Những thực phẩm không nên để qua đêm, ăn vào sẽ có nguy cơ ngộ độc thực phẩm!

Dinh dưỡng 04/07/2023 16:55

Hãy chú ý các thực phẩm sau sẽ rất 'độc' nếu để qua đêm, bạn nên biết để tránh rước họa vào thân!

Nhiều người vì tiết kiệm mà luôn có thói quen bọc thức ăn thừa để trong tủ lạnh cho hôm sau. Thực ra thói quen này không an toàn 100% như bạn đang nghĩ. Trong thực tế, có 6 thực phẩm thừa không nên để qua đêm, ngay cả khi bảo quản trong tủ lạnh cẩn thận. Chúng có thể là nguyên nhân khiến bạn bị ngộ độc thực phẩm.

Trà

Khi để trà qua đêm, các vitamin trong trà sẽ biến mất. Chất dinh dưỡng trong trà biến đổi thành hợp chất độc hại cho cơ thể bạn.

Theo BS dinh dưỡng Vũ Đại Dương (làm việc tại Hà Nội), axit tannic trong nước trà để qua đêm còn đặc biệt gây hại cho người bị gút hoặc có lượng axit uric cao. Ngoài ra, nguy cơ sinh sôi vi khuẩn trong loại trà để qua đêm cũng là điều khó tránh.

Những thực phẩm không nên để qua đêm, ăn vào sẽ có nguy cơ ngộ độc thực phẩm! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau có màu xanh

Các loại rau có màu xanh chứa hàm lượng nitrat rất cao. Khi nitrat bị nấu chín và để trong một thời gian dài, chúng sẽ chuyển sang nitrit, là một chất gây ung thư cực kỳ nguy hiểm. 

Mặc dù ăn rau lá xanh qua đêm không trực tiếp gây ung thư, nhưng ăn những thực phẩm này sau một đêm trong thời gian dài có thể gây ra một số tác động tiêu cực. Vì vậy, nếu ăn không hết tốt nhất là nên bỏ đi, tuyệt đối không nên để qua đêm, đặc biệt là rau chân vịt, cần tây, dưa chuột, cần tây.Tốt nhất nên ăn rau xanh tối đa trong vòng 2-3 giờ sau khi nấu.

Canh các loại

 Trong các loại canh có chứa gia vị như mắm, muối, bột ngọt…những chất này gây ra phản ứng hóa học khiến cơ thể bị ngộ độc, lâu dài sẽ phá hủy tủy xương, thiếu máu, suy thận, suy gan, thậm chí ung thư…

Thông thường trong vòng 4 tiếng đồng hồ sau khi ngộ độc thực phẩm, cơ thể sẽ có những biểu hiện như nhức đầu, chóng mặt, nôn ói, choáng váng, nhìn mờ, thở không được, sốt cao, cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để kịp thời sơ cứu.

Bác sĩ Phương lưu ý người dân không dùng các loại thuốc cầm nôn, ói, đau bụng khi ngộ độc. Nên cho bệnh nhân uống nước và muối để giúp bệnh nhân bù được nước muối và nước đã mất.

Những thực phẩm không nên để qua đêm, ăn vào sẽ có nguy cơ ngộ độc thực phẩm! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Trứng nấu chín

Trứng là thức ăn rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Khi được nấu chín, để qua đêm trong tủ lạnh, chúng sẽ là môi trường thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn gây hại đường ruột, đường tiêu hóa.

BS Dương cho biết thêm, đối với những loại trứng nấu chưa chín kỹ (trứng lòng đào), để qua đêm trong tủ lạnh thì càng làm sản sinh vi khuẩn mạnh hơn. Do đó, đây là món không nên để qua đêm trong tủ lạnh.

Các loại nước dùng, súp

Tương tự như hải sản, hàm lượng protein trong nước dùng để qua đêm tương đối cao, nước dùng cũng là nơi vi khuẩn sinh sôi mạnh nhất sau một thời gian dài bảo quản. Khi các sản phẩm thoái hóa protein và chất chuyển hóa của vi khuẩn trong nước dùng đi vào dạ dày, nó sẽ khiến bạn dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa.

Tương tự như hải sản, hàm lượng protein trong nước dùng để qua đêm tương đối cao, nước dùng cũng là nơi vi khuẩn sinh sôi mạnh nhất sau một thời gian dài bảo quản. Khi các sản phẩm thoái hóa protein và chất chuyển hóa của vi khuẩn trong nước dùng đi vào dạ dày, nó sẽ khiến bạn dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa.

Những thực phẩm không nên để qua đêm, ăn vào sẽ có nguy cơ ngộ độc thực phẩm! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nộm, gỏi

Hầu hết các món nộm, gỏi đều không cần dùng đến nhiệt độ để làm chín, vì thế sẽ chứa lượng vi khuẩn cao hơn bình thường. Nếu để món này qua ngày hôm sau, dù được bảo quản trong tủ lạnh vẫn không hạn chế được vi khuẩn, nấm mốc phát triển, gây ra các bệnh về đường ruột, thậm chí ngộ độc.

Dưa để qua đêm

Những loại dưa như dưa hấu, dưa lê, dưa bở... để qua đêm trong tủ lạnh sau khi đã bổ ra có nguy cơ nhiễm khuẩn cao. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, dưa đã bổ rất dễ nhiễm khuẩn. Do đó, đã gọt bổ dưa thì nên ăn hết. Không nên cất trong tủ lạnh qua đêm.

Những thực phẩm không nên để qua đêm, ăn vào sẽ có nguy cơ ngộ độc thực phẩm! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cách bảo quản đồ qua đêm trong tủ lạnh

Chuyên gia khuyên, với thức ăn thừa cần cất vào tủ lạnh kịp thời. Càng để lâu, vi khuẩn sinh sản càng nhiều khi được tiếp xúc với môi trường không khí bên ngoài.

Thức ăn còn thừa trong xoong, nồi nên được đổ ra bát, đĩa sành, sứ cho nguội hẳn rồi đem cất vào tủ lạnh để dùng cho bữa sau. Những đồ dùng bằng sành, sứ sẽ bảo quản thực phẩm nấu chín an toàn hơn.

Bạn cũng nên sử dụng màng bọc thực phẩm chất lượng để tránh vi khuẩn xâm nhập tối đa. Có thể sử dụng hộp nhựa, túi zip nhưng cần chú ý sản phẩm chất lượng, uy tín, tránh nguy cơ thôi nhiễm nhựa ra thức ăn thừa.

Những thực phẩm không nên để qua đêm, ăn vào sẽ có nguy cơ ngộ độc thực phẩm! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nên hâm nóng thức ăn thừa trước khi ăn. Bạn có thể sử dụng lò vi sóng, đun trên bếp. Khi làm nóng món ăn chú ý lột bỏ màng bọc thực phẩm, đậy bằng những chất liệu sành sứ.

Cuối cùng, đừng quên vệ sinh tủ lạnh thường xuyên. Tủ lạnh không được vệ sinh thường xuyên, đúng cách sẽ trở thành ổ chứa của các loại vi khuẩn như E.Coli. Đây là vi khuẩn sinh sôi ngay ngay cả trong môi trường lạnh. Cách tốt nhất là bạn nên cọ rửa, lau chùi tủ lạnh thường xuyên để ngăn chặn tình trạng nhiễm khuẩn chéo.

Những loại thực phẩm sẽ trở thành 'thuốc độc' vào mùa hè dù có bổ đến mấy, bạn nên cẩn thận khi ăn!

Những loại thực phẩm sẽ trở thành 'thuốc độc' vào mùa hè dù có bổ đến mấy, bạn nên cẩn thận khi ăn!

Nếu lạm dụng những thực phẩm sau vào mùa hè chúng sẽ dễ khiến bạn ngộ độc đấy!

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