hoa quả cung cấp vitamin cũng tốt cho trẻ trong trường hợp bị tiêu chảy, các loại hoa quả như chuối, cam, xoài, hồng xiêm...