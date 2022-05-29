Cây rau đay, loài rau với nhiều lợi ích, tốt cho sức khỏe! Thuốc quý cho ngày hè ai cũng nên tận dụng!

Cây rau đay tên khoa học là Corchorus olitorius L, được xếp vào họ Đay (Tiliaceae). Đây là loại rau ăn lá được sử dụng quanh năm, nhiều nhất là vào mùa hè. Nghiên cứu hiện đại đã chỉ ra rau đay chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất và các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể như: Vitamin A, B1, B2, C, E, canxi, photpho, kẽm, sắt, chất nhầy. Trong khi đó, hạt rau đay lại chứa hàm lượng các chất corchorosid và olitorisid phong phú có lợi cho sức khỏe .

Lá đay chứa 0,0496 mg vitamin B6, cao hơn 30% so với giá trị được khuyến nghị hàng ngày. Ăn lá đay thường xuyên có thể giúp làm chậm sự khởi phát của một số bệnh về mắt, bao gồm cả thoái hóa do tuổi tác.

Lá rau đay rất giàu chất xơ. Chất xơ là một trong những yếu tố chính giúp điều hòa quá trình tiêu hóa. Ăn rau đay một cách thường xuyên có thể giúp phòng tránh táo bón, đẩy nhanh quá trình tiêu hóa. Có một chế độ ăn giàu chất xơ sẽ giúp tăng hiệu quả hấp thu các chất dinh dưỡng.

Ngoài ra, trong rau đay còn một số chất khác cũng có lợi cho tiêu hóa như:

Polysaccharid: Chất này được biết đến với khả năng làm tăng chuyển động ruột, ngăn ngừa ứ đọng phân.

Sucrose và inositol: Đây là những loại đường tự nhiên không được cơ thể hấp thu mà được giữ lại trong ruột. Nó giúp làm mềm, tạo khối cho phân, tạo điều kiện thuận lợi để bạn đi cầu dễ dàng hơn.

Cải thiện sức khỏe xương khớp

Rau đay cung cấp nguồn canxi và magie dồi dào giúp ích cho hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Đặc biệt, sự kết hợp của hai loại khoáng chất này có vai trò quan trọng cho sức khỏe của xương. Chúng hoạt động song song để hình thành và duy trì xương, răng chắc khỏe.

Nếu không cung cấp canxi và magie đầy đủ cho cơ thể trong một thời gian dài, canxi sẽ lắng đọng trong mạch máu, thận. Từ đó, con người sẽ bị sỏi thận và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Bổ sung rau đay thường xuyên là một cách đơn giản giúp bạn phòng tránh nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm đó.

Tăng cường hệ miễn dịch

Rau đay chứa nhiều dưỡng chất quý giá có thể giúp hệ miễn dịch chống lại nhiễm trùng.

Vitamin C trong rau đay có tác dụng chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi các tổn thương do quá trình oxy hóa gây ra.

Bổ sung vitamin C giúp cơ thể tạo ra các tế bào miễn dịch tiêu diệt mầm bệnh. Ngoài ra, loại vitamin này còn có tác dụng giảm viêm, chữa lành vết thương.

Trong rau đay còn chứa nhiều vitamin A - một chất chống oxy hóa mạnh. 87 gram rau đay nấu chín có thể cung cấp 259mg vitamin A, đáp ứng 25% nhu cầu vitamin A của một người lớn trong một ngày. Loại vitamin này cũng có vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, giúp điều chính các tế bào miễn dịch, điều trị nhiễm trùng.

Thanh nhiệt, giải độc

Rau đay tính mát, tiêu khát, giải nhiệt, trị cảm nắng. Vì vậy, ăn rau đay vào mùa hè sẽ giúp cơ thể thanh nhiệt, giải độc. Rau đay tính hàn, nhiều nước, nhiều chất nhầy giúp giải nhiệt cơ thể rất tốt.

Lưu ý, người bị tiêu chảy không nên ăn rau đay. Loại rau này có chứa chất nhầy kích thích nhu động ruột, giúp nhuận tràng, tốt cho người bị táo bón. Trong khi đó, người bị tiêu chảy ăn rau đay sẽ làm tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Rau đay có thể kết hợp với các nguyên liệu khác như mướp, cua để tạo thành món canh thơm ngon thích hợp với bữa cơm ngày hè. Rau đay nấu cùng tôm nõn cũng vừa dễ chế biến, vừa hấp dẫn.

Lợi sữa

Đây là một trong những công dụng của rau đay đối với phụ nữ sau sinh. Nhờ chứa nhiều nước, các vitamin và khoáng chất, rau đây giúp kích thích tuyến vú tiết ra nhiều sữa hơn. Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng, phụ nữ sau sinh muốn có nguồn sữa dồi dào cho con bú thì nên ăn rau đay thường xuyên liên tục trong vài tuần đầu sau sinh.

Phụ nữ sau sinh muốn ăn rau đay nên chọn loại có màu đỏ tía thay vì loại rau đay thân trắng. Loại rau đay đỏ tía được cho là mang lại hiệu quả lợi sữa tốt hơn.

Nâng cao sức khỏe tim mạch

Phân tích thành phần của hạt rau đay, các nhà nghiên cứu tìm thấy một chất có hoạt tính trợ tim cao tên gọi là olitorisid. Chất này có tác dụng tương tự như strophantin, nó giúp ổn định nhịp tim, tăng sức co cơ tim.

Chống còi xương

Trẻ đang trong độ tuổi ăn dặm có nguy cơ bị còi xương, chậm phát triển chiều cao nếu bị thiếu hụt canxi. Sử dụng rau đay nhiều hơn khi nấu ăn cho bé chính là một cách đơn giản để bổ sung canxi cho bé, giúp trẻ phát triển cứng cáp và mọc răng đều đặn.

Không khó để lý giải cho tác dụng này bởi rau đay chứa rất nhiều canxi. Trong một lạng rau thì có chứa đến 182mg canxi. Người lớn ăn rau đay đều đặn 3 – 4 bữa trong tuần cũng giúp ngăn ngừa các bệnh lý về xương khớp như thoái hóa khớp, loãng xương, vôi hóa khớp…

Kháng viêm

Chất nhầy trong rau đay có thể giúp chống lại các phản ứng viêm trong cơ thể nhờ chứa nhiều axit hữu cơ có ích như:

Coumaric

Hydroxybenzoic

Ferulic

Vanillic

Những hoạt chất trên đều đã được chứng minh về khả năng kháng viêm. Mặc dù dược tính của chúng không mạnh bằng thuốc tây nhưng bù lại, các chất này sẽ giúp bạn phòng ngừa và chống lại bệnh tật một cách tự nhiên, an toàn hơn so với tân dược.