Việc uống trà đá lạnh ngay sau khi thưởng thức phở nóng có thể tạo ra sự thay đổi nhiệt đột ngột trong khoang miệng, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của răng miệng, đặc biệt là đối với những người nhạy cảm. Thực tế, nhiều người có thói quen này vì muốn giảm nhiệt độ sau khi ăn phở nóng, tuy nhiên, thói quen này không tốt cho sức khỏe của răng miệng.

Trà đá vốn là món quen thuộc tại nhiều hàng quán.

Khi thưởng thức bún, miến, phở, nên hạn chế tiêu thụ nước béo để giảm nguy cơ béo phì và tăng cholesterol, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tim mạch. Chọn ăn nước sẽ giảm lượng chất béo vào cơ thể và giảm nguy cơ mắc các vấn đề về mỡ máu và lipid.

Sau khi thưởng thức xong, chỉ nên uống ít trà đá như một cách súc miệng để giảm cảm giác ngấy của mỡ và thức ăn khó chịu trong miệng. Tránh uống quá nhiều trà sau bữa ăn.

Những món ăn sáng được khuyến khích

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, bữa sáng giàu chất béo lành mạnh với chất xơ và protein giúp giữ lượng đường trong máu ổn định suốt cả ngày. Một số loại thực phẩm dưới đây đảm bảo bạn nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết, đó là những lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng. Hầu hết chúng cũng là những lựa chọn nhanh chóng và dễ dàng, vì vậy bạn không phải lo lắng về việc bị trễ giờ làm hoặc mất công chế biến.

Trứng là lựa chọn bữa sáng phổ biến ở hầu hết các nước trên thế giới. Trứng chứa hàm lượng protein cao lại rất dễ chế biến và giúp tạo cảm giác no, do đó thúc đẩy việc ăn uống có kiểm soát và quản lý cân nặng. Các nghiên cứu chứng minh rằng những người ăn trứng và bánh mì nướng vào bữa sáng ít đói hơn đáng kể so với những người ăn các lựa chọn bữa sáng khác như ngũ cốc cám. Ngoài ra, việc tiêu thụ các nguồn protein như trứng trong bữa sáng giúp thúc đẩy cảm giác no.

Các món ăn được khuyến khích.

Một lựa chọn bữa sáng lành mạnh khác mà bạn dễ dàng chuẩn bị là bột yến mạch. Bạn có thể sử dụng yến mạch ăn liền, cán mỏng hoặc cắt miếng có chứa chất xơ hòa tan được gọi là beta-glucan. Những thành phần này đã được chứng minh là giúp giảm mức cholesterol và lượng đường trong máu.

Chúng cũng có đặc tính chống oxy hóa cao và lượng men vi sinh có lợi cơ thể. Ngoài ra, yến mạch rất giàu protein, sắt, vitamin B, mangan, chất chống oxy hóa, acid béo omega-3, kali, magie, selen và kẽm, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe bổ sung rất quan trọng cho cơ thể.

Một số món ăn được khuyến khích trong bữa sáng.

Các loại quả mọng, bao gồm dâu tây, quả mâm xôi, quả việt quất đều là những lựa chọn ngon miệng vào bữa sáng và tốt cho sức khỏe. Chúng có lượng calo thấp, hàm lượng chất xơ cao và nhiều chất chống oxy hóa chống lại bệnh tật.

Quả mọng có màu xanh tím và đỏ đặc trưng nhờ chất chống oxy hóa gọi là anthocyanin có trong chúng. Các nghiên cứu đã chứng minh việc tiêu thụ thường xuyên các loại quả mọng có chứa anthocyanin hỗ trợ chống lại chứng viêm, bệnh tim, ung thư và đái tháo đường.

Sữa chua Hy Lạp là sự lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng vì nhiều lợi ích cho sức khỏe và dễ chế biến. Chúng được chế biến bằng cách lọc váng sữa và sữa đông, tạo ra sản phẩm dạng kem có hàm lượng protein cao hơn so với sữa chua thông thường.

Các loại hạt và bơ hạt là những món ăn sáng tuyệt vời, giàu chất dinh dưỡng như kali, magie, chất chống oxy hóa và chất béo có lợi cho tim. Các nghiên cứu cho thấy những người ăn hạt nhiều lần mỗi tuần có nguy cơ tử vong thấp hơn 20%. Thay vì ăn các loại hạt, bạn cũng có thể ăn bơ hạt, một loại thực phẩm rất linh hoạt.

Rau mầm thích hợp cho bữa ăn sáng.

Rau mầm là một lựa chọn bữa sáng tuyệt vời được biết đến với mật độ dinh dưỡng của chúng. Những mầm cây nhỏ bé này rất giàu vitamin, khoáng chất và enzyme hỗ trợ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể. Các loại đậu hoặc ngũ cốc nảy mầm mang đến sự khởi đầu đầy protein cho ngày mới của bạn, thúc đẩy mức năng lượng bền vững. Chúng cũng là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, giúp duy trì sức khỏe tiêu hóa và giúp bạn cảm thấy no suốt buổi sáng. Cho dù bạn thưởng thức chúng như món salad hay cùng với bánh sandwich, rau mầm đều mang đến một lựa chọn bữa sáng sảng khoái và bổ dưỡng.