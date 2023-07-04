Loại rau không cần chăm vẫn sinh trưởng nhiều người không để ý nhưng lại là 'thần dược' đánh bay ung thư, giúp lưu thông máu, chữa bệnh tiểu đường cực kì tốt

Dinh dưỡng 04/07/2023 11:11

Rau dền có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe mà nhiều người chưa biết!

Rau dền cơm có màu xanh trắng, hoa tụ lại trên ngọn như những núm cơm nhỏ. Loại rau này vẫn được nhiều người trồng để làm rau ăn nhưng có nhiều người cứ thấy cây mọc trong vườn là nhổ bỏ.

Các bác sĩ ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) cho biết dền cơm là một loại rau được sử dụng phổ biến trong các bữa ăn của gia đình Việt. Rau có thể dùng để luộc, nấu canh hoặc chế biến thành nhiều món khác nhau. Bên cạnh đó, rau dền cơm còn là dược liệu có nhiều tác dụng trị bệnh quý.

Rau dền cơm chỉ cần hạt rơi xuống đất là sẽ mọc lên cây. Ngay cả khi hạt bị chôn vùi thì một thời gian sau cũng sẽ nảy mầm. Rễ cây rau dền khỏe, ăn sâu và bám chắc vào lòng đất để hút chất dinh dưỡng cũng như nước duy trì sự sống cho cây. Vì cây mọc dễ, mọc nhiều nên chúng thường bị nhổ bỏ để nhường đất trồng cây rau khác.

Loại rau không cần chăm vẫn sinh trưởng nhiều người không để ý nhưng lại là 'thần dược' đánh bay ung thư, giúp lưu thông máu, chữa bệnh tiểu đường cực kì tốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số công dụng chữa bệnh của rau dền

Tốt cho xương

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, canxi trong rau dền cao gấp 3 lần so với rau bina và vượt trội hơn cả sữa bò. Trong 100g lá rau dền chứa đến 267mg canxi, đáp ứng 50% canxi cho một người mỗi ngày.

Chính sự dồi dào của canxi chứa trong rau dền làm cho nó trở thành một loại siêu thực phẩm tăng cường sức mạnh của xương và ngăn ngừa chứng loãng xương.

Đối với trẻ nhỏ, canxi đóng vai trò xây dựng cấu trúc của xương, giúp trẻ cao lớn. Đối với người trưởng thành thì canxi giúp duy trì độ bền chắc của xương và tránh được bệnh loãng xương ở người trung niên.

Vì vậy, rau dền đáp ứng được nhu cầu canxi hàng ngày của cơ thể một cách dễ dàng và không mất nhiều tiền.

Loại rau không cần chăm vẫn sinh trưởng nhiều người không để ý nhưng lại là 'thần dược' đánh bay ung thư, giúp lưu thông máu, chữa bệnh tiểu đường cực kì tốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho bệnh tiểu đường

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn rau dền thường xuyên sẽ giúp ổn định đường huyết, điều này rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường tuýp 2.

Loại rau này còn giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tình trạng tăng lượng đường trong máu như béo phì.

Ngừa bệnh tim mạch

Rau dền còn có khả năng làm giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể. Ngoài ra, tocotrienol – một loại vitamin E có trong loại rau này cũng giúp loại bỏ cholesterol xấu và ngăn ngừa bệnh mạch vành.

Loại rau không cần chăm vẫn sinh trưởng nhiều người không để ý nhưng lại là 'thần dược' đánh bay ung thư, giúp lưu thông máu, chữa bệnh tiểu đường cực kì tốt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện hệ tiêu hóa

Rau dền chứa hàm lượng chất xơ cao (gấp 3 lần so với lúa mì). Do đó, nó có thể giúp bạn cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Đây còn là loại rau rất tốt cho trẻ em và người lớn tuổi. Nước nấu từ lá cây dền tươi còn hỗ trợ điều trị tiêu chảy, xuất huyết và mất nước.

Ngoài ra, cùng với nước ép cà rốt, các tính năng tẩy sạch của nước ép củ dền rất hiệu quả trong việc chữa các bệnh liên quan đến túi mật và thận.

Ngăn ngừa ung thư

Các hợp chất chống oxy hóa như vitamin E, C, sắt, magiê, phốt pho hay lysine có trong rau dền giúp chống lại các gốc tự do có hại và ngăn chặn sự hình thành của các tế bào ác tính gây ra ung thư.

Loại rau không cần chăm vẫn sinh trưởng nhiều người không để ý nhưng lại là 'thần dược' đánh bay ung thư, giúp lưu thông máu, chữa bệnh tiểu đường cực kì tốt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Điều trị thiếu máu

Rau dền có hàm lượng sắt cao, cực kỳ có lợi cho máu trong cơ thể. Thường xuyên ăn rau dền có thể cải thiện lượng hemoglobin và thanh lọc máu, giúp cải thiện lưu lượng máu của bạn một cách tự nhiên. Hãy kết hợp rau dền trong chế độ ăn hàng ngày nếu bạn bị thiếu máu.

Bên cạnh một số công dụng chữa bệnh, rau dền có nhiều tác dụng phụ, nếu dùng không đúng sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Ngăn ngừa các vấn đề răng miệng

Tác dụng của rau dền giúp làm giảm các biến chứng răng miệng như đau, sưng lợi, viêm họng hay viêm loét miệng.

Loại rau không cần chăm vẫn sinh trưởng nhiều người không để ý nhưng lại là 'thần dược' đánh bay ung thư, giúp lưu thông máu, chữa bệnh tiểu đường cực kì tốt - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Rối loạn dạ dày

Hàm lượng chất xơ trong rau dền, khi ăn quá nhiều, có thể gây ra các vấn đề về dạ dày. Ăn quá nhiều rau dền có thể dẫn đến đầy hơi, tạo thành hơi trong bụng, co thắt dạ dày và thậm chí táo bón. Trong khi kết hợp rau dền vào chế độ ăn hàng ngày, hãy đảm bảo thực hiện từ từ vì việc bổ sung đột ngột có thể cản trở quá trình tiêu hóa bình thường. Nó thậm chí có thể gây tiêu chảy trong một số trường hợp.

Sỏi thận

Lượng lớn purin trong rau dền có thể gây hại cho sức khỏe của thận. Các hợp chất hữu cơ này được chuyển đổi thành axit uric khi tiêu hóa, có thể làm tăng mức độ kết tủa của canxi trong thận. Hệ quả là, cơ thể có thể hình thành sỏi thận rất khó chịu và đau đớn.

Loại rau không cần chăm vẫn sinh trưởng nhiều người không để ý nhưng lại là 'thần dược' đánh bay ung thư, giúp lưu thông máu, chữa bệnh tiểu đường cực kì tốt - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh gout

Hàm lượng purin cao trong rau dền có thể làm tăng nồng độ axit uric trong cơ thể, có thể gây viêm, sưng và đau khớp. Nếu bạn đã bị viêm khớp do gout, thì bạn nên hạn chế ăn rau dền.

Dị ứng

Hàm lượng histamin trong rau dền có thể gây dị ứng nhẹ. Mặc dù rất hiếm, dị ứng qua trung gian immunoglobulin E (IgE) với rau dền đã được thấy ở một số trường hợp.

Những lưu ý khi ăn rau dền

– Người bị dị ứng với rau dền cơm không nên dùng. Các bác sĩ cho biết, hiếm khi rau dền gây dị ứng nhưng trước đó nếu bạn từng bị nổi mẩn, ngứa ngáy, khó chịu sau khi ăn rau dền thì không nên dùng nó làm thuốc chữa bệnh.

 

– Phụ nữ mang thai, người bị tiêu chảy không được khuyến khích dùng rau dền.

Loại rau không cần chăm vẫn sinh trưởng nhiều người không để ý nhưng lại là 'thần dược' đánh bay ung thư, giúp lưu thông máu, chữa bệnh tiểu đường cực kì tốt - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

– Thành phần acid oxalic trong rau dền có thể gây cản trở khả năng hấp thu canxi và kẽm trong cơ thể và làm tăng nguy cơ mắc bệnh sỏi oxalat. Vậy nên bệnh nhân bị gout, sỏi thận, viêm khớp dạng thấp nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

– Rau dền cơm không nên nấu chung cùng thịt ba ba vì có thể gây ngộ độc. Đồng thời cũng nên tránh ăn chúng cùng thời điểm.

 

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