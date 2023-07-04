Các loại thực phẩm là 'máy bơm collagen xanh', phụ nữ chăm ăn đảm bảo da luôn mịn màng sáng bóng không một nếp nhăn, lại chẳng lo mắc bệnh tật

Dinh dưỡng 04/07/2023 16:22

Hãy ăn những loại rau thường xuyên để có làn da rạng rỡ, chống lão hão để phụ nữ luôn trong như còn đôi mươi

Rau bina

Rau bina còn được gọi là rau chân vịt. Đây là loại rau được đánh giá cao về dinh dưỡng. Nó chứa hàm lượng calo thấp nên có thể ăn nhiều mà không sợ béo.

Rau bina chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp phòng ngừa bệnh tật rất tốt.

Đặc biệt, rau bina chứa chất diệp lục và vitamin C. Đây là những yếu tố quan trọng giúp cơ thể tăng sinh collagen. Thường xuyên sử dụng loại rau này là cách bảo vệ da tự nhiên, kích thích sản sinh collagen. Hàm lượng diệp lục cao trong rau bina cũng mang đến nhiều lợi ích cho cơ thể.

Các loại thực phẩm là 'máy bơm collagen xanh', phụ nữ chăm ăn đảm bảo da luôn mịn màng sáng bóng không một nếp nhăn, lại chẳng lo mắc bệnh tật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các loại đậu

Các loại đậu như đậu đen, đậu đỏ, đậu hà lan, đậu nành… chứa rất nhiều amino acid. Đây là thành phần quan trọng giúp cấu tạo nên các loại protein, trong đó có collagen cho cơ thể.

Đặc biệt, đậu nành và các chế phẩm của đậu nành như sữa, đậu hũ, natto… còn chứa hàm lượng lớn hoạt chất genistein, giúp kích thích sản xuất collagen tự nhiên, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

Các loại thực phẩm là 'máy bơm collagen xanh', phụ nữ chăm ăn đảm bảo da luôn mịn màng sáng bóng không một nếp nhăn, lại chẳng lo mắc bệnh tật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xà lách

Xà lách là một trong những loại rau sống có chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe. Lượng vitamin A dồi dào trong xà lách thúc đẩy sự tái tạo da còn vitamin C có tác dụng bảo vệ làn da khỏi bức xạ của tia cực tím và làm chậm quá trình lão hóa. Rau xà lách cũng chứa nhiều chất xơ giúp cơ thể thải độc và làm làn da khỏe khoắn hơn.

Đặc biệt do xà lách có chứa nguyên tố kali có sức ảnh hưởng đến tế bào và dịch cơ thể nên khi được bổ sung đầy đủ sẽ hạn chế các chứng rối loạn nhịp tim và điều hòa huyết áp ổn định.

Các loại thực phẩm là 'máy bơm collagen xanh', phụ nữ chăm ăn đảm bảo da luôn mịn màng sáng bóng không một nếp nhăn, lại chẳng lo mắc bệnh tật - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cải xoăn

Cải xoăn sở hữu nhiều dưỡng chất quý giá, tốt cho sức khỏe. Chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa như beta-carotene, vitamin C, flavonoid, polyphenol... giúp tế bào chống lại sự tác động của các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa, tránh bệnh tật.

Loại rau này cũng cung cấp nhiều vitamin A, K... giúp cơ thể đào thải độc tố, nâng cao sức đề kháng. ơ thể hấp thụ đầy đủ dinh dưỡng thì làn da cũng sẻ khỏe mạnh, mịn màng hơn.

Các loại thực phẩm là 'máy bơm collagen xanh', phụ nữ chăm ăn đảm bảo da luôn mịn màng sáng bóng không một nếp nhăn, lại chẳng lo mắc bệnh tật - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cà chua

Cà chua là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. “30% trọng lượng của một quả cà chua là vitamin C”, theo chuyên trang sức khỏe Health Line. Đây cũng là loại vi chất quan trọng giúp cơ thể sản sinh pro-collagen, một tiền chất quan trọng để tạo ra collagen. Do vậy, việc bổ sung loại quả giàu vitamin C như cà chua vào chế độ ăn rất quan trọng trong việc duy trì vẻ căng mọng của làn da.

Các loại thực phẩm là 'máy bơm collagen xanh', phụ nữ chăm ăn đảm bảo da luôn mịn màng sáng bóng không một nếp nhăn, lại chẳng lo mắc bệnh tật - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tỏi 

Tỏi là một loại gia vị được sử dụng trong rất nhiều món ăn và hầu như đều có sẵn trong bếp, đây cũng là thực phẩm chứa nhiều collagen bạn cần bổ sung mỗi ngày. Nó có chứa sulfur, là chất giúp kích thích sản xuất collagen tự nhiên trong cơ thể và giúp cho da luôn chắc khỏe, mịn màng và có độ đàn hồi tốt. Trong tỏi còn chứa axit alpha-lipoic và taurine giúp tăng khả năng sản xuất collagen rất hiệu quả. Vì thế đừng quên bổ sung loại thực phẩm giàu collagen tốt cho da giá rẻ này hàng ngày nhé.

Các loại thực phẩm là 'máy bơm collagen xanh', phụ nữ chăm ăn đảm bảo da luôn mịn màng sáng bóng không một nếp nhăn, lại chẳng lo mắc bệnh tật - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet.

Trứng, ngũ cốc nguyên hạt

Trứng là nguồn nguyên liệu tự nhiên để tạo nên mặt nạ dưỡng ẩm, hay điều trị mụn trứng cá cho da, khi biết kết hợp với một số loại sản phẩm thiên nhiên khác có tác dụng làm thu hẹp lỗ chân lông và săn chắc cho da. Các loại ngũ cốc để nguyên hạt cung cấp lượng Biotin - vitamin B khá lớn giúp làn da luôn được giữ ẩm, mịn màng. Bổ sung collagen bằng thực phẩm trứng và ngũ cốc nguyên hạt là điều bạn hoàn toàn có thể làm cho làn da của mình.

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