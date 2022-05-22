Các loại thực phẩm THẦN DƯỢC cho trẻ bắt đầu ăn dặm, mẹ cần chọn gì để bé ngon miệng?

Ngọt mềm dễ ăn, giàu Vitamin và các khoáng chất tốt cho hệ miễn dịch, mẹ cũng nên thêm khoai lang Nhật trong thực đơn ăn dặm cho bé 6 tháng tuổi. Hầu hết các bé đều thích khoai lang hơn các loại rau khác vì vị ngọt tự nhiên của chúng. Khi nấu chín và nghiền nát, khoai lang sẽ tạo thành một khối nhuyễn mịn rất dễ ăn, phù hợp cả cho những bé mới bắt đầu chuyển sang ăn dặm.

Được biết đến như một nguồn cung cấp kali dồi dào. Loại trái cây này cũng chứa vitamin B6 và C, canxi và sắt. Ý tưởng phục vụ bữa ăn cho trẻ: Làm nhuyễn chuối và xoài. Hoặc đối với món sinh tố đầu tiên của con, bạn hãy xay nhuyễn chuối và đào với sữa chua nguyên kem.

Dưa chuột

Dưa chuột có thể được dùng làm thức ăn cho trẻ ăn dặm vì nó rất giàu chất dinh dưỡng và có thể bổ sung dinh dưỡng cho trẻ. Dưa chuột có thể tốt cho tiêu hóa của trẻ và đôi khi giúp cải thiện tình trạng táo bón của trẻ. Dưa chuột cũng có thể cải thiện tình trạng khó chịu của trẻ khi mọc răng và tăng cường trí nhớ cho trẻ hiệu quả.

Cá

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Cá là thực phẩm rất giàu chất béo, đạm và các vi khoáng như sắt, canxi, vitamin D... giúp tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho hệ tiêu hóa và cũng là thực phẩm giúp trẻ tăng cân tốt. Đặc biệt là các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá ngừ rất giàu omega 3, tốt cho sự phát triển của não trẻ sơ sinh. Phải sau 8 tháng bạn mới nên cho trẻ ăn cá, trước đó để cung cấp lượng chất béo hoặc đạm, bạn nên dùng trứng, thịt gà, thịt lợn hoặc thịt bò.

Bí đỏ

Không chỉ thơm ngon, bí đỏ còn là một “siêu thực phẩm” có hàm lượng đa dạng các dưỡng chất như beta-carotene, kali và các loại vitamin A, C, E, kẽm, canxi, chất xơ, sắt, protein… và đặc biệt giàu omega-3 giúp bé phát triển trí não. Mẹ có thể hấp hoặc luộc bí đỏ cho đến khi mềm, sau đó xay nhuyễn cho đến khi mịn, trong thực đơn ăn dặm của bé nhé.

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