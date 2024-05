Thịt đông đá cả tháng, thêm thứ này cùng với một ít nước, 5 phút thịt rã đông, nhanh và ngon như mới

Theo Thanh Niên dẫn tin từ The Daily Meal, có những sai lầm khi bạn rã đông thịt như mà nhiều người mắc phải:

Rã đông thịt đúng cách như thế nào? Ảnh: Internet

Để thịt rã đông dần ở nhiệt độ phòng

Nhiệt độ phòng bên ngoài khối thịt đông lạnh sẽ tăng nhanh hơn bên trong. Khi điều này xảy ra, lớp bên ngoài của thịt sẽ đi vào vùng nhiệt độ từ 5 đến 60 độ C. Đây là vùng nhiệt độ mà vi khuẩn sẽ dễ sinh sôi và phát triển nhanh.

Rã đông trong khi nấu

Cho thịt đông lạnh vào nồi ngay sau khi lấy ra có thể giúp tiết kiệm hàng giờ rã đông. Nhưng cách này có thể không thật sự an toàn. Không những vậy, chúng ta cũng có thể mất nhiều thời gian hơn để nấu chín hoàn toàn phần thịt đang đông cứng bên trong. Hệ quả là phần thịt bên ngoài quá chín, trong khi bên trong lại chưa chín hẳn.

Bí quyết rã đông nhanh và đúng

Theo Thời báo Văn học nghệ thuật, chỉ với nguyên liệu có sẵn trong bếp, bạn có thể rã đông thịt nhanh chóng mà vẫn giữ được độ tươi ngon.

Dùng muối và giấm để rã đông thịt

Để rã đông thịt một cách nhanh chóng và đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị một chậu nước nhỏ, sau đó cho vào đó một thìa muối và một ít giấm. Khuấy đều để muối và giấm hòa tan hoàn toàn trước khi thả miếng thịt vào. Không nên cho thịt vào ngay từ đầu vì sẽ làm thịt bị nhạt. Khi muối và giấm đã tan hết, thả miếng thịt cần rã đông vào.

Rã đông thịt với muối và giấm. Ảnh: Internet

Nhiều người lo lắng rằng giấm sẽ làm thịt bị chua, nhưng thực tế muối và giấm không làm thịt mặn hay có mùi chua. Ngược lại, thịt còn tươi ngon hơn và bớt mùi tanh. Giấm chứa axit axetic, giúp hạ thấp điểm đóng băng của nước và tăng tốc độ rã đông. Chỉ mất khoảng 5 phút để rã đông thịt với giấm, rất nhanh và tiết kiệm thời gian nấu nướng.

Rã đông bằng vài hạt muối

Để rã đông bằng phương pháp này, bạn nên sử dụng nước ấm khoảng 40 độ C, không quá 50 độ C để tránh làm thịt chín tái bên ngoài. Nước cũng không nên thấp hơn 30 độ C để tránh vi khuẩn phát triển. Thêm hai muỗng muối vào nước ấm, khuấy đều cho muối tan hoàn toàn, sau đó cho miếng thịt đông lạnh vào. Phương pháp này không chỉ tăng tốc độ tan băng mà còn ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn.

Một số lưu ý khác

Theo VietNamNet, bạn nên lưu ý một số việc trước khi cấp đông thịt:

- Khi mua về, bạn luôn phải rửa sạch tay khi cầm thịt tươi để tránh việc nhiễm vi khuẩn lên thịt cũng như phải làm sạch thịt lại trước khi rã đông.

- Khi bảo quản thịt, nên cắt thịt thành từng miếng vừa phải để bảo quản dễ cũng như dễ rã đông.

- Cho thịt vào hộp hoặc túi sạch có miệng zip đậy kín để tránh tình trạng nhiễm khuẩn chéo.

Lưu ý khi cấp đông thịt. Ảnh: Internet

- Ngay cả tủ đông cũng phải thường xuyên làm sạch để loại bỏ vi khuẩn, giúp thịt được giữ sạch hơn.

- Để giữ lại tối đa chất dinh dưỡng trong thịt đông lạnh, bạn nên chọn cách rã đông từ từ như để thịt vào ngăn mát hoặc nhiệt độ phòng để thịt tự mềm.

- Thịt sau khi rã đông nên chế biến ngay lập tức, tuyệt đối không được đem cấp đông trở lại.

- Nên ghi chú lại ngày mua thịt và ngày bắt đầu bảo quản thịt trong tủ lạnh để sử dụng đúng hạn, đặc biệt là khi thịt đã được rã đông ở ngăn mát.

Chuyên gia khuyến cáo, mặc dù giá thịt lợn đã tăng lên trong thời gian gần đây, nhưng đừng mua quá nhiều thịt rẻ để tích trữ trong tủ đông. Mọi thực phẩm bạn chọn đều ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của chính bạn và gia đình.